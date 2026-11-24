Pred zadnjima hodoma je bil Tadej v prednosti
Letošnja velika finalista, Tadej Oblak in Dominik Gajšek, sta v sklepni dan vstopila z napetim pričakovanjem rezultatov. Tadej je izvedel, da so mu sodniki za prvo glavno jed namenili devet točk, Dominik pa je že prejšnji večer izvedel, da jih je za svojo jed prejel pet. Po treh hodih je tako Tadej vodil s 27 točkami, Dominik pa jih je imel 23. Do končne odločitve sta ju ločili še druga glavna jed in sladica.
Tadej navdušil z jagenjčkom, Dominik z mavrahi
Četrti hod njunega menija sta tematsko namenila Ljubezni, oba finalista pa sta se odločila za mesno glavno jed. Tadej je pripravil jagenjčkovo pleče s sotiranim lima fižolom in porom ter mesno omako. Ob krožniku je postregel še bezgov špricer, s katerim je navdušil tudi sodnike. Ti okusi so naravnost fantastični, je njegovo jed pohvalil Karim Merdjadi, ki je izpostavil tudi dobro izbiro pijače.
Dominik je pripravil mavrahe s piščančjim farsom, gozdni pire, slano suho govedino, omako in kandirano peso. Luka Jezeršek je prepoznal njegov kulinarični podpis, a opozoril, da se je zaradi močnih okusov v jedi malenkost izgubil. Karim je pogrešal še dodatno žlico omake, ki bi sestavine lepše povezala.
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
Zadnja sladica odločila o zmagovalcu
V zadnjem izzivu sta morala finalista pripraviti sladico, pri kateri so jima sodniki določili obvezni sestavini. Tadej je moral uporabiti mak, Dominik pa ocvirke.
Tadej je pripravil barvito sladico iz makovega biskvita, pesinega sorbeta z makom, kreme iz maskarponeja in maka ter makovega piškota. Karim je pohvalil ravnovesje okusov in izpostavil prijetno zemeljsko noto rdeče pese. To je sladica, ki se jo okuša v celoti, je dejal in Tadeju čestital za odlično pripravo. Luka se mu je zahvalil, da je lahko skozi celotno tekmovanje užival v njegovih krožnikih.
Dominik je sodnikom postregel panakoto iz pehtrana in šetraja, ocvirke, okisano rabarbaro, rabarbarin sirup in breskov sorbet. Njegova sladica je sodnike navdušila. Luka jo je označil za odličen prikaz Dominikove odštekanosti in poudaril, da je bila odlična.
Tadej Oblak osvojil 46 točk in postal MasterChef Slovenije
Sodniki so Dominikovo drugo glavno jed ocenili z osmimi točkami, njegovo sladico pa z desetimi. Skupaj je tako zbral 41 točk. Tadej je za jagenjčkovo pleče prejel deset točk, za zadnjo sladico pa devet. S skupno 46 točkami je premagal svojega finalnega tekmeca in postal zmagovalec 12. sezone MasterChef Slovenija.
Napetost je trajala vse do zadnjega razkritja točk, a na koncu je bilo jasno: prestižni naziv in denarna nagrada v vrednosti 50.000 evrov sta pripadla Tadeju Oblaku, ki je s svojo kuharsko ustvarjalnostjo in odličnimi finalnimi krožniki prepričal sodnike.