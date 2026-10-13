Slovenska klasika malo drugače: tekmovalca MasterChefa navdušila z njoki, rahlimi kot oblački

Tokrat je tekmovalce v MasterChefu čakal izziv v parih, ki je poleg kuharskega znanja preizkusil tudi njihove odnose in taktiko. Čeprav so lahko sami izrazili želje, s kom bi najraje kuhali, so končne pare določili sodniki. Za pripravo jedi, navdihnjene s slovensko kulinariko, so imeli na voljo 100 minut, sestavine pa so si morali priboriti na posebni dražbi, kjer so namesto z denarjem plačevali s časom.
Ajda in Tadej navdušila z njoki, rahlimi kot oblački
V enem od parov sta bila združena Ajda Osta in Tadej Oblak. Tekmovalca sta za pripravo svoje jedi uporabila krompir, treviški radič in pečenico ter sodnikom postregla krompirjeve njoke z radičevim bešamelom in drobljeno pečenico.
"To je slovenska kuhinja, jedi, ki te pogrejejo, ki ti dajo nek občutek topline, varnosti in da si doma. In vse to vama je uspelo," je njuno jed pohvalil Mojmir Šiftar. Za njoke je dejal, da so rahli kot oblaček, posebej pa izpostavil odlično ravnovesje med grenkobo radiča in kremnostjo bešamela. Navdušenja ni skrival niti Luka Jezeršek, ki je pohvalil njuno inovativnost in kreativnost ter pripomnil, da bi s takšnimi jedmi lahko uspešno vodila tudi svojo gostilno. Mojmir je njun nastop povzel z besedami, da sta kuhala preprosto, a brez napak.
Bi tudi vi poskusili njoke, ki so navdušili sodnike?
Ajda in Tadej sta dokazala, da lahko iz preprostih, tradicionalnih slovenskih sestavin, kot so krompir, pečenica in radič, nastane prava kulinarična mojstrovina. Če bi njuno jed radi preizkusili tudi v domači kuhinji, vas spodaj čaka celoten recept za krompirjeve njoke z radičevim bešamelom in pečenico.
Krompirjevi njoki
Sestavine:
- 500 g krompirja
- 1 jajce
- ščepec muškatnega oreščka
- 3 zvrhane žlice moke
- maščoba od pečenja pečenice
Postopek priprave:
Krompir skuhamo v osoljeni vodi.
Kuhan krompir pretlačimo in pustimo, da se ohladi. Dodamo jajce, muškatni orešček in moko ter sestavine zgnetemo v homogeno maso.
Testo oblikujeme v dolg svaljek in ga narežemo na približno 2 cm dolge koščke. Njoke kuhamo v vrelem osoljenem kropu, dokler ne priplavajo na površje.
Kuhane njoke popečemo v segreti ponvi na maščobi, ki nam je ostala od pečenja pečenice.
Pečenica
Sestavine:
- 2 para pečenic
- kumina
- paprika v prahu
- majaron
- maslo za popekanje
Postopek priprave:
Pečenice odstranimo iz ovoja. Meso popečemo v ponvi, da lepo porjavi. Dodamo kumino, papriko v prahu in majaron po okusu.
Četrtino popečenega mesa dodatno prepražimo na maslu, da dobimo hrustljave drobtine oziroma crumble.
Maščobo od pečenja shranimo za pripravo njokov, preostanek pečenice pa postavimo na stran.
Treviški radič
Sestavine:
- 1 glava treviškega radiča
- jabolčni kis
- maslo
- sol in poper
Postopek priprave:
Radič narežemo na približno 2 cm velike koščke. Popečemo ga v ponvi, v kateri smo predhodno pripravljali pečenico. Proti koncu dodamo maslo in žličko jabolčnega kisa ter začinimo s soljo in poprom. Ko se radič zmehča, vendar ostane nekoliko hrustljav, ga odstavimo.
Radičev bešamel
Sestavine:
- 50 g masla
- 3 žlice moke
- 100 ml jogurta
- 1 žlička medu
- muškatni orešček
- sol in poper
- voda po potrebi
- tretjina popečenega radiča
Postopek priprave:
V ponvi stopimo maslo in na njem prepražimo moko, da rahlo porjavi. Postopoma prilivamo segret jogurt in vodo ter mešamo, dokler ne dosežemo željene gostote. Dodamo med, muškatni orešček, sol in poper.
V omako vmešamo tretjino popečenega radiča in vse skupaj gladko zmiksamo. Omako precedimo skozi cedilo, da dobimo gladko in kremasto teksturo.
Sestavljanje jedi
Na globok krožnik razporedimo približno tri žlice radičevega bešamela. Dodamo tri žlice popečene pečenice in pripravljene krompirjeve njoke. Jed potresemo s hrustljavimi drobtinami pečenice in okrasimo s preostalim popečenim radičem.