Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus

Za to ni nujno kriva letalska kuhinja, ampak predvsem razmere v letalski kabini, ki vplivajo na naše brbončice in voh. Kot poroča portal Tasting Table, se med letom okus hrane dejansko spremeni, zato jo doživljamo drugače kot doma. Še bolj zanimivo pa je, da nekatera živila na letalu postanejo celo okusnejša.

Na višini naši čuti delujejo drugače

Ko letalo doseže potovalno višino, je zrak v kabini precej bolj suh kot na tleh. Vlažnost lahko pade na okoli 10 do 12 odstotkov, kar vpliva na sluznico v nosu in oslabi naš voh. Ker velik del tega, kar zaznavamo kot okus, v resnici izvira iz vonja, se nam zaradi tega hrana pogosto zdi manj aromatična in bolj pusta. Že rahla izsušenost nosne sluznice občutno spremeni doživljanje hrane. Poleg tega je raziskava, ki jo je naročila letalska družba Lufthansa in izvedel nemški Fraunhofer Institute, pokazala, da se v letalski kabini občutljivost za slane in sladke okuse zmanjša za približno 30 odstotkov.

icon-expand Zaradi suhega zraka v kabini se oslabi voh, zato se nam hrana med letom pogosto zdi manj aromatična in bolj pusta. FOTO: Shutterstock

Zato so letalski obroki bolj začinjeni

Ker potniki na višini okuse zaznavajo manj intenzivno, morajo letalske družbe svoje recepte prilagoditi. Kot poroča Travel + Leisure Asia, kuharji pogosto dodajo več začimb, zelišč in drugih izrazitih arom, da hrana tudi v zraku ohrani čim več okusa. Najbolje se obnesejo:

- jedi v omakah,

- enolončnice,

- kari jedi,

- juhe,

- hrana z veliko zelišči in začimbami. Po drugi strani pa nežne jedi z blagimi aromami pogosto izgubijo del svojega značaja.

Zakaj je na letalu tako priljubljen paradižnikov sok?

Nemška Lufthansa je pred leti opazila, da potniki med letom naročajo skoraj toliko paradižnikovega soka kot piva. Ko so raziskovalci začeli iskati razlog, so ugotovili, da je povezan z okusom umami - to je peti osnovni okus, ki ga najdemo v paradižniku, gobah, zorjenih sirih in nekaterih drugih živilih. Medtem ko se zaznavanje sladkega in slanega zmanjša, se okus umami med letom ohrani precej bolje. Raziskovalci z Univerze Cornell so celo ugotovili, da lahko hrup v letalski kabini zaznavanje umamija okrepi. Zato se marsikomu paradižnikov sok na 10.000 metrih zdi presenetljivo okusen, čeprav ga doma skoraj nikoli ne pije.

icon-expand Nemška Lufthansa je pred leti opazila, da potniki med letom naročajo skoraj toliko paradižnikovega soka kot piva. FOTO: iStockphoto

Tudi hrup vpliva na to, kaj okusimo

Na okus ne vplivata le suh zrak in nižji zračni tlak. Pomembno vlogo igra tudi stalni hrup letalskih motorjev. Raziskovalci z Univerze Cornell so ugotovili, da glasno okolje oslabi zaznavanje sladkega okusa, medtem ko lahko poudari okus umamija. Prav zato se lahko slane in bogate jedi zdijo privlačnejše kot sladice. Če ste se kdaj spraševali, zakaj vas sladica na letalu ni posebej navdušila, je lahko razlog prav v tem.

Kako lahko med letom bolj uživate v hrani?

Strokovnjaki s portala Tasting Table priporočajo nekaj preprostih trikov: - Pred letom in med njim pijte dovolj vode, saj suha kabina pospešuje izsuševanje telesa. - Izbirajte jedi z nekoliko izrazitejšimi okusi in več začimbami. - Če vam je všeč, posezite po paradižnikovem soku ali drugih živilih, bogatih z okusom umami. - Z alkoholom ne pretiravajte, saj lahko dodatno prispeva k dehidraciji. - Sladoled, torte in druge zelo sladke jedi se lahko zdijo manj sladke kot na tleh, zato naj vas to ne preseneti.

Ko boste naslednjič med letom ugotovili, da obrok nima povsem takšnega okusa, kot ste ga pričakovali, se spomnite: težava morda ni v kuharju, ampak v tem, da vaše brbončice na 10.000 metrih delujejo nekoliko drugače.

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