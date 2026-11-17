Ajda , Anna , Tadej in Dominik so se v MasterChef kuhinji spopadli s prvim izzivom, ki je enemu od njih prinesel prvo mesto med polfinalisti letošnje sezone. Tokrat so imeli pri kuhanju povsem proste roke, na voljo pa so imeli 90 minut za pripravo poljubne jedi . Sodniki so želeli videti, kako bodo tekmovalci osvojene tehnike in novo kuharsko znanje, ki so ga dobili med tekmovanjem, vključili v svoje krožnike.

Tekmovalci so se spopadli s prvim izzivom za mesto v TOP 3.

Medtem ko Dominik in Tadej s svojima jedema nista uspela navdušiti sodnikov, sta se precej bolj odrezali Anna in Ajda.

Anna je pripravila sladico, v kateri so se prepletali mousse iz kozjega sira, meringa, brownie, sfere iz manga z rožno vodo in žele iz granatnega jabolka. Karim Merdjadi jo je pohvalil, da je jed okusna, zanimiva in zelo lepa na pogled. Tudi Luka Jezeršek je bil navdušen, Mojmir Šiftar pa je opozoril na razmerje sestavin: težek brownie je po njegovem mnenju povsem prevladal nad nežnim okusom kozjega sira.

Krožnik je sodnike očaral že na prvi pogled, ob okušanju pa so bili njihovi odzivi še bolj navdušeni. " Ti si kraljica začimb in okusov ," je Ajdi dejal Mojmir in poudaril, da je pripravila popolno slano jed brez pomanjkljivosti. Luka je izpostavil, da je vse osrednje sestavine povezala v smiselno in harmonično celoto. Karim pa je navdušeno dodal: " To je krožnik za polizati ."

Ajda se je odločila za slano jed, v kateri je glavno vlogo namenila popečenim gosjim jetrom oziroma foie gras. Postregla jih je s popečenim briošem, naravno omako s konjakom, perlicami iz marelice, ingverja in kardamoma, pehtranovim oljem ter okisano rdečo čebulo.

Ajda je sodnike prepričala s popolnim krožnikom in si kot prva v letošnji sezoni zagotovila mesto v polfinalu. Njena pot do velikega finala tako še zdaleč ni zaključena, preostale tekmovalce pa v prihodnjih oddajah čakajo novi zahtevni izzivi. Spremljajte MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO .

Ajda je sodnike navdušila s tehnično dovršeno jedjo, v kateri je združila popečena gosja jetra oziroma foie gras, brioš iz sifona, naravno omako s konjakom, marelične perlice z ingverjem in kardamomom, pehtranovo olje ter okisano rdečo čebulo. Preizkusite recept za krožnik, ki je požel izjemne pohvale v MasterChefu!

Okisana rdeča čebula: Rdečo čebulo narežemo na čim tanjše rezine, najbolje z mandolino. V kozici zavremo vinski kis, vodo in sladkor. Mešamo, da se sladkor raztopi. Vročo tekočino prelijemo čez čebulo in pustimo stati vsaj 30 minut.

Marelične perlice: Visoko posodo z jedilnim oljem postavimo v zamrzovalnik, da se olje dobro ohladi. Marelični pire zmešamo z naribanim ingverjem in kardamomom. Segrevamo, da ingver odda aromo in pikantnost. Po potrebi dodamo malo vode. Zmes precedimo v kozico. Agar agar zmešamo z žlico sladkorja in ga med mešanjem dodamo pireju. Zavremo in pustimo vreti vsaj eno minuto. Zmes prelijemo v dozirno stekleničko z ozkim nastavkom.

Kapljice spuščamo v dobro ohlajeno olje, v katerem se oblikujejo perlice. Strjene perlice precedimo skozi cedilo in jih dobro speremo s hladno vodo.

Pehtranovo olje: Rastlinsko olje segrejemo na 80 stopinj Celzija. V blender damo segreto olje, suhi pehtran in svež peteršilj. Dodamo sol in na najvišji hitrosti miksamo vsaj pet minut. Olje precedimo skozi gazo.

Brioš iz sifona: Jajce, mleko, moko, rjavo maslo, sladkor, sol in suhi kvas zmešamo s paličnim mešalnikom, da dobimo gladko zmes. Prelijemo jo v sifon in vanj vstavimo dve bombici.

Papirnat lonček za kavo prebodemo na dnu in ob straneh. Vanj do polovice nabrizgamo maso iz sifona. Pečemo eno minuto v mikrovalovni pečici pri največji moči. Lonček obrnemo na glavo in pustimo, da se brioš ohladi. Nato ga vzamemo iz lončka in narežemo na želeno velikost.

Koščke popečemo na rahlo namaščeni ponvi, da dobijo hrustljavo skorjico.

Naravna omaka s konjakom: Maščobo, ki je ostala v ponvi po peki foie gras, segrejemo in deglaziramo s konjakom. Dodamo reducirano piščančjo osnovo in kuhamo, da omaka doseže želeno gostoto. Ponev odstavimo z ognja, vmešamo košček masla in po potrebi dosolimo.

Foie gras: Foie gras narežemo na želeno velikost in z vseh strani posolimo. Do peke ga hranimo v hladilniku.

Ponev z zelo malo olja dobro segrejemo. Foie gras enakomerno popečemo z vseh strani.