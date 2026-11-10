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MasterChef Slovenija - 41. oddaja
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Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'

V MasterChef kuhinji so se tekmovalci preizkusili v enem najzahtevnejših kulinaričnih izzivov – pripravi vrhunske glavne jedi v slogu fine dininga. Vsak od njih je moral ustvariti svojo glavno jed s sestavino, s katero se do zdaj še ni zares izkazal. Največ je pokazal Tadej, ki je s svojo morsko kreacijo navdušil vse tri sodnike in si zagotovil prvo mesto v četverici najboljših.

M.J.
10. 11. 2026 04.00
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Mojmir razkril, kaj loči dobro jed od vrhunske

Pred začetkom izziva je Mojmir Šiftar tekmovalcem pripravil posebno kuharsko učno uro. Pokazal jim je, kako je treba razmišljati pri snovanju glavne jedi in zakaj ni dovolj, da na krožnik zgolj lepo razporedimo posamezne komponente. Glavno sestavino je treba postaviti v središče krožnika, vse druge elemente pa smiselno povezati v celoto.

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Po predstavitvi priprave piščančje in ribje glavne jedi je sledil individualni izziv. Sodniki so vsakemu tekmovalcu določili sestavino, okoli katere je moral zgraditi svojo kreacijo. Dominik je dobil svilnati tofu, Anna skušo, Ajda rib-eye steak, Jure cvetačo, Tadej pa hobotnico.

Tadejeva hobotnica s prilogami je prepričala sodnike.
Tadejeva hobotnica s prilogami je prepričala sodnike. FOTO: POP TV

Tadej navdušil z morsko kreacijo

Tekmovalci so se med kuhanjem srečevali z različnimi težavami, a so na koncu vsi uspeli svoje krožnike predstaviti sodnikom. Največ pohval in odobravanja sodnikov je bila deležna Tadejeva jed, čeprav tudi njegova pot do končnega krožnika ni bila brez zapletov. Med kuhanjem hobotnice se je namreč spopadal s težavami, vendar ga to ni ustavilo.

Luka tekmovalce navdušil s pripravo hobotnice v ponvi
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Pripravil je pečeno hobotnico s kremo pečene paprike, rebrastim krompirjem z maslom in česnom, čipsom sladkega krompirja, cvetačnim pirejem, koprčevim oljem in ribjim velutejem. Krožnik je bil vizualno zelo privlačen, navdušil pa je tudi z okusom.

"Zelo, zelo okusno," je njegovo jed pohvalil Luka Jezeršek. Mojmir se je strinjal in poudaril, da jim je Tadej dokazal, da obvlada tudi morsko hrano. Karim Merdjadi je krožnik v šaljivem tonu opisal kot "barvito, odbito" in izpostavil Tadejev velik kuharski potencial, ki se je po njegovih besedah kazal tudi v njegovih dosedanjih jedeh.

Z najboljšo glavno jedjo izziva se je Tadej povzpel na balkon.
Z najboljšo glavno jedjo izziva se je Tadej povzpel na balkon. FOTO: POP TV
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
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Tadej dokazal, da je kos tudi morskim jedem, in si priboril balkon

Ker nihče od preostalih tekmovalcev ni pripravil boljše glavne jedi, je zmaga pripadla Tadeju. Tako si je zagotovil mesto na balkonu, od koder bo lahko varno spremljal prihodnje izzive v boju za mesto med najboljšo četverico.

Tadej ob uspehu ni skrival zadovoljstva, še posebej pa ga je razveselilo spoznanje, da mu morska hrana postaja vse ljubša. "Počasi se zaljubljam tudi v morsko hrano," je v smehu priznal.

Kako se bodo v naslednjih izzivih odrezali preostali tekmovalci in kdo si bo zagotovil mesto med najboljšimi štirimi, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.

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MasterChef Slovenija Tadej 12. sezona 41. oddaja hobotnica Mojmir Šiftar Luka Jezeršek Karim Merdjadi fine dining sodniki
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