Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija

Nova sezona MasterChef Slovenija je v polnem teku, tekmovalci pa so že poskrbeli za prve nepozabne jedi, presenečenja in napete trenutke pred sodniki. Nekateri navdušujejo s kuharskim znanjem, drugi z izvirnimi idejami, tretji pa so gledalce osvojili predvsem s svojo osebnostjo.

V MasterChef kuhinji letos za zmago tekmujejo zelo različni ljubiteljski kuharji, ki iz oddaje v oddajo razkrivajo svoje prednosti, kuharske zgodbe in značaj. Čeprav je sezona še na začetku, so se med gledalci zagotovo že oblikovali prvi favoriti.