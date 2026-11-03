'Stopila si v škornje restavracijske slaščičarke': Anna z nenavadno sladico navdušila sodnike

V MasterChef Slovenija se je začel boj za mesto v elitni peterici. Tokratni izziv je potekal v parih, pri čemer je eden v paru izbral jed, drugi pa sestavine, s katerimi sta kuhala oba. Ker je bilo na kocki veliko, so nekateri tekmovalci močno zagrenili kuhanje svojemu nasprotniku, bodisi z jedjo bodisi z nenavadnimi sestavinami. Samo boljši iz vsakega para si je prislužil okušanje in izmed treh je samo enemu uspelo priti na balkon.

icon-expand Tekmovalce je čakal boj za prvo meso v elitni peterici. FOTO: POP TV

V enem od parov sta se pomerila Anna in Dominik. Anna je izbrala hladno sladico, Dominik pa je moral zanjo poiskati sestavine. V kuhinjo se je vrnil s stebelno in gomoljno zeleno, belim čajem, cvetnim prahom, pehtranom, jabolki in ocvirkovo mastjo. Nenavadna kombinacija je obema predstavljala poseben izziv.

icon-expand Kljub nenavadnim sestavinam sta Dominik in Anna sodnikom pripravila odlični sladici. FOTO: POP TV

Anna navdušila s sladico iz nenavadnih sestavin

Anna je pripravila večplastno sladico, v kateri so se prepletali sladoled iz čaja in cvetnega prahu, mousse iz gomoljne zelene, crumble z ocvirkovo mastjo, okisana jabolka ter omaka iz jabolčnega soka, soka zelene in pehtrana. Krožnik je dopolnila še s tuilejem iz cvetnega prahu. Dominik je medtem pripravil biskvit s pehtranom in ocvirki, čežano iz kislih jabolk, karameliziran cvetni prah, okisana jabolka in granito iz stebelne zelene, jabolk ter zelenega čaja. Kljub temu da sta jih obe sladici navdušili, so se sodniki odločili, da je bila uspešnejša Anna, zato se je pridružila Tadeju in Juretu na končnem okušanju. Tadej je pred tem premagal Ajdo z vegetarijansko jedjo, Jure pa Gregorja z morsko kreacijo.

icon-expand Karima je Annina kreacija naravnost ganila. FOTO: POP TV

Karim: "Izjemno sem ponosen nate"

Annina sladica je na končnem okušanju navdušila vse tri sodnike. Karim Merdjadi ni skrival ponosa in ji je ganjeno dejal: "Jaz sem vesel, srečen in izjemno ponosen nate." Posebej ga je navdušil sladoled, ki ga je opisal kot čudovito gladkega in nežnega. Pohvalil je tudi rahel mousse in okus karamelizacije, ki ga je jedi dodal crumble. "S to kreacijo si stopila v škornje restavracijske slaščičarke," je še poudaril. Mojmir Šiftar je izpostavil, da kombinacija sestavin, ki jih je izbral Dominik, ni bila lahka, predvsem zaradi uporabe ocvirkove masti v sladici. Anna pa je po njegovem mnenju tudi to nalogo opravila odlično. Luka Jezeršek je dodal: "S to sladico si postavila lestvico vsem, ne samo sebi, zelo zelo visoko."

Anna je tako postala prva tekmovalka, ki se je uvrstila med TOP 5 letošnje sezone. Preostale tekmovalce pa v prihodnjih oddajah čaka še boj za preostala mesta v elitni peterici.

icon-expand Anna se je prva uvrstila med TOP 5 letošnje sezone. FOTO: POP TV

Annina kreacija za TOP 5: Recept za sladico, ki je navdušila sodnike

Sestavine: Za sladoled: - 200 ml sladke smetane - 200 ml mleka - 4 rumenjaki - 50 g sladkorja - 7 g belega čaja - 5 g cvetnega prahu Za omako: - 200 ml soka stebelne zelene - 300 ml jabolčnega soka - 20 g sladkorja - 3 g suhega pehtrana - 30 g hladnega masla Za crumble: - 50 g masla - 75 g ocvirkove masti - 50 g sladkorja - 250 g moke Za mousse iz gomoljne zelene: - 100 g gomoljne zelene - 200 ml mleka - 400 ml sladke smetane - 50 g sladkorja Za okisana jabolka: - 1 zeleno jabolko - 100 ml soka stebelne zelene - 100 ml jabolčnega soka - 20 g sladkorja

icon-expand Anna je iz nenavadnih sestavin ustvarila mojstrovino. FOTO: POP TV

Priprava: Pripravimo sladoled iz belega čaja in cvetnega prahu. V kozici segrejemo sladko smetano in mleko. Ko zmes zavre, dodamo cvetni prah in liste belega čaja. Kuhamo približno pet minut, nato precedimo. V drugi posodi zmešamo rumenjake in sladkor. Med mešanjem postopoma prilijemo toplo smetanovo zmes. Vse skupaj vrnemo v kozico in ob stalnem mešanju segrevamo do 82 stopinj Celzija. Kremo ohladimo, nato pa jo v aparatu za pripravo sladoleda zamrznemo do gladke in kremaste teksture. Pripravimo omako iz zelene in jabolk. V kozico vlijemo sok stebelne zelene in jabolčni sok. Na zmernem ognju ju kuhamo, da se količina tekočine zmanjša na približno petino začetne prostornine. Dodamo sladkor in pehtran. Na koncu vmešamo še hladno maslo, da dobimo gladko omako. Spečemo crumble z ocvirkovo mastjo. V skledi zmešamo maslo, ocvirkovo mast, sladkor in moko. S prsti jih zdrobimo, da nastanejo večje grudice. Razporedimo jih po pekaču, obloženem s papirjem za peko, in pečemo približno 15 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, da crumble zlato porjavi. Ohladimo ga. Pripravimo mousse iz gomoljne zelene. Gomoljno zeleno olupimo, narežemo na manjše kocke in skuhamo v mleku ter 200 ml sladke smetane, da se povsem zmehča. Nato jo odcedimo, pri čemer nekaj tekočine prihranimo, in zmiksamo v gladko kremo. Po potrebi dodamo malo tekočine od kuhanja. Kremo ohladimo.



Preostalih 200 ml sladke smetane stepemo s sladkorjem in ji nežno primešamo polovico ohlajene kreme iz gomoljne zelene, da dobimo rahel mousse. Pripravimo okisana jabolka. Jabolko narežemo na približno centimeter velike kocke. V kozici segrejemo sok stebelne zelene in jabolčni sok, dodamo sladkor in jabolčne kocke. Kuhamo približno dve minuti, nato odstavimo in ohladimo. Sestavimo sladico. Na krožnik razporedimo mousse iz gomoljne zelene, crumble, okisana jabolka in omako. Dodamo kepico sladoleda iz belega čaja in cvetnega prahu ter sladico po želji okrasimo še s cvetnim prahom.