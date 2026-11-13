Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu

Za zadnje mesto v četverici najboljših letošnje sezone MasterChef Slovenija sta se Jure in Dominik spopadla z zelo zahtevnim izločitvenim izzivom. Sodniki so zanju pripravili dva velika skrivnostna zaboja, pod katerima se je v košarici skrivalo kar 28 sestavin iz trgovine. Tekmovalca sta jih morala smiselno razdeliti in iz njih v dveh urah pripraviti tri praznične jedi.

icon-expand Jureta in Dominika je čakal maratonski izločitveni test. FOTO: POP TV

Za prvo jed sta uporabila zelo podobne sestavine

Pri prvi jedi sta oba pripravila postrv. Dominik jo je postregel s pirejem sladkega krompirja, jurčki in dvema omakama, Jure pa s pirejem sladkega krompirja z janežem, pomarančno-ribjo omako ter brstičnim ohrovtom. Sodnikom je bila Dominikova jed bolj všeč na pogled in se jim je zdela tehnično bolj dodelana, vendar so pri obeh krožnikih našli pomanjkljivosti v okusih.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Dominikova prva jed



Dominik navdušil s kruhom in maslom

Pri drugi jedi sta tekmovalca precej izboljšala vtis. Dominik je pripravil nekoliko drugačno različico kruha in masla: laminirano pečeno testo, pašteto iz dimljene postrvi z rukolo, inčunovo maslo in ožgan radič. Jure je postregel fettuccine s škampi, treviškim radičem, granatnim jabolkom in škampovim bisquejem. Čeprav Dominikova jed sodnikov sprva ni prepričala na pogled, jih je po okušanju navdušila."Ko smo tvoj kruh in maslo poskusili, smo ostali brez besed," je dejal Karim Merdjadi. Tudi Juretove testenine so bile dobro sprejete, Luka Jezeršek pa je pripomnil, da bi jim dodal le še nekoliko več omake.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Dominikova jed "kruh in maslo"



Jureta je pokopala usodna napaka

V zadnjem krogu je Dominik pripravil toplo praznično tortico s kolerabo, parmezanovim namazom in glazuro iz konjaka ter začimb. Pod pokrovom se je skrival še brioš s konjakovim sirupom, kandiranim sadjem in meringo. Tortica je sodnike navdušila, brioš pa precej manj. "Kot da bi jedel kruh z neko raztopljeno sladkorno maso na vrhu," je komentiral Mojmir Šiftar.

icon-expand Dominikova tortica s kolerabo, parmezanovim namazom in glazuro iz konjaka FOTO: POP TV

Jure je stavil na burger z majonezo iz ostrig, svinjskim karejem in tartufi. Sodnike je že pred okušanjem skrbelo, ali bo meso dovolj sočno. Ko so burger prerezali, pa so ugotovili, da so bili v polpetu še koščki surovega mesa. Zaradi morebitnih zdravstvenih zapletov jedi sploh niso poskusili.

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icon-expand FOTO: POP TV 1 / 2 Juretov burger je bil videti zelo lepo



Prav ta napaka je odločila dvoboj. Jure je zapustil tekmovanje, Dominik pa si je zagotovil mesto med najboljšimi štirimi in se pridružil tekmovalcem na balkonu. Kako se bo nadaljeval boj za zmago, spremljajte v oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.

icon-expand Jure je s solznimi očmi zapustil MasterChef. FOTO: POP TV

Dominikov kruh in maslo navdušila sodnike: Preizkusite recept iz MasterChefa!

Dominikova jed, ki je navdušila sodnike, je bila nekoliko drugačna različica kruha in masla. Pripravil je laminirano testo, domače inčunovo maslo ter pašteto iz dimljene postrvi z rukolo. Tukaj je recept, s katerim lahko poskusite poustvariti njegov krožnik.

Sestavine:

Za kruh: - 150 g moke - 70 g vode - 27 g masla - 5 g kvasa - 7 g soli - 3 g sladkorja - 200 g masla za laminiranje testa Za inčunovo maslo: - 25 g inčunov - 25 g masla Za pašteto iz dimljene postrvi: - 100 g dimljene postrvi - maslo - 15 g rukole - ocvrta čebula za serviranje

Priprava:

Iz moke, vode, 27 gramov masla, kvasa, soli in sladkorja zamesimo testo. Pustimo ga počivati, da začne vzhajati. Testo razdelimo na štiri enake dele. Vsakega posebej postopoma razvaljamo s pomočjo stroja za testenine. Začnemo pri najdebelejši nastavitvi in debelino postopoma zmanjšujemo do stopnje 7 ali 8 oziroma dokler ne dobimo tankih, enakomernih trakov testa. Razvaljane trakove združimo v en velik kos testa, ga izdatno premažemo z maslom za laminiranje in previdno zavijemo. Razdelimo ga v manjše modelčke in pustimo vzhajati na sobni temperaturi, da se prostornina podvoji. Kruh pečemo v pečici, ogreti na 185 stopinj Celzija, približno 15 do 20 minut oziroma toliko časa, da se zlato rjavo obarva. Medtem pripravimo inčunovo maslo. Inčune in maslo, ogreto na sobno temperaturo, zmiksamo v gladko zmes. Za pašteto v mešalnik damo dimljeno postrv, maslo in rukolo. Na hitro zmiksamo, da dobimo teksturo, podobno mokremu pesku. Zmesi ne miksamo predolgo, saj naj ne postane povsem gladka. Pašteto in inčunovo maslo postrežemo skupaj s kruhom. Po želji dodamo še malo ocvrte čebule.