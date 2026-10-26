Rdeči nagelj iz MasterChefa: recept sladice, s katero je Anna osvojila imuniteto

V MasterChefu je napočil čas za zadnji boj za imuniteto , ki bi lahko odločilno vplival na potek tekmovanja. Tokrat so se tekmovalci pomerili v izjemno zahtevnem slaščičarskem izzivu, pri katerem sta bili ključni natančnost in potrpežljivost. Jure , ki se je na prejšnjem izzivu odrezal najbolje, je lahko izbiral med dvema zahtevnima sladicama – belim in rdečim cvetom. Odločil se je za rdeči nagelj Urše Pikec.

Celoten recept za pripravo rdečega naglja Urše Pikec najdete na dnu članka.

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Priprava sladice je od tekmovalcev zahtevala izjemno natančnost, predvsem pri oblikovanju rdečega nageljna iz modelirne čokolade. Kot je pojasnil Karim Merdjadi , je bilo ključno pravilno razmerje sestavin, ustrezna količina barvila in tekstura čokolade, ki mora spominjati na plastelin. Zahtevnost izziva se je hitro pokazala, saj nekaterim tekmovalcem sladice ni uspelo dokončati.

Anna je s svojo sladico navdušila sodnike tako z okusom kot videzom.

Tokrat je najbolj navdušila Anna , ki je s svojo sladico prepričala vse tri sodnike. Mojmir je pohvalil njeno slaščičarsko znanje in občutek za okuse: "S tem, ko si sledila receptu in ko si dodala v to enačbo vse svoje slaščičarsko znanje, se občutek tudi pozna v okusih. Bravo!"

Navdušenja ni skrival niti Karim , ki je poudaril, da je Anna zadela prav vse ključne elemente priprave. "Tortica je takšna, kot mora biti, takšna, kot je v receptu, tako po okusu kot po videzu. Kar se tiče tehnične priprave, si zadela žebljico na glavico. Razmerja so pravilna, videz je lep, vse si delala prav. Vse čestitke."

Ob osvojeni imuniteti Anna ni skrivala veselja in ponosa.

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Anna je tako osvojila zadnjo značko imunitete v letošnji sezoni in si zagotovila pomembno prednost pred nadaljevanjem tekmovanja. Ob zmagi ni skrivala veselja: "Zelo sem vesela, značka je tako lepa in zlata. Rada bi jo prilepila doma na steno." Ob tem je samozavestno dodala, da je dokazala, da lahko pripravi najboljšo sladico med tekmovalci, zdaj pa mora dokazati še, da lahko naredi najboljšo sladico na svetu.

Anna si je z odlično pripravljeno sladico priborila zadnjo značko imunitete v letošnji sezoni.

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Modelirna čokolada:

- 115 g bele čokolade

- 45 g invertnega sladkorja

- rdeče barvilo

Glukozni sirup skupaj z barvilom segrejemo do vretja, nato ga prelijemo čez belo čokolado. Premešamo, da dobimo gladko in homogeno zmes. Zavijemo v živilsko folijo in ohladimo.

Crumble:

- 100 g moke

- 75 g masla

- 25 g sladkorja

- 1 g soli

Vse sestavine dobro premešamo, da dobimo homogeno zmes. Zavijemo v živilsko folijo in zamrznemo.

Biskvit:

- 165 g masla

- 250 g sladkorja v prahu

- 105 g zelene pistacije

- 105 g moke

- 8 g pecilnega praška

- 290 g beljakov

- 20 g glukoznega sirupa

- 10 g rožne vode

Skuhamo rjavo maslo.

Medtem fino zmeljemo pistacije. Dodamo sladkor v prahu, moko in pecilni prašek ter še enkrat premešamo.

Suhe sestavine prestavimo v posodo kuhinjskega robota z metličnim nastavkom. Ob stalnem mešanju počasi prilivamo beljake, rožno vodo in glukozni sirup, da dobimo gladko maso. Na koncu postopoma vmešamo še toplo rjavo maslo in zmes dobro emulgiramo.

Maso vlijemo v pekač v sloju debeline približno 1 cm. Po vrhu na tanko naribamo zamrznjen crumble in pečemo do zlato rjave barve.

Vstavek iz ličija in malin:

- 200 g pireja ličija

- 10 g sladkorja

- 1,5 g agar agarja

- 2 g pektina NH

- 100 g svežih malin

Sadni pire zavremo. Sladkor, pektin in agar zmešamo, nato pa mešanico med močnim vrenjem in neprestanim mešanjem postopoma vsujemo v pire. Maso segrevamo do temperature 104 stopinj Celzija, da se pravilno zgosti in aktivira želirna sredstva. Ko dosežemo temperaturo, zmes odstavimo z ognja in jo prelijemo čez sveže maline ter nežno premešamo.

Pripravljeno maso nabrizgamo v modelčke za vstavke in postavimo v šoker, da se popolnoma strdi.

Mousse iz bele čokolade in ličija:

- 1,7 g želatine v lističih

- 200 g bele čokolade

- 100 g liči pireja

- 200 g smetane

Želatino rehidriramo v hladni vodi.

Pire ličija zavremo, nato ga odstavimo z ognja in v vroč pire vmešamo ožeto želatino. Prelijemo čez belo čokolado in s paličnim mešalnikom premešamo do gladke in sijoče teksture.

Smetano stepemo do mehkih vrhov in jo vmešamo v ohlajeno čokoladno mešanico. Mousse nabrizgamo v modelčke, nato v sredino nežno potisnemo zamrznjen vstavek iz ličija in malin.

Biskvit s pomočjo izsekovalnika (cutterja) izrežemo v velikosti modelčka in ga položimo na mousse, da zapre spodnji del sladice. Postavimo v šoker in zamrznemo.

Mirror glaze:

- 10 g želatine v lističih

- 150 g bele čokolade

- 100 g smetane

- 50 g vode

- 150 g sladkorja

- 150 g glukoznega sirupa

- rdeče barvilo

Želatino rehidriramo v hladni vodi.

Belo čokolado drobno nasekljamo in jo damo v visoko posodo. Smetano, vodo, sladkor in glukozni sirup zavremo. Ko zmes zavre, jo odstavimo z ognja in vmešamo ožeto želatino, da se popolnoma raztopi.

Vročo tekočino prelijemo čez belo čokolado in vse skupaj emulgiramo s paličnim mešalnikom do gladke in sijoče glazure. Dodamo rdeče barvilo (toliko, da dosežemo lepo intenzivno rdečo barvo) in ponovno dobro premešamo.

Glazuro pokrijemo s folijo na dotik in pustimo, da se ohladi na približno 40 stopinj Celzija.

Oblikovanje modelirne čokolade v nagelj:

Modelirno čokolado razdelimo na dva ali tri manjše dele, da jo lažje pregnetemo. Delovno površino rahlo potresemo s koruznim škrobom in čokolado razvaljamo na debelino približno 1 mm. Izrežemo trakove dolžine približno 15 cm in širine 3 cm.

Na eni daljši stranici vsakega traku začnemo rob nežno grbančiti in nato trak zavijati v spiralo – to tvori sredico nagelja. Postopek nadaljujemo še z naslednjimi trakovi, ki jih postopoma ovijamo okoli osnove, da cvet postaja vedno bolj poln. Spodnji del po potrebi poravnamo, da nagelj stoji ravno in pokončno. Pripravljene cvetove shranimo v šoker.

Glaziranje in dekoracija:

Ko je tortica popolnoma zamrznjena, jo vzamemo iz modelčka, postavimo na rešetko in jo enakomerno prelijemo z rdečo glazuro.

Previdno jo prestavimo na krožnik in shranimo v hladilnik, da se glazura stabilizira.

Nagelj vzamemo iz šokerja in ga popršimo z rdečim velour sprejem. Nato ga previdno položimo na tortico kot končno dekoracijo.