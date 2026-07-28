okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Vir slike: Delcio F/peopleimages.com - stock.adobe.com
Novice
Oglas

Ustvarite popoln vrtni kotiček za uživanje v obrokih s prijatelji

Tudi na prostem se lahko počutite enako prijetno kot v dnevni sobi. Dovolj je, da izberete udobno pohištvo in ga dopolnite z dodatki, ki ustvarijo pravo vzdušje. Ne glede na to, ali imate prostorno teraso ali majhen balkon, lahko s premišljeno izbiro in razporeditvijo pohištva ustvarite popoln prostor za druženje s prijatelji ali za mirne trenutke sprostitve.

P.R.
28. 07. 2026 00.15

Material vrtnega pohištva, ki bo služil dolga leta

Osnova dobre naložbe v vrtno pohištvo je njegova vzdržljivost.

Les: predvsem eksotične vrste lesa, kot sta tikovina in akacija, so zaradi goste strukture naravno odporne proti vlagi, plesni in škodljivcem. Sčasoma pod vplivom sonca dobijo značilno srebrno sivo patino. Če želite ohraniti topel naravni odtenek lesa, ga enkrat letno premažite z oljem za les.

Aluminij: aluminijasti okvirji so lahki, zato lahko pohištvo brez težav prestavljate po potrebi. Aluminij ne rjavi, ohranja svojo obliko in se s čistimi linijami odlično poda sodobni arhitekturi.

PE ratan: če vam je všeč topel videz pletenega pohištva, vendar ne želite porabljati časa za vzdrževanje, je umetni polietilenski ratan odlična izbira. V primerjavi z naravnim ratanom ne vpija vode, ne poka pri nizkih temperaturah in na soncu ne zbledi.

Izberite pohištvo glede na način uporabe prostora

Če radi gostite prijatelje in družino, izberite prostorno vrtno jedilno garnituro. Če pa vam več pomeni sprostitev, stavite na udoben kavč ali viseči jajčasti stol z mehkim oblazinjenjem. Modularne vrtne garniture so odlična rešitev, če želite razporeditev prilagajati letnemu času ali številu gostov.

Kako ustvariti prijetno vzdušje na terasi ali balkonu

Pohištvo je šele začetek. Pravo toplino in domačnost ustvarijo dodatki.

Zunanja preproga vizualno poveže prostor za sedenje, pohištvo združi v usklajeno celoto in je prijetna tudi za bosonogo hojo. Ne bojte se dodati še drugih zunanjih tekstilij. Blazine in odeje prostoru dodajo globino, barve in teksturo. Izberite materiale, namenjene zunanji uporabi, na primer vodoodporen in barvno obstojen poliester, ki ne vpija vode, se hitro suši in na soncu ne zbledi.

Vir slike: Delcio F/peopleimages.com - stock.adobe.com
Vir slike: Delcio F/peopleimages.com - stock.adobe.com FOTO: Arhiv naročnika

Osvetlitev ustvarja razpoloženje. Namesto ene močne svetilke raje združite več nežnih virov svetlobe. Svetlobne verige nad sedežno garnituro pričarajo občutek večernega neba, solarne svetilke osvetlijo rastline, dekorativne lanterne na tleh pa prostoru dodajo intimno in skoraj čarobno vzdušje.

 

Naročnik oglasne vsebine je KONDELA s.r.o.

Piknik Druženje Zunanje pohištvo Vrtno pohištvo
Novice

To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji

24ur.com Popolna terasa za sproščanje: Vodič za izbiro mizic in ležalnikov
Dominvrt.si Nakup zunanjega pohištva mora biti premišljen
Moskisvet.com V udobju nove spalnice
Dominvrt.si Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Dominvrt.si Najboljše vrtno pohištvo: brezčasne vrtne garniture
Dominvrt.si Sodobno pohištvo je del vsakega doma, svetovali vam bomo o trenutnih trendih
Moskisvet.com Prostor za druženje s prijatelji ali sprostitev, pripravili smo nekaj nasvetov, kako urediti dnevno sobo
Priporoča