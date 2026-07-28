Ustvarite popoln vrtni kotiček za uživanje v obrokih s prijatelji

Osnova dobre naložbe v vrtno pohištvo je njegova vzdržljivost.

Les: predvsem eksotične vrste lesa, kot sta tikovina in akacija, so zaradi goste strukture naravno odporne proti vlagi, plesni in škodljivcem. Sčasoma pod vplivom sonca dobijo značilno srebrno sivo patino. Če želite ohraniti topel naravni odtenek lesa, ga enkrat letno premažite z oljem za les.

Aluminij: aluminijasti okvirji so lahki, zato lahko pohištvo brez težav prestavljate po potrebi. Aluminij ne rjavi, ohranja svojo obliko in se s čistimi linijami odlično poda sodobni arhitekturi.

PE ratan: če vam je všeč topel videz pletenega pohištva, vendar ne želite porabljati časa za vzdrževanje, je umetni polietilenski ratan odlična izbira. V primerjavi z naravnim ratanom ne vpija vode, ne poka pri nizkih temperaturah in na soncu ne zbledi.