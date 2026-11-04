'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed

Prvič v sezoni so se podali v svet fine dininga

Jure, Gregor, Tadej in Ajda so se tokrat pomerili v pripravi glavne jedi, vredne mesta v štirihodnem degustacijskem meniju vrhunske restavracije. V 12. sezoni MasterChef Slovenija so se tokrat prvič srečali s svetom fine dininga, kjer šteje prav vsaka podrobnost – od okusa do videza krožnika.

icon-expand Tekmovalci so se tokrat prvič v 12. sezoni podali v svet fine dining kuhinje. FOTO: POP TV

Tekmovalci so imeli proste roke, zato so lahko pokazali, kakšen kulinarični adut še skrivajo. Tadej se je odločil za nekoliko nepričakovano kombinacijo fižola, škampov in jastoga. Med pripravo jedi se mu je sicer malce zataknilo, saj je jastoga nekoliko premalo skuhal, zaradi česar je imel težave pri odstranjevanju mesa iz klešč in repa. Kljub temu mu je uspelo pred sodnike postaviti tri enake krožnike.

icon-expand Sodniki so z navdušenjem okušali Tadejevo morsko kreacijo. FOTO: POP TV

Luka navdušeno: "Naježil sem se"

Tadej je pripravil škampov bisque, ki ga je postregel na posteljici iz fižola, krompirja in koromača. Dodal je kuhano meso škampov in jastoga, morske šparglje, koprovo olje ter koprov tuile. Jed je sodnike navdušila že na prvi pogled, med okušanjem pa se je slišalo zadovoljno mrmranje, čemur so sledile številne pohvale. "Naježil sem se," je ob pogledu na krožnik dejal Luka Jezeršek. Pozneje je dodal: "To jed si bom zagotovo zapomnil v celotni zgodovini MasterChefa." Mojmir Šiftar je posebej izpostavil omako in fižol, ki je po njegovem mnenju zasenčil celo meso škampov in jastoga. Navdušen je bil tudi Karim Merdjadi, ki je bisque opisal kot poln, bogat in izrazito morski. Občutek ob okušanju je primerjal s prvo zaljubljenostjo, ko si želiš, da bi čudovit trenutek trajal čim dlje.

icon-expand Številnih pohval sodnikov je bila deležna tudi Dominikova jed. FOTO: POP TV

Odločil je Lukov glas

Sodnike je prepričal tudi Dominik, ki je pripravil brancinov file s krompirjevimi luskami, pomarančno omako in demi-glaceom. Njegova jed je prejela številne pohvale, sodniki pa so se strinjali, da je lepo predstavljala njegov kulinarični slog. Ker se niso mogli poenotiti o zmagovalcu, so odločili z glasovanjem. Karim je glasoval za Tadeja, Mojmir za Dominika, odločilni glas pa je pripadel Luku, ki je izbral Tadeja. Tadej se je tako kot drugi tekmovalec letošnje sezone uvrstil v TOP 5 in se na balkonu pridružil Anni. Kako se bo nadaljeval boj za mesto v peterici najboljših, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.

icon-expand Tadej se je z zmago pridružil Anni na balkonu. FOTO: POP TV

Recept: Tadejev bisque s škampi, jastogom in belim fižolom

Tadej je sodnike MasterChefa Slovenija navdušil z bogatim morskim krožnikom, v katerem je združil škampe, jastoga in beli fižol. Posebno mesto je imel intenziven škampov bisque, jed pa je dopolnil s koromačem, krompirjem, morskimi šparglji in koprcovim oljem. Za piko na i je pripravil še hrustljavo čipko iz koprca.

icon-expand Tadejev krožnik, ki je navdušil sodnike. FOTO: POP TV

Sestavine:

Ribja osnova - 3 l ribje osnove - 1 por - 1 korenje - 1 koromač - 2 čebuli - 1 šop peteršilja - 5 strokov česna - 3 stebla zelene - 1 žlička rdečega popra Škampov in jastogov bisque - oklepi 10 škampov - 1 žlica paradižnikovega koncentrata - 50 ml konjaka - 50 ml sladke smetane - 50 g masla - sol in poper po okusu - malo limoninega soka po želji Škampi in jastog - 2 jastoga - 10 škampovih repkov - nekaj listov svežega koprca - malo olivnega olja Fižol s krompirjem - 5 manjših krompirjev - 1 konzerva belega fižola (najbolje lima, lahko tudi borlotti) - koromača - 2 stroka česna - 1 šalotka - 1 kozarec belega vina - sok 1 limone - malo limonine lupinice - olivno olje - sol in poper po okusu Morski šparglji (osočnik) - 1 pest osočnika - malo limoninega soka - malo olivnega olja Olje koprca: - 100 ml nevtralnega olja - 100 g koprca Čipka iz koprca - 80 g olja koprca - 90 g vode - 15 g moke

Priprava:

Pripravimo ribjo osnovo: Por, korenje, koromač, čebulo, peteršilj, česen in zeleno očistimo ter narežemo na večje kose. Damo jih v večjo kozico, prilijemo ribjo osnovo in dodamo rdeči poper. Kuhamo na zmernem ognju, da zelenjava odda čim več okusa. Nato osnovo precedimo. Pripravimo bisque: V večji ponvi prepražimo škampove oklepe in paradižnikov koncentrat. Prilijemo konjak in kuhamo, da alkohol izhlapi. Nato prilijemo ribjo osnovo in tekočino reduciramo. Oklepe skupaj z nekaj osnove zmeljemo v blenderju. Mešanico precedimo skozi gazo in fino cedilo, nato pa tekočino vrnemo v ponev in jo še naprej reduciramo, da se zgosti. Vmešamo sladko smetano in maslo, da dobimo gladek in sijoč bisque. Po okusu solimo in popramo, po želji dodamo še malo limoninega soka. Pripravimo škampe in jastoga: Jastoga kuhamo 10 minut v vreli vodi, nato ga ohladimo v ledeni kopeli. Ohlajenega očistimo in meso narežemo na koščke. Očistimo tudi škampove repke. Meso jastoga in škampov na hitro prepražimo v ponvi z malo olivnega olja. Odstavimo. Pripravimo fižol s krompirjem: Krompir olupimo, narežemo na kocke in ga skoraj do konca skuhamo. Ohladimo ga. Koromač narežemo na tanke rezine, česen sesekljamo, šalotko drobno nasekljamo. V večji ponvi na olivnem olju prepražimo šalotko in česen. Dodamo koromač in beli fižol ter vse skupaj nekaj časa pražimo. Primešamo krompir in prilijemo belo vino. Proti koncu dodamo limonin sok in malo naribane limonine lupinice. Po okusu solimo in popramo. Pripravimo osočnik: Osočnik na hitro blanširamo. Nato ga na malo olivnega olja na kratko prepražimo, da zadiši. Na koncu dodamo nekaj kapljic limoninega soka in odstavimo. Pripravimo olje koprca: Koprc blanširamo in takoj ohladimo v mrzli vodi. Dobro ga ožamemo, nato pa ga skupaj z oljem zmeljemo v blenderju pri najvišji hitrosti, da olje dobi intenzivno zeleno barvo. Precedimo ga skozi gazo in fino cedilo. Pripravimo čipko iz koprca: Olje koprca, vodo in moko zmešamo s paličnim mešalnikom. Maso prelijemo v stekleničko s šobo. V vročo ponev nabrizgamo manjše kroge mase. Počakamo, da voda izpari in nastane tanka, hrustljava čipka. Ko je čipka lepo zelena in hrustljava, jo previdno odstranimo iz ponve. Postrežemo: Na sredino globokega krožnika naložimo fižol s krompirjem. Prelijemo ga z zajemalko vročega bisqua, nato dodamo osočnik ter koščke škampov in jastoga. Na vrh položimo čipko iz koprca, okoli jedi pa pokapamo še malo koprcovega olja. Za svežino zaključimo z nekaj kapljicami limoninega soka.