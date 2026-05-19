Zaupanja vredna znanost za varno hrano v Evropi

Namen kampanje Safe2Eat , ki poteka že šesto leto, je krepiti ozaveščenost in razumevanje varnosti hrane, kar državljanom pomaga pri sprejemanju ozaveščenih odločitev pri vsakodnevni izbiri hrane. V Sloveniji, kjer kampanja poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, se letos osredotoča na dve aktualni temi, in sicer aditive za živila in prehranska dopolnila .

Aditivi za živila so snovi, ki se dodajajo hrani za ohranjanje ali izboljšanje njene varnosti, svežosti, okusa, teksture ali videza. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ocenjuje varnost novih aditivov za živila ali predlaganih novih uporab že obstoječih aditivov, preden se lahko odobrijo za uporabo v EU. Prav tako ponovno oceni aditive, ki so bili odobreni že dolgo nazaj, in tako zagotovi, da so še vedno primerni za uporabo. V Evropski uniji so vsi odobreni aditivi za živila označeni s črko E in ustrezno številko.

Vse aditive za živila ocenimo, da se prepričamo, ali so varni za uživanje. Preverjamo, kako kemikalije, dodane živilom, vplivajo na naše telo, če jih zaužijemo, in koliko jih lahko vsak dan varno zaužijemo s prehrano. Ko jih odobrimo in se uporabljajo v živilskem izdelku, morajo biti navedeni na etiketi. Tako potrošniki vedo, kaj uživajo, in lahko zaupajo, da je to varno, je povedala Camilla Smeraldi, toksikologinja pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA).