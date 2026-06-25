Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti

Aioli je ena tistih omak, ki navadno jed v trenutku spremeni v nekaj posebnega. Če ste ga že poskusili na počitnicah v Španiji, obstaja velika verjetnost, da ste ga jedli kot del tapasov. Zaradi svoje kremaste teksture in izrazitega okusa po česnu velja za eno najbolj priljubljenih spremljav k malim španskim prigrizkom. Odličen je tako v kombinaciji s pečenim krompirjem kot tudi z ocvrtimi morskimi dobrotami in popečenim kruhom, v zadnjem času pa je postal tudi priljubljen dodatek tortiljam, wrapom in burgerjem.

icon-expand Skrivnost aiolija je v preprostosti: kremasta tekstura, bogat okus in prijetna aroma česna ustvarijo kombinacijo, ki se poda skoraj k vsemu. FOTO: Shutterstock

Čeprav ga mnogi zamenjujejo za majonezo s česnom, ima aioli precej daljšo zgodovino. Izvira iz območja Sredozemlja, predvsem iz Katalonije in južne Francije, kjer ga pripravljajo že stoletja. Njegovo ime izhaja iz besed za česen in olje, kar razkriva tudi njegovo tradicionalno sestavo.

Kaj je aioli?

Originalni aioli je pripravljen le iz česna in oljčnega olja, ki so ju kuharski mojstri z veliko potrpljenja združili v gosto emulzijo. Tradicionalno se pripravlja v možnarju oziroma terilniku, kjer najprej v gladko pasto stremo česen s ščepcem soli. Nato med nenehnim mešanjem in krožnimi gibi zelo počasi dodajamo oljčno olje. Postopek zahteva precej potrpežljivosti, saj se morata česen in olje postopoma povezati v gosto, kremasto emulzijo. Ker takšna priprava zahteva tudi kar nekaj časa, se danes pogosteje uporablja sodobnejša različica z jajcem ali rumenjakom, ki pripravo močno poenostavi. Rezultat je gladka, kremasta omaka z izrazitim okusom po česnu, ki je nekoliko bolj bogata in aromatična od klasične majoneze.

icon-expand Tradicionalna priprava zahteva kar nekaj spretnosti in potrpljenja. FOTO: Shutterstock

Zakaj je aioli tako priljubljen?

Njegova največja prednost je vsestranskost. Uporabimo ga lahko kot pomako, namaz ali dodatek različnim jedem. V Španiji, zlasti v Kataloniji, Valenciji in na Balearskih otokih, ga tradicionalno postrežejo kot spremljavo številnim malim prigrizkom in tapasom. Aioli se odlično poda k: - pečenemu ali ocvrtemu krompirju, - zelenjavi z žara, - ribam in morskim sadežem, - piščancu in drugim vrstam mesa, - burgerjem, - sendvičem in tortiljam, - zelenjavnim polpetom. Prav zato ga številni kuharski navdušenci opisujejo kot eno najbolj uporabnih omak v domači kuhinji.

Domači aioli v manj kot minuti

Če vas je priprava aiolija doslej odvračala zaradi zapletenega in dolgotrajnega vtepanja olja, imamo dobro novico. Obstaja preprost trik, s katerim ga lahko pripravite v manj kot minuti. Poleg tega zanj potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin, ki jih ima večina ljudi že doma. Sestavine: - 1 jajce - 1 strok česna - 200 ml nevtralnega olja ali blagega oljčnega olja - 1 žlička limoninega soka - ščepec soli Priprava: Vse sestavine dajte v visoko in ozko posodo. Palični mešalnik postavite na dno posode in začnite mešati. Ko se začne tvoriti gosta emulzija, mešalnik počasi dvigujte proti vrhu. V manj kot minuti boste dobili gosto, kremasto omako, ki je pripravljena za uporabo.

icon-expand Odlično se obnese kot priloga številnim jedem. FOTO: Shutterstock

Kako lahko aioli še izboljšate?

Osnovni aioli je odličen že sam po sebi, lahko pa ga prilagodite svojemu okusu. Poskusite: - dodati drobno sesekljan peteršilj, - vmešati malo naribane limonine lupinice, - dodati pečeno rdečo papriko, - vmešati ščepec dimljene paprike ali čilija, - uporabiti pečen česen za bolj blag in sladkast okus. Tako boste iz ene same osnove ustvarili več različnih različic.

Omaka, ki jo boste želeli imeti vedno pri roki

V času poletnih piknikov, žarov in lahkih večerij je aioli eden najpreprostejših načinov, kako jedem dodati več okusa. Ker ga lahko pripravite v nekaj trenutkih, je odlična izbira tudi za dneve, ko se vam ne ljubi dolgo stati v kuhinji. Z njim lahko presenetite prijatelje na naslednji vrtni zabavi in ga postrežete skupaj s popečenimi kruhki in svežim paradižnikom, da bodo lahko uživali v pristnem okusu enega najbolj priljubljenih španskih tapasov. Predvsem pa vam svetujemo, da naslednjič, ko boste pripravljali pečen krompir, pečeno zelenjavo ali ocvrte lignje, preskočite kupljene omake in poskusite domači aioli. Verjetno boste hitro ugotovili, zakaj ga obožujejo po vsem Sredozemlju.