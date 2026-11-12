okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Žafranov tris
Oddaje

Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'

V MasterChef kuhinji je tokrat zadišalo po prestižu. Tekmovalci so se pomerili v dveh kuharskih krogih, v katerih je morala glavno vlogo odigrati ena najdražjih začimb na svetu – žafran. Najbolje se je odrezala Anna, ki je s svojimi krožniki navdušila sodnike in si zagotovila mesto na balkonu. Dominika in Jureta pa čaka boj za obstanek.

M.J.
12. 11. 2026 04.00
Izberite Okusno.je za svoj prednostni vir na Google.

Tokrat so se tekmovalci MasterChef Slovenija za mesto v četverici najboljših borili s posebno začimbo - žafranom. Anna, Jure in Dominik so morali prestižno sestavino premišljeno uporabiti v svojih jedeh. Kuhali so v dveh krogih, v vsakem krogu pa mora biti žafran glavna zvezda krožnika.

Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Preberi še Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Osrednja sestavina kulinaričnega izziva je bil žafran.
Osrednja sestavina kulinaričnega izziva je bil žafran. FOTO: POP TV

Anna z najboljšim krožnikom prvega kroga

V prvem krogu so morali tekmovalci pripraviti slano jed, v kateri bi žafran resnično zasijal. Najbolj je prepričala Anna, ki je pripravila žafranov tris. Njen krožnik so sestavljali tatarec iz kozic, mariniranih v limoni, ocvrta kroglica s kozicami in žafranom, limonin in žafranov mousse, čips iz pastinaka, lososov kaviar ter piščančja omaka z žafranom.

Annin žafranov tris je navdušil sodnike.
Annin žafranov tris je navdušil sodnike. FOTO: POP TV

Karim Merdjadi ji je po okušanju namenil spodbudne besede: "Ponosen sem nate." Pohvalil je njen velik napredek pri poznavanju okusov, uporabi tehnik in postavitvi jedi. Mojmir Šiftar pa je ocenil, da bi bil takšen krožnik primeren celo za zaključni izpit na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu.

Dominik je pripravil iransko jed adas polo, ki je bila po oceni sodnikov sicer odlična, a v njej niso dovolj izrazito začutili glavne sestavine. Tako si je že po prvem krogu prislužil mesto na izločitvenem testu.

Praznična norija v MasterChefu: Ajda navdušila sodnike
Preberi še Praznična norija v MasterChefu: Ajda navdušila sodnike

Anna si je priborila prednost in jo izkoristila

V drugem krogu sta se za mesto na balkonu pomerila Anna in Jure. Ker je bila v prvem krogu uspešnejša, je Anna dobila prednost pri izbiri dodatne sestavine za sladico. Med kondenziranim mlekom, rižem in pistacijo je izbrala pistacijo.

Pripravila je svojo različico znamenite sladice mille-feuille. Sestavljali so jo testo z rjavim sladkorjem, pistacijev nadev, pomarančno-žafranova krema in žafranov sladoled s cvetnim prahom. Karim je pohvalil rahlo, hrustljavo testo, si je pa v kremi in sladoledu zaželel nekoliko izrazitejši okus žafrana. Luko Jezerška je zmotila uporaba cvetnega prahu, Mojmir pa je menil, da je bila sladica malenkost premalo sladka.

Jure je medtem pripravil pistacijev biskvit, žafranov sladoled, pistacijev drobljenec in kroglice datljev v olivnem olju. Sodnike je prepričal predvsem sladoled, druge komponente pa so imele po njihovem mnenju več pomanjkljivosti.

Jureta in Dominika čaka izločitveni test.
Jureta in Dominika čaka izločitveni test. FOTO: POP TV

Anna na balkon, Jure in Dominik na izločitveni test

Čeprav sodnikov nobena od sladic ni povsem prepričala, so se na koncu odločili, da si je mesto na balkonu zaslužila Anna. Pridružila se je Tadeju in Ajdi ter si zagotovila mesto med najboljšimi tekmovalci.

Dominika in Jureta v prihodnji oddaji čaka zahteven izločitveni test, v katerem se bosta borila za še zadnje mesto v četverici najboljših letošnje sezone. MasterChef Slovenija lahko spremljate na POP TV in VOYO.

Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Preberi še Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Anna se je pridružila Tadeju in Ajdi na balkonu.
Anna se je pridružila Tadeju in Ajdi na balkonu. FOTO: POP TV

Žafranov tris, ki je navdušil sodnike: Preizkusite Annino mojstrovino iz MasterChefa

Sestavine:

Za tatarec

- 4 kozice

- lupinica limone

- ščepec soli

Za žafranovo omako

- 200 ml piščančje jušne osnove

- 10 nitk žafrana

Za ocvrto kroglico

- 4 kozice

- 10 g beljaka

- 20 ml žafranove smetane

- ščepec soli

- moka

- 1 jajce

- panko drobtine

- črni kaviar za okras

Za žafranovo smetano

- 150 ml sladke smetane

- 20 nitk žafrana

Za pastinakov čips

- 1 pastinak

- olje za cvrtje

Za limonin mousse

- sok 1 limone

- 7 nitk žafrana

- lupinica limone

- 1 rumenjak

- 1 žlica sladkorja

- 30 g mascarponeja

- 130 ml žafranove smetane

Priprava

1. Pripravimo žafranovo smetano: Sladko smetano prelijemo v kozico, dodamo žafran in segrevamo do vretja. Odstavimo, pustimo, da se nekoliko ohladi, nato precedimo. Smetano postavimo v hladilnik za približno 30 minut, da se dobro ohladi.

2. Pripravimo tatarec iz kozic: Kozice očistimo in narežemo na drobne, enakomerne kocke. Dodamo limonino lupinico in ščepec soli. Premešamo in do postrežbe hranimo v hladilniku, vendar največ 60 minut.

3. Pripravimo žafranovo omako: Piščančjo jušno osnovo prelijemo v kozico, dodamo žafranove nitke in na zmernem ognju kuhamo toliko časa, da se tekočina reducira v gladko, sijočo omako.

4. Pripravimo ocvrte kroglice: Kozice drobno sesekljamo in jih zmešamo z beljakom, žafranovo smetano in ščepcem soli. Maso razdelimo v manjše modelčke in jo zamrznemo, da dobimo enakomerne kroglice.

Zamrznjene kroglice najprej povaljamo v moki, nato v razžvrkljanem jajcu in nazadnje v panko drobtinah. V kozici ali globoki ponvi segrejemo zadostno količino olja za cvrtje. Kroglice cvremo pri približno 180 stopinjah Celzija do zlato rjave barve. Nato jih odcedimo na papirnatih brisačah.

5. Pripravimo pastinakov čips: Pastinak olupimo in narežemo na zelo tanke rezine. V vročem olju, segretem na približno 140 stopinj Celzija, jih ocvremo do zlato rjave in hrustljave teksture. Odcedimo jih na papirnatih brisačah.

6. Pripravimo limonin mousse: V kozici segrejemo limonin sok, limonino lupinico in žafranove nitke do vretja. V drugi posodi zmešamo rumenjak in sladkor. Med nenehnim mešanjem postopoma prilivamo vročo limonino mešanico, nato vse skupaj vrnemo v kozico.

Na zmernem ognju ob stalnem mešanju segrevamo, dokler se krema rahlo ne zgosti. Odstavimo in pustimo, da se ohladi.

Ohlajeno žafranovo smetano stepemo z mascarponejem do čvrstejše teksture. Ohlajeno limonino kremo postopoma in nežno vmešamo v stepeno smetano z mascarponejem, da dobimo rahel in gladek mousse.

7. Postrežemo: Na krožnik razporedimo tatarec iz kozic, dodamo ocvrto kroglico in limonin mousse. Priložimo pastinakov čips ter jed dopolnimo z žafranovo omako. Ocvrto kroglico okrasimo s črnim kaviarjem.

Masterchef Slovenija
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
MasterChef Slovenija Anna žafran 12. sezona 43. oddaja Mojmir Šiftar Karim Merdjadi Luka Jezeršek žafranov tris recept
Oddaje

Praznična norija v MasterChefu: Ajda navdušila sodnike

Okusno.je Specialiteta Luke Jezerška tekmovalki prinesla mesto na balkonu
Okusno.je Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
Okusno.je Čudovita morska jed, za katero sta tekmovalca prejela najvišjo oceno
24ur.com Ian in Dominik sta poskrbela za vrhunec večera, sodniki bi še in še
24ur.com Jakob in Julija s 15 zvezdicami do naziva Mali šef Slovenije!
Okusno.je Miša z izvrstno jedjo sodnike popeljala v kulinarična nebesa
Okusno.je Takšnega finala v MasterChefu še nismo imeli!
Priporoča