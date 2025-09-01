MasterChefovci razkrivajo: njihove najljubše jesenske pašte, ki so gotove v pol ure
Kulinarična pot se nadaljuje: MasterChef išče talente
Ste pripravljeni na kulinarično pustolovščino? MasterChef Slovenija išče nove talente. Spoznajte vrhunske sodnike in osvojite kuharski svet. 12. sezona prihaja! Si pripravljen/a stopiti v MasterChef kuhinjo? Prijave so že odprte!
Tekmovalci MasterChefa razkrivajo najboljše trike za pripravo pice
Ko govorimo o popolni pici, ima vsak svojo predstavo: nekateri prisegajo na hrustljavo testo, drugi na bogato oblogo ali nepričakovane kombinacije. Da bi vam pomagali pripraviti pico, ki bo navdušila vaše brbončice, smo zbrali ekskluzivne nasvete nekaterih najbolj priljubljenih tekmovalcev oddaje MasterChef Slovenija. Od osnovnega testa do izvirnih omak in dodatkov – njihovi triki vas bodo gotovo navdušili.
Miša Koplova: "Samozavest, ki sem jo kazala navzven, je bila pogosto rezultat notranjih bojev"
Na Pokljuki smo obiskali Mišo Koplovo, zmagovalko letošnje sezone MasterChefa. V Jakob's Lodge, kjer bo goste kmalu razvajala s svojimi jedmi, je z nami spregovorila o kulinaričnih izzivih, burnih odzivih po zmagi, novih načrtih in iskrenih pogledih na uspeh.
Kaj skuhati, ko bi radi navdušili obiske? Pripravite finalni mojstrovini iz MasterChefa!
Ko na obisk pridejo gostje, ki bi jih radi resnično navdušili, običajna kosila pogosto preprosto niso dovolj. Včasih želimo postreči nekaj posebnega, nekaj, kar bo navdušilo tako z videzom kot okusom – in hkrati povedalo, da smo v kuhinji dali od sebe najboljše. Če ne veste, kje začeti, imamo pravi odgovor: inspiracijo poiščite kar pri finalistkah letošnjega MasterChefa.
Sladke mojstrovine iz finala MasterChefa, ki so navdušile sodnike
Finalni večer letošnjega MasterChefa je bil vse prej kot običajen. Finalistki Barbara Poljanec in Miša Koplova sta 10-hodni meni zaključili z izjemnimi sladkimi stvaritvami, za katere sta obe dosegli popoln rezultat – 10 točk od vseh treh sodnikov. V članku razkrivamo recepte štirih krožnikov, ki so zaznamovali finalni večer: dve domiselni sladici in dva presenetljiva petite four posladka.
Tako bo letošnja zmagovalka MasterChefa porabila 50 tisoč evrov
Spremljali smo izjemno napet finale, v katerem je Miša Koplova z mirnimi rokami in odločnim srcem osvojila naziv zmagovalke 11. sezone MasterChefa. Ko so v finalni kuhinji zavrele emocije, je bila naša ekipa na pravem mestu, ujeli smo zmagovalkin iskren odziv in občutke po zmagi ter spoznali njene načrte. Poleg tega smo poklepetali tudi s sodniki, ki so se ozrli na Mišino pot skozi tekmovanje in komentirali letošnjo sezono.
Miša Koplova je nova zmagovalka MasterChef Slovenija
Miša je po napeti kuharski bitki premagala Barbaro in si prislužila naziv zmagovalke 11. sezone MasterChef Slovenija. Sodniško trojico je prepričala s tehnično zahtevnimi jedmi, domiselnimi okusi in brezhibno izvedbo. Domov je odnesla pokal, laskavi naziv in bogato denarno nagrado.
Takšnega finala v MasterChefu še nismo imeli!
Prva polovica finala MasterChefa je za nami, Barbara Poljanec in Miša pa sta si ves čas dihali za ovratnik. Obe sta pripravili številne vrhunske jedi, ki so pokazale njuno izjemno kreativnost. V finalu se bosta spopadli z zahtevnim 10-hodnim menijem, polnim slovenskih okusov, kjer je potrebna popolna natančnost. Oglejte si, kako sta se lotili te nepozabne kulinarične preizkušnje!
MasterChef finale, kot ga (skoraj) še ni bilo: v boju za zmago dve ženski!
Najboljši trije kuharji letošnje sezone MastreChef Slovenija so na lastni koži izkusili pritisk profesionalne kuhinje. V zahtevnem izzivu so morali pripraviti kar 36 krožnikov, pri čemer so imeli za kuhanje trihodnega menija na voljo samo dve uri. Ponesrečena glavna jed je Jureta stala velikega finala, v katerem se bosta pomerili Miša in Barbara Potočnik, ki bosta prvič v zgodovini slovenskega šova pripravljali 10-hodni meni.
Luka na polfinalu MasterChefa doživel najboljši krožnik vseh sezon
Za polfinalisti letošnje sezone MasterChef Slovenija je težka preizkušnja, v kateri so se morali preleviti v prave umetnike in kulinarično preslikati velike slikarske mojstrovine na krožnik. Izzivu ni bila kos Anamarija, v veliko finale letošnje sezone pa so se uvrstili Jure, Miša in Barbara Poljanec!
Zadnja polfinalista: Barbara navdušila z ocvrtim kroketom, Jure pa z azijskimi okusi
Napeta kuharska preizkušnja v MasterChefu je prinesla še zadnja dva polfinalista letošnje sezone. To sta postala Barbara Poljanec in Jure, tekmovanje pa je zapustila Barbara Ribič, ki ji v zadnjem izzivu žal ni uspelo pripraviti jedi, s katerimi bi navdušila sodnike.
Anamarija s sladico povsem očarala in si prislužila drugo mesto v polfinalu
Ste vedeli, da lahko tudi iz najzahtevnejših sestavin nastane popolna sladica? Anamarija je v MasterChefu s svojo izvirno in drzno uporabo sestavin povsem navdušila sodnike ter si prislužila drugo mesto v polfinalu. Preostali tekmovalci so se v boju za balkon soočali z različnimi izzivi.