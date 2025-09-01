Kaj je bolj zdravo: breskve ali nektarine?
Mali šef Slovenije 2025: Zmagal je Vid Vovk, ki je pripravil vrhunski krožnik s francoskim pridihom
Sveži kvas Fala zdaj v bolj trajnostni embalaži in s certifikatom FSC
Kokosove kocke brez peke
Vid je novi zmagovalec prenovljene kuharske oddaje – Mali šef Slovenije: mala mal'ca
Mladi Vid Vovk je osvojil naslov Malega šefa Slovenije: mala mal'ca, prenovljene kuharske oddaje za otroke, ki združuje strast do kuhanja in tekmovalni duh. Sodnika Mojca Trnovec in Jorg Zupan sta bila navdušena nad njegovo zrelostjo in talentom, ki ga je pokazal v kuhinji. Preberite si, kaj je zmagovalec povedal o svojem uspehu in načrtih s prejeto nagrado.
Popolno kosilo izpod rok 11-letnega Vasje
V pretekli oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca je 11-letni Vasja Hojs Rakič pripravil svoje najljubše kosilo in zanj prejel najvišje število zvezdic, kar ga je izstrelilo v finalno oddajo.
Božanski zajtrk, ki ga pripravimo kar v pečici
V peti oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca je 9-letna Lara Jevnikar skuhala jabolčno omleto, ki si jo doma velikokrat pripravi za zajtrk. Chef Jorg Zupan je priznal, da še nikoli ni jedel omlete 'na sladko', a da mu je všeč. Nato se je lotil nadgradnje Larine jedi in pripravil svojo različico jabolčne omlete – v pečici!
9-letna Sia in Mojca pripravili božanski zajtrk z ocvrtim rumenjakom
Bi radi svojim jutrom dodali več okusa in zabave? Poglejte, kako je Sia Jugovič Perjet v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca! pripravila zdrav in okusen zajtrk. Njen preprost recept je nadgradila Mojca Trnovec, skupaj pa sta ustvarili jed, ki preprosto navduši – postrv z jabolkom in ocvrtim rumenjakom.
Odlične piščančje prsi po receptu malega šefa Bora
Mladi kuharski talent Bor Jerman je v oddaji Mali šef: Mala mal'ca navdušil s svojo predanostjo kuhanju in željo po učenju. Skupaj s chefom Jorgom sta njegov recept za pečene piščančje prsi nadgradila s kremnim čemažem in grahovim pirejem. Čeprav ga je med pripravo nekoliko zagrabila trema, je dokazal, da zna razmišljati kot pravi chef.
Stara slovenska jed, ki je marsikje ne poznajo več
Za nami je druga oddaja kuharskega šova Mali šef Slovenije: mala mal'ca, v kateri je mlada kuharska virtuozinja Olivija Vodovnik tradicionalno zasavsko jed grenadirmarš s pomočjo chefinje Mojce Trnovec spretno nadgradila v uravnoteženo in hranljivo kosilo iz dveh sestavin, ki ju nismo ravno vajeni skupaj: testenin in jabolk!
Zato se te jedi tako pogosto znajdejo na naših krožnikih
Edina stalnica v življenju so spremembe, kar se odraža tudi v kuhinji. Nekoč se je praktično ves dan vrtel samo okoli kuhanja, danes skoraj izključno pripravljamo jedi, ki vzamejo največ pol ure časa. Tako se med pripravo ne okusi ne razvijejo tako, kot nekoč, tudi vonji, ki se širijo iz kuhinje, so manj intenzivni. A s preprostim trikom lahko sodobnim jedem povrnemo tradicionalen okus in vonj po domačnosti. Preverite, kako!
Vidov zmagovalni zajtrk v kozarcu
Vam primanjkuje idej za okusen in zdrav zajtrk? Preizkusite recept mladega kuharskega talenta Vida Vovka, ki ga je pripravil v oddaji Mali šef: Mala mal'ca. Sloji rabarbare, jogurta in jagod v kozarcu niso le privlačni na pogled, ampak tudi odlična izbira za zdrav začetek dneva – preprosto, hitro in okusno.
Odkrijte zvezde šova Mali šef Slovenije: Mala mal'ca!
Pred nami je že 7. sezona kuharskega šova za otroke Mali šef Slovenije: mala mal'ca. Letošnja sezona ima nadgrajen format, v šovu bodo sodelovali otroci posamezno, in ne v dvojicah, kot smo bili navajeni v preteklih letih.
Na POP TV prihaja nova sezona kuharske oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca!
Za vse ljubitelje kuharskih oddaj imamo pomembno novico! Po uspehu prejšnjih sezon se na POP TV vrača priljubljena kuharska oddaja Mali šef Slovenije, vendar z novim imenom – Mali šef Slovenije: mala mal'ca!
Iščemo mlade kuharske talente: Prijave za novo sezono Mali šef Slovenije so odprte!
Prijavite svojega otroka v novo sezono Malega šefa Slovenije! Če vaš otrok obožuje kuhanje in si želi pridobiti nova znanja ter spretnosti v kuhinji, je to odlična priložnost zanj. Je pripravljen kuhati pred kamerami, se zabavati in postati del izjemne kuharske izkušnje? Potem ga le prijavite.
Trihodni meni, s katerim sta Julija in Jakob postala zmagovalca
V finalu Malega šefa smo spremljali boj med najboljšimi mladimi kuharji te sezone. Julija in Jakob sta se pomerila proti Leonu Taju in Maticu v izjemno napeti tekmi. Njihova zadnja naloga je bila priprava trihodnega menija brez omejitev glede sestavin, vendar je glavni izziv predstavljal tesen boj s časom. Zlato skledo in naziv Mali šef Slovenije 2024 sta osvojila Julija in Jakob iz Osnovne šole Jurija Dalmatina. V nadaljevanju vam razkrivamo njun zmagovalni meni.