Finalni meni, ki pripoveduje zgodbo o življenju

Letošnja velika finalista 12. sezone MasterChef Slovenija, Dominik in Tadej, sta svoj meni poimenovala Prelomnice življenja. Štirim hodom sta skupaj določila tudi temo, ki predstavlja pomemben življenjski trenutek, sladico pa bosta morala kreirati po navdihu sodnikov. Za vsak hod jima bodo sodniki podali skupno oceno, pri čemer lahko prejmeta največ 10 točk. V prvem večeru velikega finala sta se lotila priprave treh hodov.

icon-expand Tadejeva in Dominikova hladna morska predjed na temo Rojstvo. FOTO: POP TV

V prvem hodu uspešnejši Tadej

Prvi hod je predstavljala tema Rojstvo. Pripraviti sta morala hladno morsko predjed. Tadej se je odločil za crudo iz kapesant, ki ga je dopolnil s koprčevim oljem, gelom kumkvata s čilijem in čipko koprčevega olja s pistacijo. Dominik je pripravil rožico iz kapesante z rumenjakom, prahom špinače, morskimi šparglji, rjavim maslom in omako s šampanjcem, ob njej pa postregel polentne žgance s semeni. Prvi krog je bolje končal Tadej, ki si je prislužil devet točk, Dominik pa eno manj.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Dominikovi rakci s španskim pridihom in žafranovo espumo.



V drugem hodu Dominik izenačil rezultat

Tema drugega hoda je bil Navdih, pri kreiranju tople predjedi pa tekmovalca pri izbiri sestavin nista imela omejitev. Dominik je pripravil rakce s španskim pridihom, korenjem, ringlojem s cherryjem, žafranovo espumo in peteršiljevim oljem. Tadej se je odločil za agnolotte del plin s čemažem, rikoto, limonino lupinico in orehi, ki jih je pospremil z masleno omako z vinom ter pomladno solato iz jagod in špargljev. Dominik je navdušil z 10 točkami, Tadej pa jih je prejel devet. Rezultat je bil tako po drugem hodu izenačen.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Tadejeva morska glavna jed s soparjenim brancinom in omako ravigote.



V tretjem hodu Dominik dobil le pet točk, Tadej pa na razplet še čaka

Za tretji hod, prvo glavno jed, sta izbrala temo Ledenik, pri kateri sta morala oba ustvarjati z morskimi sestavinami. Tadej je pripravil svojo različico nizozemske ulične jedi kibbeling: soparjenega brancina z omako ravigote, glaziranim koromačem in granito iz kumare, grozdja, yuzuja in limete. Dominik je stavil na romba s karameliziranim pirejem, govejim jusom, melinino omako in kaviarjem postrvi. Tokrat so sodniki točke razkrili le enemu od finalistov. Dominik jih je prejel le pet in je tako po prvem večeru finalnega menija tekmovanje zaključil s skupno 24 točkami. Koliko točk je za svoj krožnik dobil Tadej, pa bo izvedel šele na začetku drugega finalnega večera.

icon-expand Tadej in Dominik po prvem finalnem večeru MasterChefa Slovenija. FOTO: POP TV

Odločitev še ni padla

Po prvem finalnem večeru je bilo jasno, da bo boj za zmago napet do zadnjega krožnika. Pred finalistoma je še drugi del finala, v katerem ju čaka tudi sladica, ki jo bosta morala ustvariti po navdihu sodnikov. Kdo bo postal zmagovalec 12. sezone MasterChefa Slovenija? Spremljajte razplet na POP TV in VOYO.