Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'

Tokrat so se tekmovalci MasterChef Slovenija za mesto v četverici najboljših borili s posebno začimbo - žafranom. Anna, Jure in Dominik so morali prestižno sestavino premišljeno uporabiti v svojih jedeh. Kuhali so v dveh krogih, v vsakem krogu pa mora biti žafran glavna zvezda krožnika.

icon-expand Osrednja sestavina kulinaričnega izziva je bil žafran. FOTO: POP TV

Anna z najboljšim krožnikom prvega kroga

V prvem krogu so morali tekmovalci pripraviti slano jed, v kateri bi žafran resnično zasijal. Najbolj je prepričala Anna, ki je pripravila žafranov tris. Njen krožnik so sestavljali tatarec iz kozic, mariniranih v limoni, ocvrta kroglica s kozicami in žafranom, limonin in žafranov mousse, čips iz pastinaka, lososov kaviar ter piščančja omaka z žafranom.

icon-expand Annin žafranov tris je navdušil sodnike. FOTO: POP TV

Karim Merdjadi ji je po okušanju namenil spodbudne besede: "Ponosen sem nate." Pohvalil je njen velik napredek pri poznavanju okusov, uporabi tehnik in postavitvi jedi. Mojmir Šiftar pa je ocenil, da bi bil takšen krožnik primeren celo za zaključni izpit na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu. Dominik je pripravil iransko jed adas polo, ki je bila po oceni sodnikov sicer odlična, a v njej niso dovolj izrazito začutili glavne sestavine. Tako si je že po prvem krogu prislužil mesto na izločitvenem testu.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Annina sladica z žafranom in pistacijo



Anna si je priborila prednost in jo izkoristila

V drugem krogu sta se za mesto na balkonu pomerila Anna in Jure. Ker je bila v prvem krogu uspešnejša, je Anna dobila prednost pri izbiri dodatne sestavine za sladico. Med kondenziranim mlekom, rižem in pistacijo je izbrala pistacijo. Pripravila je svojo različico znamenite sladice mille-feuille. Sestavljali so jo testo z rjavim sladkorjem, pistacijev nadev, pomarančno-žafranova krema in žafranov sladoled s cvetnim prahom. Karim je pohvalil rahlo, hrustljavo testo, si je pa v kremi in sladoledu zaželel nekoliko izrazitejši okus žafrana. Luko Jezerška je zmotila uporaba cvetnega prahu, Mojmir pa je menil, da je bila sladica malenkost premalo sladka. Jure je medtem pripravil pistacijev biskvit, žafranov sladoled, pistacijev drobljenec in kroglice datljev v olivnem olju. Sodnike je prepričal predvsem sladoled, druge komponente pa so imele po njihovem mnenju več pomanjkljivosti.

icon-expand Jureta in Dominika čaka izločitveni test. FOTO: POP TV

Anna na balkon, Jure in Dominik na izločitveni test

Čeprav sodnikov nobena od sladic ni povsem prepričala, so se na koncu odločili, da si je mesto na balkonu zaslužila Anna. Pridružila se je Tadeju in Ajdi ter si zagotovila mesto med najboljšimi tekmovalci. Dominika in Jureta v prihodnji oddaji čaka zahteven izločitveni test, v katerem se bosta borila za še zadnje mesto v četverici najboljših letošnje sezone. MasterChef Slovenija lahko spremljate na POP TV in VOYO.

icon-expand Anna se je pridružila Tadeju in Ajdi na balkonu. FOTO: POP TV

Žafranov tris, ki je navdušil sodnike: Preizkusite Annino mojstrovino iz MasterChefa

Sestavine:

Za tatarec - 4 kozice - lupinica limone - ščepec soli Za žafranovo omako - 200 ml piščančje jušne osnove - 10 nitk žafrana Za ocvrto kroglico - 4 kozice - 10 g beljaka - 20 ml žafranove smetane - ščepec soli - moka - 1 jajce - panko drobtine - črni kaviar za okras Za žafranovo smetano - 150 ml sladke smetane - 20 nitk žafrana Za pastinakov čips - 1 pastinak - olje za cvrtje Za limonin mousse - sok 1 limone - 7 nitk žafrana - lupinica limone - 1 rumenjak - 1 žlica sladkorja - 30 g mascarponeja - 130 ml žafranove smetane

Priprava

1. Pripravimo žafranovo smetano: Sladko smetano prelijemo v kozico, dodamo žafran in segrevamo do vretja. Odstavimo, pustimo, da se nekoliko ohladi, nato precedimo. Smetano postavimo v hladilnik za približno 30 minut, da se dobro ohladi. 2. Pripravimo tatarec iz kozic: Kozice očistimo in narežemo na drobne, enakomerne kocke. Dodamo limonino lupinico in ščepec soli. Premešamo in do postrežbe hranimo v hladilniku, vendar največ 60 minut. 3. Pripravimo žafranovo omako: Piščančjo jušno osnovo prelijemo v kozico, dodamo žafranove nitke in na zmernem ognju kuhamo toliko časa, da se tekočina reducira v gladko, sijočo omako. 4. Pripravimo ocvrte kroglice: Kozice drobno sesekljamo in jih zmešamo z beljakom, žafranovo smetano in ščepcem soli. Maso razdelimo v manjše modelčke in jo zamrznemo, da dobimo enakomerne kroglice. Zamrznjene kroglice najprej povaljamo v moki, nato v razžvrkljanem jajcu in nazadnje v panko drobtinah. V kozici ali globoki ponvi segrejemo zadostno količino olja za cvrtje. Kroglice cvremo pri približno 180 stopinjah Celzija do zlato rjave barve. Nato jih odcedimo na papirnatih brisačah. 5. Pripravimo pastinakov čips: Pastinak olupimo in narežemo na zelo tanke rezine. V vročem olju, segretem na približno 140 stopinj Celzija, jih ocvremo do zlato rjave in hrustljave teksture. Odcedimo jih na papirnatih brisačah. 6. Pripravimo limonin mousse: V kozici segrejemo limonin sok, limonino lupinico in žafranove nitke do vretja. V drugi posodi zmešamo rumenjak in sladkor. Med nenehnim mešanjem postopoma prilivamo vročo limonino mešanico, nato vse skupaj vrnemo v kozico. Na zmernem ognju ob stalnem mešanju segrevamo, dokler se krema rahlo ne zgosti. Odstavimo in pustimo, da se ohladi. Ohlajeno žafranovo smetano stepemo z mascarponejem do čvrstejše teksture. Ohlajeno limonino kremo postopoma in nežno vmešamo v stepeno smetano z mascarponejem, da dobimo rahel in gladek mousse. 7. Postrežemo: Na krožnik razporedimo tatarec iz kozic, dodamo ocvrto kroglico in limonin mousse. Priložimo pastinakov čips ter jed dopolnimo z žafranovo omako. Ocvrto kroglico okrasimo s črnim kaviarjem.