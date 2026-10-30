'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef

V kuhinji MasterChefa Slovenija so se Anna, Jure, Tanja, Dominik in Ajda pomerili v trojnem izzivu, v katerem so morali kuhati v črnih predpasnikih. Pod vsakim mystery boxom so jih čakale sestavine, ki so v preteklosti najbolj osupnile tekmovalce, in tudi tokrat je bilo odkritje za nekatere zelo šokantno.

icon-expand Pet tekmovalcev je čakalo zahtevno kuhanje v treh krogih. FOTO: POP TV

Ajda z rakovičjim krožnikom navdušila sodnike

Pod prvim mystery boxom so tekmovalce čakale žive rakovice. Najbolje se je izkazala Ajda, ki je pripravila razstavljen rakovičji taco s čebulnim tuilem, želejem iz ponzuja in pomaranče, rakovičjim mesom, majonezo iz rakovičjega bisqua ter solato iz morskih špargljev. Sodniki so pohvalili predvsem premišljeno povezovanje okusov. "Kako si lepo povezala vse sestavine v tej jedi, je neverjetno," je dejal Karim Merdjadi. Mojmir Šiftar je izpostavil čebulo, ki je ne bi pričakoval ob rakovici, a je v Ajdini jedi odlično delovala. Luka Jezeršek pa je bil kratek in jedrnat: "Zares dobro, čestitam." Ajda si je tako prislužila najboljši krožnik prvega kroga in se lahko odpravila na balkon.

Recept za pripravo Ajdinega rakovičjega tacosa vas čaka na koncu članka.

icon-expand V prvem krogu je slavila Ajda z rakovičjim tacosom. FOTO: POP TV

Anna presenetila z vampi

V drugem mystery boxu so se skrivali vampi, sestavina, ki je bila Anni povsem nepoznana. Kljub temu se je odločila za drzno kombinacijo in pripravila hladno predjed z vampi, rikoto in pistacijo, želejem iz vampov in govejega fonda, oljem iz kopra ter korenčkovo kremo. Tudi ta krožnik je prepričal sodnike. "Tvoja jed je izredno okusna in vampi so v njej absolutno zvezda krožnika," je po okušanju navdušeno dejal Karim. Ker nihče od preostalih tekmovalcev ni pripravil boljše jedi, si je balkon po drugem krogu zagotovila tudi Anna.

icon-expand Annina drzna kreacija z vampi ji je prinesla balkon. FOTO: POP TV

Ponesrečena pita je bila za Tanjo usodna

V zadnjem krogu so se za obstanek borili Tanja, Dominik in Jure. Pod tretjim mystery boxom sta jih čakali dve zahtevni sestavini: kostni mozeg in kisla repa. Medtem ko sta fanta uspešno uresničila svoji zamisli, je imela Tanja med kuhanjem več težav. Sodnikom je predstavila pito iz ajdovega testa, polnjeno s kislo repo, prepraženo na kostnem mozgu, ter sladoled iz kostnega mozga. Jed jih ni prepričala niti po videzu niti po okusu, izvedba pa je bila preslaba za obstanek v tekmovanju.

icon-expand Ponesrečena jed je Tanje stala nadaljnjega tekmovanja. FOTO: POP TV

"Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj boli," je po neuspešnem izzivu dejala Tanja. Ob slovesu je izpostavila tudi vezi, ki jih je spletla v tekmovanju: "Stkala so se zelo lepa prijateljstva, za katera upam, da bodo trajala za večno, tako kot spomini." Tanja je tako po zadnjem krogu zapustila MasterChef Slovenija, Ajda in Anna pa sta si z odličnima krožnikoma zagotovili varnost.

Oddajo MasterChef Slovenija spremljajte na POP TV in VOYO, kjer se kuharski izzivi nadaljujejo.

icon-expand Bi tudi vi pripravili krožnik, ki je Ajdi prinesel balkon? Sledite spodnjemu receptu. FOTO: POP TV

Rakovica v glavni vlogi: Pripravite jed, s katero je Ajda prepričala sodnike MasterChefa

Sestavine:

Za rakovičje meso - 3 rakovice Za rakovičji bisk - glave rakovic brez škrg in ostanki po čiščenju mesa - 3 šalotke - 6 strokov česna - 1,5 dl malvazije - 500 ml ribjega fonda Za čebulni tuile - 60 g beljakov - 40 g masla - 10 g olja - 50 g moke - 3 g čebule v prahu - 30 g sladkorja - 3 g soli Za žele iz ponzuja in pomaranče - 100 g ponzuja - 100 g pomarančnega soka - 1,5 g agarja - 1 listič želatine

Za majonezo iz rakovičjega biska

- 2 rumenjaka - 1 žlička gorčice - sok 1/2 limete - 50 ml rakovičjega biska - 150 g sončničnega olja - sol Za morske šparglje - morski šparglji - sok 1/2 limete

Postopek priprave:

Vodo zavremo, nato vanjo potopimo žive rakovice in jih kuhamo 5 minut. Prestavimo jih v ledeno kopel, da prekinemo kuhanje. Noge ločimo od glave in iz njih s kleščami izvlečemo meso. Glave odpremo, odstranimo škrge in shranimo vse sokove. Vse dele razen škrg zdrobimo in prihranimo za pripravo biska. V naoljeni posodi popražimo ostanke rakovic, da zadišijo. Dodamo sesekljane šalotke in česen ter vse skupaj popečemo. Prilijemo malvazijo in kuhamo, da alkohol izhlapi. Zalijemo z ribjim fondom in odkrito kuhamo vsaj 20 minut. Nato tekočino precedimo in bisk reduciramo na približno 70 ml. Vse sestavine za tuile zmešamo s paličnim mešalnikom. Zmes natančno premažemo v plitek silikonski modelček, da ustvarimo čipkast vzorec. Pečemo 10 minut pri 180 stopinjah Celzija. Nato tuile dodatno posujemo s čebulo v prahu in pečemo še toliko časa, da rahlo porjavi. Previdno ga odstranimo iz modela. Želatino namočimo v hladni vodi. Ponzu in pomarančni sok segrejemo do vretja, nato s paličnim mešalnikom vmešamo agar. Odstavimo z ognja, dodamo ožeto želatino in ponovno dobro premešamo. Tekočino v tankem sloju, debeline od 1 do 2 mm, prelijemo na velik pekač in postavimo v zamrzovalnik, da se žele strdi. V visoko in ozko posodo damo rumenjaka, gorčico, limetin sok in rakovičji bisk. Dodamo sončnično olje ter vse skupaj zmiksamo v gladko majonezo. Po potrebi solimo. Morske šparglje blanširamo slabi dve minuti. Nato jih okisamo z limetinim sokom. Na krožnik položimo čebulni tuile. Z nekoliko manjšim obročkom iz želeja izrežemo krog in ga položimo na tuile. Rakovičje meso zabelimo z majonezo iz biska, nato pa ga z manjšim obročkom oblikujemo v valj in postavimo na sredino. Okoli rakovičjega mesa razporedimo okisane morske šparglje. Postrežemo takoj, da čebulni tuile ohrani hrustljavost.