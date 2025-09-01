Super filmi in serije za kuharske navdušence

okusno.je
MasterChef
Kulinarična pot se nadaljuje: MasterChef išče talente

Kulinarična pot se nadaljuje: MasterChef išče talente

Ste pripravljeni na kulinarično pustolovščino? MasterChef Slovenija išče nove talente. Spoznajte vrhunske sodnike in osvojite kuharski svet. 12. sezona prihaja! Si pripravljen/a stopiti v MasterChef kuhinjo? Prijave so že odprte!

Mali šef
Mali šef Slovenije 2025: Zmagal je Vid Vovk, ki je pripravil vrhunski krožnik s francoskim pridihom

Mali šef Slovenije 2025: Zmagal je Vid Vovk, ki je pripravil vrhunski krožnik s francoskim pridihom

Finale šova Mali šef Slovenije je znova pokazal, kako izjemen talent, predanost in ljubezen do kuhanja premorejo mladi kuharji. Zmagovalec letošnje sezone je postal 13-letni Vid Vovk, ki je navdušil s tehnično dovršenim krožnikom in odličnimi okusi. Poleg laskavega naziva je osvojil tudi pokal in denarno nagrado Mercatorja v višini 10.000 EUR za svojo OŠ Brezovica pri Ljubljani.

Vid je novi zmagovalec prenovljene kuharske oddaje – Mali šef Slovenije: mala mal'ca
Mali šef

Vid je novi zmagovalec prenovljene kuharske oddaje – Mali šef Slovenije: mala mal'ca

Mladi Vid Vovk je osvojil naslov Malega šefa Slovenije: mala mal'ca, prenovljene kuharske oddaje za otroke, ki združuje strast do kuhanja in tekmovalni duh. Sodnika Mojca Trnovec in Jorg Zupan sta bila navdušena nad njegovo zrelostjo in talentom, ki ga je pokazal v kuhinji. Preberite si, kaj je zmagovalec povedal o svojem uspehu in načrtih s prejeto nagrado.

Sladke mojstrovine iz finala MasterChefa, ki so navdušile sodnike
MasterChef

Sladke mojstrovine iz finala MasterChefa, ki so navdušile sodnike

Finalni večer letošnjega MasterChefa je bil vse prej kot običajen. Finalistki Barbara Poljanec in Miša Koplova sta 10-hodni meni zaključili z izjemnimi sladkimi stvaritvami, za katere sta obe dosegli popoln rezultat – 10 točk od vseh treh sodnikov. V članku razkrivamo recepte štirih krožnikov, ki so zaznamovali finalni večer: dve domiselni sladici in dva presenetljiva petite four posladka.

Tako bo letošnja zmagovalka MasterChefa porabila 50 tisoč evrov
MasterChef

Tako bo letošnja zmagovalka MasterChefa porabila 50 tisoč evrov

Spremljali smo izjemno napet finale, v katerem je Miša Koplova z mirnimi rokami in odločnim srcem osvojila naziv zmagovalke 11. sezone MasterChefa. Ko so v finalni kuhinji zavrele emocije, je bila naša ekipa na pravem mestu, ujeli smo zmagovalkin iskren odziv in občutke po zmagi ter spoznali njene načrte. Poleg tega smo poklepetali tudi s sodniki, ki so se ozrli na Mišino pot skozi tekmovanje in komentirali letošnjo sezono.

MasterChef
Miša Koplova je nova zmagovalka MasterChef Slovenija

Miša Koplova je nova zmagovalka MasterChef Slovenija

Miša je po napeti kuharski bitki premagala Barbaro in si prislužila naziv zmagovalke 11. sezone MasterChef Slovenija. Sodniško trojico je prepričala s tehnično zahtevnimi jedmi, domiselnimi okusi in brezhibno izvedbo. Domov je odnesla pokal, laskavi naziv in bogato denarno nagrado.

MasterChef
Takšnega finala v MasterChefu še nismo imeli!

Takšnega finala v MasterChefu še nismo imeli!

Prva polovica finala MasterChefa je za nami, Barbara Poljanec in Miša pa sta si ves čas dihali za ovratnik. Obe sta pripravili številne vrhunske jedi, ki so pokazale njuno izjemno kreativnost. V finalu se bosta spopadli z zahtevnim 10-hodnim menijem, polnim slovenskih okusov, kjer je potrebna popolna natančnost. Oglejte si, kako sta se lotili te nepozabne kulinarične preizkušnje!

Popolno kosilo izpod rok 11-letnega Vasje
Mali šef

Popolno kosilo izpod rok 11-letnega Vasje

V pretekli oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca je 11-letni Vasja Hojs Rakič pripravil svoje najljubše kosilo in zanj prejel najvišje število zvezdic, kar ga je izstrelilo v finalno oddajo.

MasterChef finale, kot ga (skoraj) še ni bilo: v boju za zmago dve ženski!
MasterChef

MasterChef finale, kot ga (skoraj) še ni bilo: v boju za zmago dve ženski!

Najboljši trije kuharji letošnje sezone MastreChef Slovenija so na lastni koži izkusili pritisk profesionalne kuhinje. V zahtevnem izzivu so morali pripraviti kar 36 krožnikov, pri čemer so imeli za kuhanje trihodnega menija na voljo samo dve uri. Ponesrečena glavna jed je Jureta stala velikega finala, v katerem se bosta pomerili Miša in Barbara Potočnik, ki bosta prvič v zgodovini slovenskega šova pripravljali 10-hodni meni.

Luka na polfinalu MasterChefa doživel najboljši krožnik vseh sezon
MasterChef

Luka na polfinalu MasterChefa doživel najboljši krožnik vseh sezon

Za polfinalisti letošnje sezone MasterChef Slovenija je težka preizkušnja, v kateri so se morali preleviti v prave umetnike in kulinarično preslikati velike slikarske mojstrovine na krožnik. Izzivu ni bila kos Anamarija, v veliko finale letošnje sezone pa so se uvrstili Jure, Miša in Barbara Poljanec!

MasterChef
Zadnja polfinalista: Barbara navdušila z ocvrtim kroketom, Jure pa z azijskimi okusi

Zadnja polfinalista: Barbara navdušila z ocvrtim kroketom, Jure pa z azijskimi okusi

Napeta kuharska preizkušnja v MasterChefu je prinesla še zadnja dva polfinalista letošnje sezone. To sta postala Barbara Poljanec in Jure, tekmovanje pa je zapustila Barbara Ribič, ki ji v zadnjem izzivu žal ni uspelo pripraviti jedi, s katerimi bi navdušila sodnike.

MasterChef
Anamarija s sladico povsem očarala in si prislužila drugo mesto v polfinalu

Anamarija s sladico povsem očarala in si prislužila drugo mesto v polfinalu

Ste vedeli, da lahko tudi iz najzahtevnejših sestavin nastane popolna sladica? Anamarija je v MasterChefu s svojo izvirno in drzno uporabo sestavin povsem navdušila sodnike ter si prislužila drugo mesto v polfinalu. Preostali tekmovalci so se v boju za balkon soočali z različnimi izzivi.

