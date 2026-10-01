Sodnike presenetila ena sestavina: 'Kolaču daje zelo veliko sočnosti'

Tekmovalce MasterChef Slovenija je čakal čustveno obarvan individualni izziv. Ko so odprli svoje predale, so v njih našli modele za peko v obliki srca in fotografije najbližjih, katerim so morali posvetiti svoje kolače. Na koncu so si pot na balkon priborili Ian, Tjaša in Anna. Anna je pripravila korenčkov kolač z začimbami, ki ga je dopolnila z ganašem slane karamele in pomarančnim gelom. Njena sladica je osvojila tretje mesto in jo rešila pred še enim izločitvenim izzivom.

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Mojmir Šiftar je pri ocenjevanju poudaril predvsem Annino znanje in izkušnje. "V tem kolaču se vidijo vse tvoje izkušnje in znanje, sploh kar se tiče osnov poznavanja testa in biskvita," ji je dejal. Navdušila ga je sočnost kolača, pomarančni gel pa je po njegovem mnenju sladici dodal potrebno lahkotnost.

icon-expand Anna je korenčkov kolač dopolnila z ganašem slane karamele in pomarančnim gelom. FOTO: POP TV

Luka Jezeršek je posebej izpostavil uporabo korenja. "Navdušuje me korenček. Ni ga na okus, daje pa kolaču zelo veliko sočnosti," je pojasnil. Karim Merdjadi pa je pohvalil pomarančni gel, ki ga je označil za "piko na i". Čeprav je pri ganašu opazil manjšo napako, je bil s končnim rezultatom zelo zadovoljen.

Sodniki so Annin kolač na koncu razglasili za tretjega najboljšega, s čimer si je zagotovila mesto na balkonu. Olajšanje je bilo zanjo še toliko večje, saj bi jo sicer čakal že četrti izločitveni izziv. "Ful sem vesela. Glede na to, da bi bil to že moj četrti izločitveni, imam zaradi tega dvojno veselje," je po razglasitvi povedala Anna.

icon-expand Anna si je s svojim kolačem priborila tretje mesto. FOTO: POP TV

Specite tudi sami sočen korenčkov kolač, ki je navdušil sodnike MasterChefa

Sestavine:

Za kolač: - 5 jajc - 150 g sladkorja - 150 g korenja - 150 g moke - 100 g masla - lupinica 2 pomaranč - 1 žlička cimeta - 1/2 žličke kardamoma - 1/4 žličke muškatnega oreščka - 1/4 žličke klinčkov - 1/4 žličke ingverja - 10 g pecilnega praška - 100 g orehov Za preliv: - 100 g sladkorja - 100 g sladke smetane - 20 g masla - 200 g bele čokolade - solni cvet po okusu

Postopek priprave:

Jajca s sladkorjem penasto stepemo. Počasi dodamo stopljeno maslo in nežno premešamo z lopatico. Za aromo dodamo še pomarančno lupinico. Korenje naribamo in ga nekoliko odcedimo, da odstranimo odvečno tekočino, nato pa ga vmešamo v jajčno maso. Postopoma dodajamo moko, pecilni prašek, cimet, kardamom, muškatni orešček, klinčke in ingver ter vse skupaj počasi premešamo z lopatico. Na koncu vmešamo še orehe. Maso vlijemo v model za peko in kolač pečemo od 35 do 40 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Pečen kolač postavimo v hladilnik za vsaj 30 minut, da se dobro ohladi. V ponvi segrevamo sladkor, dokler se ne stopi in karamelizira. Dodamo maslo in dobro premešamo, nato prilijemo sladko smetano. Še vročo karamelno zmes prelijemo čez belo čokolado in jo s paličnim mešalnikom zmešamo do gladkega. Po okusu dodamo solni cvet. Pripravljen preliv za nekaj ur postavimo v hladilnik. Ko sta kolač in preliv dobro ohlajena, kolač prelijemo s pripravljeno slano karamelo in postrežemo.