Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5

icon-expand Tekmovalce je čakal cookalong s chefom Mojmirjem, kjer so morali natančno slediti njegovemu hitremu tempu. FOTO: POP TV

Kuhanje v Mojmirjevem tempu

Za zadnji dve mesti v peterici najboljših v MasterChef Slovenija so se Ajda, Jure in Gregor spopadli z zahtevnim izločitvenim testom, ki je od njih terjal veliko mero koncentracije in natančnega sledenja navodilom. Tekmovalci so morali slediti vsakemu koraku Mojmirja Šiftarja in v hitrem tempu poustvariti njegov krožnik, poimenovan ribje koline. Ta je bil sestavljen iz številnih elementov: fileja polenovke s črnim česnom in regačico, ožganega zelja s prahom špinače, praženega topinamburja s kumaro, klobase iz polenovke in škampov z rmanom ter omake iz piščančje in ribje osnove. Poleg tega so pripravili še vampe polenovke s čipsom topinamburja ter solato iz pivske redkve in paradižnika z limonino-gorčičnim dresingom in gozdno deteljo. Pri tako zahtevni jedi so odločale podrobnosti, natančnost in sposobnost ohranjanja zbranosti kljub hitremu tempu.

icon-expand Tekmovalci so poustvarjali zahtevno ribjo jed. FOTO: POP TV

Jure in Ajda sta se najbolj približala izvirniku

Jure je pripravil krožnik, ki se je Mojmirjevemu zelo približal tako po videzu kot po okusih. Sodniki so opazili le nekaj manjših pomanjkljivosti: paradižnik in topinambur sta bila narezana na nekoliko prevelike kose. Tudi Ajda je pokazala izjemno natančnost. Njen krožnik je bil skoraj identičen Mojmirjevemu, edina opaznejša pripomba je letela na ožgano zelje, ki je bilo predebelo posuto s špinačnim prahom. Vse druge komponente je pripravila odlično. Gregorju je nekaj več težav povzročilo sestavljanje krožnika. Njegova klobasa je bila malenkost premajhna, pripravil je tudi premalo omake, pivsko redkev pa je narezal na pretanke kose. Zaradi tega so bili okusi njegove jedi nekoliko intenzivnejši.

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icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV 1 / 3 Ajdina kreacija





Jure in Ajda sta se povzpela na balkon, Gregor pa se je poslovil

Mesto med najboljšimi petimi sta si tako zagotovila Jure in Ajda, ki sta se najbolj približala Mojmirjevi izvirni jedi. Za Gregorja pa je bil izločitveni test usoden – po zahtevnem cookalongu je moral zapustiti MasterChef kuhinjo.

icon-expand Gregorju je za las ušla uvrstitev v TOP 5. FOTO: POP TV

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