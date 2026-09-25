Jed iz MasterChefa, katere recept ste si najbolj želeli

Na včerajšnjem izločitvenem testu , na katerem so tekmovalci ustvarjali piščančje jedi, je Anna pripravila pommes soufflé s piščančjo pašteto s pomarančo, bučno majonezo in pomarančnim želejem . Že na prvi pogled je navdušila z natančno izvedbo, pohvale pa so se nadaljevale tudi po pokušini.

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Mojmir Šiftar je najprej izpostavil videz jedi: "Vse pohvale za estetiko, ker so vsi trije enako veliki in enako zabarvani." Navdušilo ga je tudi Annino razmišljanje pri sestavljanju okusov. "Najbolj me je navdušilo to, da si že razmišljala, kako boš okus jetrc razbila z mesom. Pommes soufflé je hrustljav, tako kot mora biti, pomarančni žele pa na koncu naredi svežino. S to jedjo si nocojšnji izziv opravila z odliko."

Anna si je z odlično pripravljenim krožnikom priborila mesto na balkonu.

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Nič manj navdušen ni bil Luka Jezeršek . "Vrhunska ideja, ki si jo oddelala z vsem znanjem in potem postavila pred nas kot knofek, v katerem sem zares užival," je komentiral. Karim Merdjadi pa je svojo oceno strnil precej jedrnato: "Super je, hvala!"

Največ bralcev si je v naši anketi zaželelo prav recept za Annin pommes soufflé.

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Odlični komentarji so Anni prinesli tudi dodatno samozavest in mesto na balkonu. "Ful sem samozavestna, malo več, kot bi mogla biti. Komentarji mi dokazujejo, da samozavest ni brezvezna. Ful sem vesela, da sem prišla na balkon," je povedala po uspešnem izzivu.

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Ker ste v naši anketi, ki je bila po oddaji objavljena na našem Instagramu, pokazali veliko zanimanja za Annin recept, smo se odločili, da vam ga v celoti razkrijemo. Zdaj lahko jed, ki je prepričala tako sodnike kot tudi vas, poskusite pripraviti še sami. V nadaljevanju vas čaka celoten Annin recept.

Sestavine:

- krompir

- beljak

- škrob

- olje za cvrtje

- 50 g piščančjih jeter (popraženih ali kuhanih)

- 50 g kuhanega piščančjega mesa

- pomarančni sok

- kakovostno slovensko bučno olje

- 1 rumenjak

- 1/2 žličke gorčice

- 1/2 žličke limoninega soka

- sol

- sok 1 pomaranče

- 2 g agar-agarja

- muškatni orešček po okusu

Priprava:

Krompir z mandolino narežemo na enakomerno tanke rezine. Medtem segrejemo olje za cvrtje. Eno rezino krompirja premažemo z beljakom, drugo potresemo s škrobom, nato ju zlepimo skupaj. Postopek ponovimo s preostalimi rezinami. Z modelčkom izrežemo zlepljene rezine v želeno obliko in jih zatem ocvremo v vročem olju, dokler se ne napihnejo in zlato rjavo obarvajo.

Za piščančjo pašteto s paličnim mešalnikom zmiksamo piščančja jetra, kuhano piščančje meso in pomarančni sok, da dobimo gladko maso. Pašteto nabrizgamo v ocvrti pommes soufflé.

Za bučno majonezo s paličnim mešalnikom zmešamo rumenjak, sol, gorčico in limonin sok. Med mešanjem počasi prilivamo bučno olje, dokler ne dobimo goste in kremaste majoneze.

Za pomarančni gel zmešamo pomarančni sok, agar-agar in muškatni orešček ter zavremo. Kuhamo še 2–3 minute, nato zmes približno 30 minut hladimo. Ohlajeno zmiksamo do gladkega ali narežemo na majhne kocke.

Polnjeni pommes soufflé za konec okrasimo z malo bučne majoneze. Pomarančni gel postrežemo ob strani ali ga dodamo na vrh.