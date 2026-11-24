Letošnja velika finalista, Tadej Oblak in Dominik Gajšek , sta v sklepni dan vstopila z napetim pričakovanjem rezultatov. Tadej je izvedel, da so mu sodniki za prvo glavno jed namenili devet točk, Dominik pa je že prejšnji večer izvedel, da jih je za svojo jed prejel pet. Po treh hodih je tako Tadej vodil s 27 točkami , Dominik pa jih je imel 23. Do končne odločitve sta ju ločili še druga glavna jed in sladica.

Četrti hod njunega menija sta tematsko namenila Ljubezni, oba finalista pa sta se odločila za mesno glavno jed. Tadej je pripravil jagenjčkovo pleče s sotiranim lima fižolom in porom ter mesno omako . Ob krožniku je postregel še bezgov špricer , s katerim je navdušil tudi sodnike. Ti okusi so naravnost fantastični , je njegovo jed pohvalil Karim Merdjadi , ki je izpostavil tudi dobro izbiro pijače.

Dominik je pripravil mavrahe s piščančjim farsom, gozdni pire, slano suho govedino, omako in kandirano peso . Luka Jezeršek je prepoznal njegov kulinarični podpis, a opozoril, da se je zaradi močnih okusov v jedi malenkost izgubil. Karim je pogrešal še dodatno žlico omake, ki bi sestavine lepše povezala.

V zadnjem izzivu sta morala finalista pripraviti sladico, pri kateri so jima sodniki določili obvezni sestavini. Tadej je moral uporabiti mak, Dominik pa ocvirke.

Tadej je pripravil barvito sladico iz makovega biskvita, pesinega sorbeta z makom, kreme iz maskarponeja in maka ter makovega piškota. Karim je pohvalil ravnovesje okusov in izpostavil prijetno zemeljsko noto rdeče pese. To je sladica, ki se jo okuša v celoti, je dejal in Tadeju čestital za odlično pripravo. Luka se mu je zahvalil, da je lahko skozi celotno tekmovanje užival v njegovih krožnikih.

Dominik je sodnikom postregel panakoto iz pehtrana in šetraja, ocvirke, okisano rabarbaro, rabarbarin sirup in breskov sorbet. Njegova sladica je sodnike navdušila. Luka jo je označil za odličen prikaz Dominikove odštekanosti in poudaril, da je bila odlična.