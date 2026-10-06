Sladica, ki je osupnila MasterChef tekmovalce: že ena napaka lahko podre vse

V MasterChef kuhinjo je tokrat prispel prav poseben paket, ki je prepotoval pol Evrope in s seboj prinesel enega največjih slaščičarskih izzivov sezone. Ko so tekmovalci zagledali njegovo vsebino, jim je hitro postalo jasno, da jih čaka vse prej kot preprosto kuhanje. Pred njimi je stal kransekage – veličasten danski marcipanov stolp, sestavljen iz kar 19 različno velikih obročev.

icon-expand Kransekage je tekmovalce postavil pred enega najzahtevnejših slaščičarskih izzivov sezone. FOTO: POP TV

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19 nadstropij, pri katerih šteje vsak detajl

Kransekage je tradicionalna danska in norveška slaščica iz mandljeve mase, ki jo pogosto pripravljajo ob porokah, praznovanjih in drugih posebnih priložnostih. Stolp sestavljajo obroči različnih velikosti, zloženi drug na drugega in okrašeni z glazuro.

icon-expand Kransekage je tradicionalna danska slaščica iz mandljeve mase. FOTO: POP TV

Tokrat so morali tekmovalci čim natančneje poustvariti mojstrovino, ki so jo postavili prednje. Poleg okusa so bili ključni pravilno pečeni obroči, njihova oblika, enakomerno brizganje glazure in seveda stabilnost celotnega stolpa. Že ena napaka je lahko pomenila, da se vseh 19 nadstropij ne bo sestavilo tako, kot bi se moralo.

icon-expand Pri izdelavi danskega marcipanovega stolpa sta bili ključni natančnost in mirna roka. FOTO: POP TV

Najbolje se je z zahtevnim izzivom spopadla Ajda

Že pred pokušanjem so sodniki opazili, da je njeno brizganje enakomerno in dovolj gosto, pri peki pa je zadela pravo mero. Ko so njen kransekage še poskusili, dvomov praktično ni bilo več. "To, kar je na pogled tvoj kransekage obljubljal, je tudi dostavil. Je sočen, žvečljiv, te glazure zgoraj je ravno prav. Pravzaprav je po okusu tak kot naš," jo je pohvalil Mojmir Šiftar.

icon-expand Ajda se je zahtevnega izziva lotila mirno in zbrano. FOTO: POP TV

Navdušen je bil tudi Karim Merdjadi, ki je izpostavil ravnovesje okusov: "Izredno lep okus ima. Čutim mandlje, kislino in sladkobo samega preliva. Skrivnost vsega si odkrila v tem, da je ravno prav pečeno." Luka Jezeršek pa je pri Ajdi izpostavil še nekaj drugega: "Tvoja umirjenost mene zelo navdušuje."

icon-expand Ajdin kransekage je sodnike prepričal z okusom, teksturo in ravno pravšnjo količino glazure. FOTO: POP TV

Ajda med najboljših deset

Prav mirnost in natančnost sta Ajdo na koncu pripeljali do zmage. Pripravila je najboljši kransekage večera in si s tem neposredno priborila mesto na balkonu ter uvrstitev med najboljših deset tekmovalcev letošnje sezone. "Sigurno me veseli, da sem dobila potrditev, da je moj način pravilen pristop in da moram konec koncev jaz biti jaz, da se to okuša na koncu," je po zmagi povedala Ajda.

icon-expand Med vsemi kreacijami sta najbolj izstopala kransekageja Tadeja in Ajde. FOTO: POP TV

Priznala je tudi, da si pred vstopom v tekmovanje ni predstavljala, kaj jo v MasterChef kuhinji dejansko čaka. "Imaš neko idejo, kaj je MasterChef, ampak dokler nisi tukaj notri, si težko predstavljaš." Čeprav je uvrstitev med najboljših deset zanjo velika prelomnica, se zaveda, da tekmovanje postaja vse zahtevnejše. "Top 10 je prelomnica, a hkrati ne pomeni nič. Nas je deset najmočnejših, boj se zaostruje in zavedam se, da bo treba samo še več pokazati. Želim si iti naprej s pozitivnim pristopom," je dejala.

icon-expand Zahteven slaščičarski izziv je preverjal, kdo zna slediti receptu, ohraniti zbranost in biti natančen tudi pod pritiskom. FOTO: POP TV

Medtem ko je Ajda lahko slavila na balkonu, sta se na drugi strani lestvice znašla Ian in Gulnaz. Njuna kransekageja sta sodnike prepričala najmanj, zato ju čaka izločitveni preizkus in boj za obstanek v MasterChef kuhinji.

icon-expand Ian in Gulnaz sta se pri pripravi kransekageja znašla v največjih težavah. FOTO: POP TV

Bi se tudi vi lotili te danske mojstrovine? Recept za kransekage vas čaka spodaj

Sestavine za testo - 1137 g mandljeve moke - 262 g sladkorja v prahu - 60 g škroba - 5 g soli - 9 beljakov - 5 g mandljevega ekstrakta Za celotno kransekage testo pripravimo dvakrat. V receptu so navedene polovične količine sestavin zaradi lažjega vmešavanja. Glazura - 2 beljaka - 400 g sladkorja v prahu - limonin sok približno polovice limone



Postopek priprave: Vse sestavine za testo zgnetemo v gladko, homogeno maso. Testo postavimo v šoker za 10 minut, da se ohladi. Ohlajeno testo razdelimo na manjše dele, da ga lažje oblikujemo. Vsak kos razvaljamo v klobaso debeline približno 2 centimetra. Dolžina klobase za prvi obroč naj bo 65 centimetrov. Nato z dlanjo eno stran klobase rahlo sploščimo in iz nje oblikujemo obroč, ki je v spodnjem delu širši kot v zgornjem. Vsaka naslednja klobasa mora biti 3 centimetre krajša od prejšnje. Iz mase oblikujemo 18 obročev in eno manjšo, ploščato kroglico za vrh sladice. Obroče prestavimo na pekač in jih pečemo pri 180 stopinjah Celzija približno 16 minut. Hkrati lahko pečemo več obročev. Pečene obroče pustimo na pekaču, da se popolnoma ohladijo. Medtem pripravimo glazuro. Sladkor v prahu najprej presejemo, da v glazuri ne nastanejo grudice. Beljake stepamo in jim postopoma dodajamo sladkor v prahu. Ko smo v beljake vmešali ves sladkor, postopoma dodajamo še limonin sok, dokler ne dosežemo želene konsistence. Več limoninega soka kot dodamo, bolj tekoča bo glazura. Glazuro prestavimo v dresirno vrečko z nastavkom. Vsak obroč posebej okrasimo, nato pa jih postopoma sestavljamo enega na drugega. Limonino glazuro uporabimo kot lepilo, da se obroči med seboj dobro sprimejo.

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