Vsi so obsedeni z beljakovinami – a to spregledano hranilo je še pomembnejše
Tekmovalci MasterChefa razkrivajo najboljše trike za pripravo pice
Ko ne vemo, kam z bučkami: 6 idej, ki navdušijo
Slastni njoki, za katere ne potrebujete krompirja, priprava pa je zelo enostavna
Indijske jedi, ki jih lahko pripravimo tudi sami doma
Matevž Šalehar - Hamo bo s svojo potujočo kuhinjo tokrat obiskal Radlje ob Dravi, kjer bo v restavraciji La Bodega Negra užival v okušanju indijskih jedi. S kuharjem Luko Grabarjem bosta pripravila pikantna piščančja nabodala, mango lasi in solato s koriandrom.
Čudovita sladica, posvečena svetovno znanemu slovenskemu skladatelju
V prihodnji epizodi Kuhinje na kolesih: Koroška bo Matevž Šalehar - Hamo obiskal družinsko gostilno Murko, ki je svoja vrata odprla leta 1903. Istega leta je na Dunaju umrl tudi najslavnejši Slovenjgradčan, skladatelj Hugo Wolf. Njemu v spomin bosta Hamo in kuharica Lucija Hajtnik Murko pripravila čudovito sladico, posvečeno svetovno znanemu skladatelju.
Okusna zajčkova rolada in slastna korenčkova sladica, kot ju pripravljajo v Hiši Ančka
Matevž Šalehar - Hamo se bo s svojo potujučo kuhinjo ustavil v gostilni Hiša Ančka, kjer mu bo kuhar Gašper Kačičnik pripravil pravo pojedino. Za glavno jed bosta jedla zajčkovo rolado v svinjski mrežici, za sladico pa bosta pripravila še korenčkov biskvit z ajdo, jabolčni pire in korenčkov sladoled.
Okusna telečja pljuča v omaki, kot jih pripravljajo pri Škrubiju
Tokrat se bo Matevž Šalehar - Hamo odpravil v Črno na Koroškem, kjer bo poskusil dobrote Petra Lenčeta. V voditeljevi potujoči kuhinji pa bodo nastala okusna telečja pljuča v smetanovi omaki in kruhova rolada.
Pomladno kosilo, ki vam bo prebudilo vse čute
Tokrat se bo Matevž Šalehar – Hamo s svojo potujočo kuhinjo odpravil v Ravne na Koroškem do gostilne Lečnik, kjer že četrta generacija skrbi za ohranjanje tradicije. Spoznali bomo kuharja Andraža Lečnika, ki nas bo naučil, kako pripraviti ocvrta bikova jajca s čemaževimi njoki v česnovi omaki.
Odlično domače kosilo, za katero ne potrebujete veliko sestavin
Matevž Šalehar- Hamo, voditelj oddaje Kuhinja na kolesih: Koroška, se tokrat odpravlja na turistično kmetijo Ovšen pod Uršljo goro. Tam bo imel priložnost spoznati domačo kuhinjo gospodinje Slavice Gostenčnik. Hamo bo navdušen, saj bosta s Slavico pripravila odlično koroško kosilo, ki ga sestavljajo prekajena svinjska rebra, krompirjev zos in kipjeni knedli. Preverite, kako se omenjene jedi pripravijo, da boste lahko tudi vi uživali v okusnih domačih dobrotah.
Ali veste, da lahko iz kosmičev pripravite tudi juho?
Matevž Šalehar - Hamo, voditelj oddaje Kuhinja na kolesih: Koroška, se tokrat odpravlja na Janževski Vrh, kjer se nahaja 200 let stara Kovačija pri Kovaču. Tam ga bo sprejela Tinca Vomer, ki mu bo pokazala, kako se pripravi odlično vegetarijansko kosilo: kosmičeva juha in koprivni vlivanci v omaki iz rdeče pese s popečenim sejtanom.
Božansko kosilo, ki ga Slovenci naravnost obožujemo
Matevž Šalehar - Hamo, voditelj oddaje Kuhinja na kolesih: Koroška, se tokrat podaja v dolino Bistre, nedaleč od Črne na Koroškem, kjer se nahaja turistična kmetija Plaznik. Tam ga bosta sprejela Janez in Vida Adamič, ki mu bosta pokazala, kako se pripravi priljubljeno domače kosilo: kuhana govedina s praženim krompirjem in hrenovo omako.
Odkrijte okuse divjine s pohano podgano po receptu sokolarja
V tretji epizodi oddaje Kuhinja na kolesih: Koroška nas bo voditelj Matevž Šalehar - Hamo popeljal v Muto, kjer bomo spoznali Simona Pernata, ki je eden redkih sokolarjev pri nas, ki tudi lovi s sokolom. Simon ima doma več kot 40 ujed, poleg ptic pa tudi vzreja podgane ter iz njih pripravlja okusne jedi. Hamu bo razkril, kako pripraviti pohano podgano in pečeno prepelico.
Okusna ajdova kaša in kločevi nudli, kot jih pripravijo na domačiji Marin Miler
V drugi epizodi oddaje Kuhinja na kolesih: Koroška nas bo voditelj Matevž Šalehar – Hamo popeljal v Šentanel, kjer bo raziskoval kulinarične čare turistične kmetije Marin Miler. Ta že več kot 120 let skrbno neguje prečudovit košček koroške zemlje. Spoznali bomo Danico Miler, ki nas bo navdušila s pripravo ajdove kaše z mangulico, bučkami na žaru in kločevimi rezanci s podlivom iz gozdnih sadežev. Vse recepta vam razkrivamo v nadaljevanju.
Veste, kaj je mežerli? Razkrivamo, kako jed pripravijo na domačiji Kajžar
V prvi oddaji nove sezone oddaje Kuhinja na kolesih se bo voditelj Matevž Šalehar - Hamo podal na Koroško, kjer bo raziskoval kulinarične dobrote na turistični kmetiji Kajžar. Tam ga bosta sprejela gospodar Avgust Gerdej in njegova žena Ljudmila, ki mu bosta pokazala, kako pripraviti mežerli, tradicionalno koroško jed, narejeno iz drobovine, kruha in jajc.
Kuhinjo na kolesih bo letos vodil Matevž Šalehar Hamo
Matevž Šalehar Hamo je slovenskemu občinstvu dobro znan kot odličen glasbenik, na POP TV pa se bo letos preizkusil v vlogi voditelja kuharsko-etnološke oddaje s primesmi turizma Kuhinja na kolesih, v kateri bo spoznaval lepote Koroške.