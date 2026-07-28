Ustvarite popoln vrtni kotiček za uživanje v obrokih s prijatelji

Material vrtnega pohištva, ki bo služil dolga leta
Osnova dobre naložbe v vrtno pohištvo je njegova vzdržljivost.
Les: predvsem eksotične vrste lesa, kot sta tikovina in akacija, so zaradi goste strukture naravno odporne proti vlagi, plesni in škodljivcem. Sčasoma pod vplivom sonca dobijo značilno srebrno sivo patino. Če želite ohraniti topel naravni odtenek lesa, ga enkrat letno premažite z oljem za les.
Aluminij: aluminijasti okvirji so lahki, zato lahko pohištvo brez težav prestavljate po potrebi. Aluminij ne rjavi, ohranja svojo obliko in se s čistimi linijami odlično poda sodobni arhitekturi.
PE ratan: če vam je všeč topel videz pletenega pohištva, vendar ne želite porabljati časa za vzdrževanje, je umetni polietilenski ratan odlična izbira. V primerjavi z naravnim ratanom ne vpija vode, ne poka pri nizkih temperaturah in na soncu ne zbledi.
Izberite pohištvo glede na način uporabe prostora
Če radi gostite prijatelje in družino, izberite prostorno vrtno jedilno garnituro. Če pa vam več pomeni sprostitev, stavite na udoben kavč ali viseči jajčasti stol z mehkim oblazinjenjem. Modularne vrtne garniture so odlična rešitev, če želite razporeditev prilagajati letnemu času ali številu gostov.
Kako ustvariti prijetno vzdušje na terasi ali balkonu
Pohištvo je šele začetek. Pravo toplino in domačnost ustvarijo dodatki.
Zunanja preproga vizualno poveže prostor za sedenje, pohištvo združi v usklajeno celoto in je prijetna tudi za bosonogo hojo. Ne bojte se dodati še drugih zunanjih tekstilij. Blazine in odeje prostoru dodajo globino, barve in teksturo. Izberite materiale, namenjene zunanji uporabi, na primer vodoodporen in barvno obstojen poliester, ki ne vpija vode, se hitro suši in na soncu ne zbledi.
Osvetlitev ustvarja razpoloženje. Namesto ene močne svetilke raje združite več nežnih virov svetlobe. Svetlobne verige nad sedežno garnituro pričarajo občutek večernega neba, solarne svetilke osvetlijo rastline, dekorativne lanterne na tleh pa prostoru dodajo intimno in skoraj čarobno vzdušje.
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