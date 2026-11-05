Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5

Tokrat se je četverica tekmovalcev, ki se še bori za uvrstitev med peterico najboljših tekmovalcev letošnje sezone MasterChef Slovenija, spopadla z zahtevnim individualnim testom. Gregorja, Tadeja, Dominika, Jureta in Ajdo so v kuhinji pričakali veliki in mali mystery box. Prvi je zahteval predvsem kreativnost, drugi pa natančnost. O tem, kdo bo dobil katerega, je odločal balkon: veliki box sta prejela Ajda in Gregor, malega pa Jure in Dominik.

icon-expand Tekmovalce sta pričakala dva mystery boxa - veliki in mali, ki sta zahtevala različna pristopa. FOTO: POP TV

Iz sestavin v mystery boxih so morali tekmovalci pripraviti po dva različna pozdrava iz kuhinje oziroma amuse-bouche. Sodniki so nato pokušanje razdelili na dva kroga. Tekmovalci so sami izbrali, s katero jedjo se bodo najprej predstavili, v drugi krog pa sta se uvrstila le najboljša dva.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Dominikov prvi pozdrav iz kuhinje



Dominik in Jure navdušila že v prvem krogu

Najbolj sta s prvim pozdravom iz kuhinje prepričala Dominik in Jure. Jure je pripravil cigaro s pašteto iz priželjca in kumkvatovim džemom, Dominik pa krompir kifeljčar, polnjen z majonezo iz priželjca, ki ga je dopolnil z ocvirkom iz rjavega fižola. V drugem krogu sta morala pokazati, ali lahko navdušenje ponovita. Dominik je pripravil polnjeno girico z okisanim špargljem, kumkvatom in pinjolami. Karim Merdjadi je bil navdušen: "Z obema jedema si nam pripravil pravo doživetje." Pohvalil ga je tudi Luka Jezeršek, ki je poudaril, da je girica kljub majhnosti poskrbela za pravo eksplozijo okusov. Mojmir Šiftar pa mu je dejal, da takšne pozdrave iz kuhinje dostavijo samo najboljši chefi.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Juretov drugi pozdrav iz kuhinje



Dominik se je pridružil elitni peterici

Jure je v drugem krogu postregel kornet z girico, šalotko in česnom, majonezo z morskim špargljem ter žele iz kumkvata. Njegova jed je imela nekaj pomanjkljivosti, sodniki pa so menili, da bi jo moral še nekoliko dodelati. Dominik je tako z dvema uspešnima pozdravoma iz kuhinje prepričal sodnike in se povzpel na balkon. Kot tretji tekmovalec si je zagotovil mesto med najboljšimi petimi letošnje sezone. Kako se bo nadaljeval boj za zmago, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.

icon-expand Dominik se je z odličnima pozdravoma iz kuhinje povzpel na balkon. FOTO: POP TV

Krompir, priželjc in fižol v enem grižljaju: Preizkusite Dominikov pozdrav iz kuhinje

Sestavine: - 3 manjši, enako veliki krompirji (sorta kifeljčar) - 100 g suhega fižola - 80 g priželjca - maslo - 50 ml belega vina - 1 rumenjak - drobnjak - sol in poper - majoneza

icon-expand Dominik je iz preprostih sestavin ustvaril nekaj izjemnega, kar lahko poskusite tudi vi. FOTO: POP TV

Priprava: Krompirje operemo, večkrat prebodemo z vilicami in vsakega posebej zavijemo v aluminijasto folijo. V pečici jih pečemo približno 20 minut oziroma toliko časa, da se zmehčajo. Priželjc očistimo in narežemo na manjše koščke. V ponvi segrejemo maslo, dodamo priželjc in ga popečemo, da lepo porjavi. Po okusu posolimo in popopramo. Prilijemo belo vino in z njim deglaziramo ponev. Majonezo skupaj s popečenim priželjcem zmeljemo v gladko kremo. Fižol najprej skuhamo do približno 85-odstotne kuhanosti, nato ga v ponvi pražimo, da postane lepo hrustljav. Pečene krompirje nekoliko ohladimo in izdolbemo sredico. Napolnimo jih z majonezo s priželjcem, dodamo rumenjak in hrustljav fižol. Za piko na i potresemo s sveže sesekljanim drobnjakom.