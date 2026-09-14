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MasterChef Slovenija.
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Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija

Ste že izbrali svojega favorita? Glasujte v anketi in nam povejte, kateri tekmovalec letošnje sezone MasterChef Slovenija vas je najbolj navdušil in kdo uživa največjo podporo gledalcev.

M.S.
14. 09. 2026 13.56

Nova sezona MasterChef Slovenija je v polnem teku, tekmovalci pa so že poskrbeli za prve nepozabne jedi, presenečenja in napete trenutke pred sodniki. Nekateri navdušujejo s kuharskim znanjem, drugi z izvirnimi idejami, tretji pa so gledalce osvojili predvsem s svojo osebnostjo.

V MasterChef kuhinji letos za zmago tekmujejo zelo različni ljubiteljski kuharji, ki iz oddaje v oddajo razkrivajo svoje prednosti, kuharske zgodbe in značaj. Čeprav je sezona še na začetku, so se med gledalci zagotovo že oblikovali prvi favoriti.

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MasterChef Slovenija. FOTO: 24ur.com
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MasterChef Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV, zamujene oddaje pa vas čakajo na VOYO.

Zdaj želimo slišati vaše mnenje. Kdo je vaš najljubši tekmovalec letošnje sezone MasterChef Slovenija? V spodnji anketi glasujte za svojega favorita in nam pomagajte ugotoviti, kdo je trenutno najbolj priljubljen tekmovalec med gledalci.

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Kdo je vaš najljubši tekmovalec MasterChef Slovenija 2026?

Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Masterchef Slovenija
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