Za zadnje mesto v polfinalu letošnje sezone MasterChef Slovenija sta se na izločitvenem testu v prazničnem vzdušju pomerila dva izjemno močna tekmovalca – Tadej in Anna. Vsak od njiju je moral pripraviti dve različni restavracijski jedi, do sestavin za svoji jedi pa sta prišla z odpiranjem okenc adventnega koledarja.

icon-expand Do sestavin za svoji jedi sta Tadej in Anna prišla z odpiranjem okenc adventnega koledarja. FOTO: POP TV

Tekmovalca sta morala pri pripravi jedi uporabiti prvih pet sestavin, ki sta jih odkrila v adventnem koledarju. Med kuhanjem sta ga odprla še dvakrat, zato sta morala svoje jedi sproti prilagajati novim sestavinam. Tadej je začel z brstičnim ohrovtom, pastinakom, rumom, klinčki in raco, pozneje pa so se mu pridružili še krompir, kardamom, korenje, odojkova krača, datlji, mandarine in suhe marelice. Anna je dobila pljučno pečenko, rdeče zelje, zvezdasti janež, vanilijo in čokolado, pozneje pa še lešnike, cimet, kandiran kostanj, pomarančo, foie gras, jabolka in brusnice.

icon-expand Tadej je sodnikom najprej postregel slan profiterol. FOTO: POP TV

Tadej prepričal z obema krožnikoma

Tadej je sodnikom najprej postregel profiterole, polnjene s kremo iz natrgane svinjine z marelicami, cimetom in kardamomom. Dodal je še mandarinino majonezo, koper in mandarinino lupinico. Luka Jezeršek je bil nad jedjo navdušen: "Profiterol je popoln, napolnjen z zelo okusno in lahko pašteto, še zlasti pa me navdušuje majoneza ter dodatek kopra in limonine lupinice, ki jed še nekoliko dvignejo." Tudi Karim Merdjadi je pohvalil okus in aromatičnost jedi, ob tem pa pripomnil, da bi nadevu dodal še kanček kisline.

icon-expand Preizkusite Tadejev recept za praznično račko. FOTO: POP TV

Za drugo jed je Tadej pripravil popečena račja prsa s pirejem iz pastinaka z rumom, kremo iz brstičnega ohrovta, glaziranim korenjem, ohrovtovim čipsom in aromatično omako. Mojmir Šiftar je pohvalil videz krožnika, po okušanju pa dodal: "Vse je popolno pripravljeno in vse komponente se povežejo v popolno praznično jed."

icon-expand Anna je sodnikom predstavila drzno različico govejega tatarca. FOTO: POP TV

Anna se je poslovila od MasterChefa

Anna je sodnikom najprej pripravila rahlo dimljen tatarski biftek z vanilijo, pomarančno espumo, drobnjakovim oljem, lešniki in redkvico. Karim je jed označil za zanimivo in dobro hladno predjed, Luka pa je pogrešal nekoliko več svežine, soli in popra. Za drugo jed je pripravila praznično sladico z biskvitom, kostanjevim moussom, čokoladnim ganašem, okisanimi jabolki, pomarančno omako in sladoledom s kuhanim vinom. Sodniki so pohvalili okus, a ocenili, da bi jo lahko še nekoliko bolj dodelala.

icon-expand Zadnja jed, ki jo je Anna pripravila na tekmovanju, je bila praznično obarvana sladica. FOTO: POP TV

Odločitev je bila sprejeta: tretji polfinalist je postal Tadej, Anna pa se je poslovila od tekmovanja. Kako se bo nadaljeval boj za zmago, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija prihodnji teden na POP TV in VOYO.

icon-expand V polfinalu se bodo pomerili Dominik, Ajda in Tadej. FOTO: POP TV

Praznična raca po Tadejevo: Recept za posebno kosilo, s katerim boste navdušili goste

Tadejeva praznična račja prsa so odlična izbira za posebno kosilo ali večerjo v prazničnih dneh. Spremljajo jih kremast pastinakov pire z rumom, krema in hrustljavi lističi brstičnega ohrovta, karamelizirano mlado korenje, okisana šalotka ter bogata aromatična omaka. Krožnik, s katerim lahko tudi doma ustvarite pravo restavracijsko doživetje.

icon-expand Preizkusite Tadejev recept za praznično račko. FOTO: POP TV

Sestavine za 4 osebe:

Za račja prsa: - 2 račja prsna fileja - sol in poper Za jus omako: - kosti cele race, bedra in krilca (prsi prihranimo za glavno jed) - 2 čebuli - 5 strokov česna - 6 semen kardamoma - 1 žlička cimeta - 8 klinčkov - 50 g masla - 3 l nesoljene jušne osnove - 1 kozarček rdečega vina Za pastinakov pire: - 2 velika pastinaka - 30 ml ruma - 50 ml smetane - sol in poper - malo kisa Za čips iz brstičnega ohrovta: - 40 lističev brstičnega ohrovta - 200 ml olja za cvrtje - sol in poper Za kremo iz brstičnega ohrovta: - 100 g očiščenega brstičnega ohrovta - 50 ml smetane - 1 žlica masla - sol in poper Za karamelizirano mlado korenje: - 9 mladih korenčkov - 1 žlica sladkorja - olje - sol in poper Za okisano šalotko: - 50 ml kisa - 50 ml vode - 50 g sladkorja - 5 semen kardamoma - 2 šalotki

Priprava:

1. Pripravimo jus omako: Račje kosti, bedra, krilca in na grobo narezano čebulo prepražimo v večjem loncu. Dodamo česen, nato prilijemo jušno osnovo in dodamo kardamom, cimet ter klinčke. Vse skupaj kuhamo približno eno uro, da se tekočina nekoliko reducira. Precedimo v drugo posodo in kuhamo naprej, dokler ne dobimo goste, koncentrirane omake. Proti koncu prilijemo rdeče vino in še malo pokuhamo. Odstavimo z ognja ter vmešamo maslo. 2. Pripravimo pastinakov pire: Pastinak olupimo, narežemo na kocke in skuhamo v vodi do mehkega. Odcedimo ga in prestavimo v razgreto ponev z malo olja. Prilijemo rum in ga flambiramo. Nekaj časa pražimo, nato pastinak prestavimo v blender. Dodamo smetano, sol in poper ter zmiksamo v gladek pire. Po okusu ga uravnotežimo z malo kisa. 3. Pripravimo čips iz brstičnega ohrovta: Olje segrejemo na 170 stopinj Celzija. Lističe brstičnega ohrovta ocvremo do rahlo rjave barve. Odcedimo jih na papirnati brisački ter začinimo s soljo in poprom. 4. Pripravimo kremo iz brstičnega ohrovta: Brstični ohrovt skuhamo do mehkega in ga prestavimo v blender. Dodamo smetano, maslo, sol in poper ter zmiksamo v gladko kremo. Prestavimo jo v dresirno stekleničko. 5. Karameliziramo korenje: Mlado korenje očistimo, pri čemer na vrhu pustimo nekaj zelenja. Cele korenčke prepražimo na malo olja, da rahlo porjavijo. Prilijemo malo vode, ponev pokrijemo in dušimo približno pet minut. Nato dodamo sladkor, zvišamo temperaturo in korenčke karameliziramo do zlato rjave barve. 6. Pripravimo okisano šalotko: Vodo, kis, sladkor in kardamom zavremo. Odstavimo in z mešanico prelijemo šalotko, razdeljeno na posamezne lističe. Pustimo, da se marinira in obarva rahlo rožnato. Nato lističe vzamemo iz tekočine, jih na kratko ožgemo s kuhinjskim brenerjem in prihranimo. 7. Spečemo račja prsa: Račja prsa solimo in pustimo vsaj 30 minut na sobni temperaturi. Kožo zarežemo v obliki karo vzorca, pri čemer pazimo, da ne zarežemo v meso. Položimo jih v hladno ponev s kožo navzdol in počasi pečemo, da koža postane hrustljava. Nato jih na hitro obrnemo in prestavimo v pečico. Pečemo s pomočjo kuhinjskega termometra, dokler temperatura v sredini mesa ne doseže 52 stopinj Celzija. Vzamemo jih iz pečice in pustimo počivati vsaj 15 minut. Narežemo jih na približno pol centimetra debele rezine in popopramo. 8. Postrežemo: Na krožnik razporedimo pastinakov pire in kremo iz brstičnega ohrovta. Dodamo narezana račja prsa, karamelizirano korenje, okisano šalotko in hrustljave lističe brstičnega ohrovta. Vse skupaj prelijemo z aromatično jus omako.