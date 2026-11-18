Pred Tadejem, Anno in Dominikom je bil zadnji mystery box izziv letošnje sezone šova MasterChef Slovenija. Njihova naloga je bila, da vse sestavine tradicionalnega slovenskega zajtrka – kruh, maslo, med, mleko in jabolko – uporabijo za pripravo restavracijske sladice. Sodniki so pričakovali dovršene tehnike, kreativnost in predvsem popolnost, saj je boj za mesto v polfinalu vse bolj napet.

icon-expand Tekmovalci so se pomerili v zadnjem mystery box izzivu te sezone. FOTO: POP TV

Vse tri sladice navdušile sodnike

Prvi je svojo sladico predstavil Tadej. Pripravil je cimetov parfe, espumo iz ajdovih žgancev in ajdove moke, jabolčne krhlje s cimetom in klinčki, jabolčni čatni s pehtranom, ajdov crumble in ocvrt pehtran. Sodnike je navdušil predvsem s tem, kako je tradicionalne sestavine povezal v sodobno sladico. "Najbolj mi je všeč, da si uspel osnovne sestavine s tehnikami pripeljati v tako sladico," je dejal Luka Jezeršek. Karim Merdjadi je pohvalil uporabo pehtrana in popolno teksturo parfeja, Mojmir Šiftar pa dodal: "Dokazal si, da tudi sladice niso tvoja siva cona."

icon-expand Tadejeva sladica je bila deležna številnih pohval. FOTO: POP TV

Sledil je Dominik, ki je pripravil crumble s kvasom in pehtranom, sladoled iz kozjega mleka in karameliziranega medu ter pečena jabolka. Njegova sladica je bila polna premišljenih okusov, kar sodnikom ni ušlo. "Zelo sem srečen, da imamo tako sladico pred seboj," je priznal Karim. Luka pa je poudaril: "V sladici si uspel mojstrsko dodelati in skoncentrirati vse okuse, za kar ti lahko samo čestitamo."

icon-expand Dominikova sladica FOTO: POP TV

Zadnja je pred sodnike stopila Anna, ki je s svojo sladico poskrbela tudi za element presenečenja. Pod jabolčnim pokrovom se je skrivala tortica z medenim biskvitom, ajdovim crumblom, jabolčnim nadevom in mlečnim moussom s cvetnim prahom. Dodala je še jabolčni kaviar, okisana jabolka in mlečni sladoled. Tudi njen krožnik je bil deležen številnih pohval. "Vsi okusi in vse teksture ter tehnike v tvoji sladici štimajo," je ocenil Mojmir. Karim pa je pohvalil ravno pravšnje razmerje sestavin in prijeten okus po medu.

icon-expand Anna je tudi tokrat navdušila s sladico. FOTO: POP TV

Dominik postal drugi polfinalist

Sodniki so morali sprejeti eno najtežjih odločitev sezone, saj so bili zadovoljni z vsemi tremi sladicami. Po tehtnem premisleku so zmago namenili Dominiku, ki je postal drugi polfinalist in se na balkonu pridružil Ajdi. Ob njegovem uspehu mu je čestitala tudi zaročenka Oriana, ki je povedala, da je zelo ponosna nanj. Tadej in Anna bosta morala v prihodnji oddaji še enkrat dokazati svoje kuharsko znanje. Čaka ju zahteven izločitveni test, po katerem bo znano, kdo bo postal zadnji polfinalist in kdo se bo moral posloviti od tekmovanja. Ne zamudite nadaljevanja napetega boja za naslov MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.

icon-expand Dominik je postal drugi polfinalist letošnje sezone. FOTO: POP TV

Dominikova sladica iz MasterChefa: Kvasov crumble s pehtranom, sladoled iz kozjega mleka in jabolčni cvet

Sestavine:

Za sladoled iz kozjega mleka in karameliziranega medu: - 6 žlic gozdnega medu - 250 ml kozjega mleka - 250 ml sladke smetane - 5 rumenjakov - 1 žlička moke - 1 žlica cvetnega prahu Za kvasov biskvit s pehtranom: - 100 g moke - 70 g masla - 20 g svežega pehtrana - suhi kvas Za ajdov crumble: - 100 g ajdove moke - 70 g masla - majhen ščepec soli - žlička sladkorja Za jabolčni cvet: - 1 jabolko - klinčki - akacijev med Za jabolčno karamelo oziroma čežano: - 150 ml jabolčnega soka - 1 zeleno jabolko Za okisana jabolka: - 50 ml jabolčnega soka - 1 žlica jabolčnega kisa - 1 jabolko

icon-expand Dominikova sladica FOTO: POP TV

Priprava:

Sladoled iz kozjega mleka in karameliziranega medu: Med segrejemo in karameliziramo, da nastane temno rjav sirup. Previdno prilijemo mešanico sladke smetane, kozjega mleka, rumenjakov in moke. Vse skupaj zmešamo s paličnim mešalnikom, nato pa zmes prelijemo v aparat za pripravo sladoleda in pripravimo po navodilih proizvajalca. Cvetni prah razporedimo po pekaču in ga karameliziramo pri 180 stopinjah Celzija približno 8 minut, da zadiši. Ohlajenega vmešamo v pripravljen sladoled, nekaj zrnc pa prihranimo za okrasitev. Kvasov crumble s pehtranom: Moko, maslo, kvas in pehtran zmešamo v gladko zmes. Uporabimo 100 g moke, 70 g masla, 8 g kvasa in 20 g pehtrana. Zmes razvaljamo na peki papirju, po vrhu posujemo preostanek kvasa in pečemo pri 180 stopinjah Celzija, dokler ne postane zlato rjava. Ohlajeno nadrobimo na manjše koščke, da dobimo kvasov crumble. Ajdov crumble: Ajdovo moko, maslo, sol in sladkor zmešamo v drobljivo zmes. Razporedimo jo po pekaču in pečemo pri 180 stopinjah Celzija, da zlato porjavi. Jabolčni cvet: Jabolko z lupilnikom za krompir narežemo na enakomerno debele lističe. Posujemo jih s klinčki in akacijevim medom, nato pa jih zvijemo v obliko cveta. Položimo jih v okrogel model in pečemo približno 15 minut. Med peko jih vsakih pet minut premažemo z mešanico akacijevega medu in vode v razmerju 1 : 1. Jabolčna karamela oziroma čežana: Jabolčni sok kuhamo, da se njegova količina zmanjša za približno 60 odstotkov. Nato vanj naribamo zeleno jabolko in kuhamo še približno pet minut, da dobimo homogeno zmes. Okisana jabolka: Jabolko narežemo na zelo majhne kocke. V vakuumski vrečki jih zmešamo z jabolčnim sokom in kisom ter vakuumiramo.