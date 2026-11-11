Praznična norija v MasterChefu: Ajda navdušila sodnike

icon-expand V duhu prihajajočih praznikov je tekmovalce čakal sladek izziv. FOTO: POP TV

Tekmovalce MasterChef Slovenija so ob prihodu v studio pričakali božično drevo in številna darila, ki so jim razkrila vsebino njihovega izziva. Čakala jih je prava velika praznična peka. V prvem darilu se je skrivala slovenska klasika – orehova potica, ki so jo morali pripraviti po družinskem receptu Luke Jezerška, natančneje po receptu njegove mame Sonje.

A sodniki s presenečenji še niso končali. Ko so bili tekmovalci že sredi peke potice, so jim razkrili drugi izziv: francosko božično rolado Bûche de Noël (recept TUKAJ), ki je s čokoladno masleno kremo in čokoladnim prelivom oblikovana kot drevesno deblo. Nato je Mojmir Šiftar razkril še tretje darilo – angleški trifle (recept TUKAJ), sestavljen iz plasti biskvita, vaniljeve kreme, jagod, jagodnega džema in stepene smetane.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV 1 / 3 Orehova potica





Ajda, Jure, Dominik in Anna so morali vse tri sladice pripraviti v 200 minutah.

icon-expand S pripravo triflov tekmovalci niso imeli veliko težav. FOTO: POP TV

Pri pripravi trifla sta blesteli Ajda in Anna

Vsi štirje tekmovalci so pravočasno dostavili vse tri sladice, sodniki pa so se najprej lotili poskušanja triflov. Najbolje sta se odrezali Ajda in Anna. Obe sta pravilno pripravili in odmerili vse sestavine, njuni sladici pa sta bili tudi vizualno dovršeni.

icon-expand Anna je pripravila popolno božično deblo. FOTO: POP TV

Anna božično deblo pripravila brez napake, Ajdin biskvit nekoliko drobljiv

Naslednja so bila na vrsti božična debla. Medtem ko se Jure in Dominik nista najbolje odrezala in so sodniki v njunih sladicah odkrili številne pomanjkljivosti, je Anna pripravila popolno božično deblo. Odlično se je odrezala tudi Ajda, pri kateri so sodniki opazili zgolj manjšo pomanjkljivost – njen biskvit je bil nekoliko drobljiv.

icon-expand Ajda je ujela popolno razmerje med testom in nadevom. FOTO: POP TV

Pri poticah so se pokazale razlike

Največ izzivov je tekmovalcem povzročila kraljica slovenskih praznikov – potica. Dominik se je s pripravo potice srečal prvič. Čeprav je bila njegova različica sočna in bogato nadevana, je testo pretanko razvaljal, zato je bila potica nekoliko prenizka in nepravilne oblike. Tudi Jure je potico pripravljal prvič. Na zunaj je bila videti popolna, a so se ob prerezu pokazale pomanjkljivosti, zaradi katerih ni bila lepo zavita. Anna se je prav tako prvič spopadla s pripravo potice, njeni zavoji pa niso ustvarili značilne oblike polža. Povsem drugače je bilo pri Ajdi. Njena potica je bila lepo zapečena, sočna in okusna, poleg tega pa je ujela popolno razmerje med testom in nadevom. Sodnikom je postregla s pravo šolsko definicijo popolne potice.

icon-expand Ajda je z uspešno pripravljenimi sladicami postala zmagovalka prazničnega sladkega izziva. FOTO: POP TV

Ajda navdušila s skoraj popolnimi sladicami

Ker je Ajda blestela pri pripravi trifla in potice, pri božičnem deblu pa je imela le manjšo pomanjkljivost, je bila skupno najboljša. Kot zmagovalka prazničnega izziva se je tako pridružila Tadeju na balkonu, medtem ko bodo morali preostali tekmovalci nadaljevati boj za mesto med najboljšo četverico. Kako se bodo odrezali v prihodnjih izzivih, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.