Ajda, Tadej in Dominik so se v borbi za finale pomerili v zahtevnem izločitvenem testu, ki je potekal v dveh krogih. Sodniški trojici se je pri sprejetju težke odločitve pridružila gostja Urša Pikec. V prvem krogu so morali pripraviti slano jed s presenečenjem. Vsi trije so izziv opravili odlično, a najbolj je izstopal Dominik.

icon-expand Pri sprejetju pomembne odločitve se je sodniški trojici pridružila Urša Pikec. FOTO: POP TV

Dominik navdušil sodnike do te mere, da so mu namenili stoječi aplavz

Dominik je pripravil juho iz goveje in gobove osnove s peno iz zelene solate ter prahom iz peteršilja in zelene. Zraven je postregel še bonbonček v obliki kamna iz tartufovega ovoja, polnjen z zelenjavno kremo. "Počaščen in hvaležen sem, da sem imel danes priložnost poskusiti nekaj takega, kar do sedaj v tej kuhinji še nisem dobil," je navdušeno dejal Karim Merdjadi. Z njegovim mnenjem so se strinjali tudi preostali sodniki, ki so Dominiku namenili stoječi aplavz. Tako je postal prvi finalist.

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icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV 1 / 3 Dominikova jed s presenečenjem





Tadej si je priboril drugo mesto v finalu

Za zadnje mesto sta se nato v drugem krogu pomerila Tadej in Ajda. Tokrat sta morala drug drugemu izbrati sestavino, ki sta jo morala vključiti v svojo slano jed. Na voljo so imeli sečuanski poper, hibiskus, liofiliziran čili, melaso in fermentiran riž. Oba sta nasprotniku izbrala melaso, zato sta se morala znajti z isto sestavino. Bolj prepričljiv je bil Tadej. Pripravil je pečeno jagenjčkovo krono, glazirano z melaso in povaljano v drobljencu iz bazilike in drobtin. Na krožniku so bili še pire iz zažganega in dimljenega jajčevca, jogurt s fermentirano limono in meto, okisana rdeča pomaranča ter metino olje. S to jedjo si je Tadej zagotovil drugo mesto v finalu, Ajda pa je tik pred odločilnim bojem zapustila tekmovanje.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Tadejeva jagenjčkova krona z melaso



Finalista čaka prav poseben izziv

Dominik in Tadej sta si nadela finalni uniformi, nato pa izvedela še presenetljivo novico. Njuni usodi bosta prvič v zgodovini MasterChefa prepleteni. V dveh finalnih dneh ju čaka priprava pethodnega menija, s katerim bosta poskušala prepričati sodnike in osvojiti letošnjo zmago. Kako se bosta spopadla z zahtevnim finalnim izzivom, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija v ponedeljek in torek na POP TV in VOYO.

icon-expand Tadej in Dominik se bosta v velikem finalu borila za pokal, naziv in denarno nagrado. FOTO: POP TV

Recept: Goveja juha in kamni po Dominikovo

Dominik je sodnike navdušil z jedjo, v kateri je klasično govejo juho predstavil na povsem drugačen način. Zgoščeno govejo osnovo je oblikoval v žele, dodal peno iz zelene solate in peteršiljev prah, posebno presenečenje pa so predstavljali tartufovi kamni.

Sestavine:

Za goveji žele: - 800 ml govejega fonda - 2 žlici soli - 4 lističi želatine Za peno iz zelene solate: - 1 cela glava zelene solate - 100 ml sladke smetane Za tartufove kamne: - 50 g pireja iz zelene solate - 20 g smetane - 100 ml kakavovega masla - sveže nariban tartuf - 100 g bele čokolade (po želji) Za serviranje: - suh peteršilj v prahu - 1 steblo timijana - vršiček mladega peteršilja - približno 120 ml vroče vode na porcijo

Priprava:

Pripravimo goveji žele: Goveji fond kuhamo, dokler se njegova prostornina ne zmanjša na približno desetino. Dobiti moramo gosto tekočino, podobno bešamelu. Močno jo solimo in dodamo štiri lističe želatine. Dobro premešamo, nato pa zmes nalijemo v silikonske modelčke in pustimo, da se strdi. Pripravimo peno iz zelene solate: Zeleno solato zmiksamo v homogeno zmes in jo precedimo. Dodamo sladko smetano, premešamo in ohladimo. Ohlajeno zmes prelijemo v sifon. Oblikujemo tartufove kamne: Pireju iz zelene solate dodamo smetano, premešamo in zmes razporedimo v manjše modelčke. Postavimo jih v zamrzovalnik, da popolnoma zamrznejo. Medtem segrejemo kakavovo maslo in mu dodamo sveže nariban tartuf. Po želji vmešamo še belo čokolado. Zamrznjene kamne vzamemo iz modelčkov in jih dvakrat oblijemo s pripravljeno zmesjo. Pustimo, da se obloga strdi. Jed postrežemo: V prozoren kozarec položimo goveji žele in dodamo steblo timijana ter vršiček mladega peteršilja. Prilijemo približno 120 ml vroče vode, nato pa na vrh nabrizgamo hladno peno iz zelene solate. Posujemo s peteršiljevim prahom. Tartufov kamen postrežemo ločeno, na kontrastni ali enobarvni podlagi, po želji s solnim cvetom. Pred okušanjem počakamo približno deset minut, da se zmehča.