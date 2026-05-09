Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa

Jagode so izjemno občutljive – vsebujejo veliko vode, njihova kožica pa je tanka in hitro podleže vlagi ter plesni. Že ena sama slaba jagoda lahko povzroči verižno reakcijo kvarjenja .

Najpogostejša napaka je, da jagode operemo takoj, ko jih prinesemo domov. S tem jim dodamo vlago, ki pospeši gnitje.

Jagode zato vedno operite šele tik pred uporabo. Pomembno je, da so jagode povsem suhe, preden jih damo v hladilnik.

Izjema: če želite podaljšati njihovo obstojnost, uporabite kisovo kopel (glej naslednji trik).