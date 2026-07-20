Nova sezona MasterChefa išče prav tebe!

Se ti je že kdaj med kuhanjem porodila misel: "Tole bi moral poskusiti še kdo drug." Morda tvoji bližnji vedno znova hvalijo tvoje jedi, prijatelji prisegajo na tvojo pašto, družina pa komaj čaka tvoje nedeljsko kosilo. Ali pa preprosto uživaš v ustvarjanju novih okusov in si želiš preveriti, kam te lahko pripeljeta tvoja strast in talent.
Zdaj je pravi trenutek, da stopiš iz domače kuhinje in sprejmeš največji kulinarični izziv v Sloveniji.
V MasterChefu ni pomembno, kdo si, temveč kaj znaš ustvariti na krožniku. Če te vodi ljubezen do kuhanja, rad raziskuješ nove okuse in si pripravljen sprejeti največji kulinarični izziv, potem je nova sezona prava priložnost, da svojo zgodbo predstaviš vsej Sloveniji.
MasterChef ni le boj za naslov najboljšega ljubiteljskega kuharja. Je potovanje, na katerem se učiš od najboljših, premaguješ svoje dvome in z vsakim izzivom rasteš – kot kuhar in kot človek. Prav zato številni nekdanji tekmovalci pravijo, da jim je sodelovanje prineslo veliko več kot le kuharsko znanje.
Morda bo prav tvoja jed navdušila sodnike. Morda bo prav tvoja zgodba navdihnila gledalce. In morda boš prav ti naslednji MasterChef Slovenije. Ne čakaj na popoln trenutek. Ustvari ga. Prijavi se v novo sezono MasterChefa in pokaži, kaj zmoreš! Prijave so odprte.