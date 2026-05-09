Jagode
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa

Jagode so prava zvezda pomladi in zgodnjega poletja – sladke, sočne in nepremagljivo dišeče. A njihova slabost je dobro znana: hitro se pokvarijo. Če se vam pogosto zgodi, da že po nekaj dneh končajo v smeteh, imamo za vas tri ključne trike, s katerimi bodo ostale sveže bistveno dlje.

M.J.
09. 05. 2026 04.00

Zakaj jagode ne "zdržijo" dolgo?

Jagode so izjemno občutljive – vsebujejo veliko vode, njihova kožica pa je tanka in hitro podleže vlagi ter plesni. Že ena sama slaba jagoda lahko povzroči verižno reakcijo kvarjenja.

Zato je pravilno shranjevanje ključnega pomena.

Sveže jagode hitro splesnijo, zato je pravilno shranjevanje ključno za daljšo obstojnost.

1. trik: Ne perite jih takoj (razen v posebnem primeru)

Najpogostejša napaka je, da jagode operemo takoj, ko jih prinesemo domov. S tem jim dodamo vlago, ki pospeši gnitje.

Jagode zato vedno operite šele tik pred uporabo. Pomembno je, da so jagode povsem suhe, preden jih damo v hladilnik.

Izjema: če želite podaljšati njihovo obstojnost, uporabite kisovo kopel (glej naslednji trik).

Preberi še Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad

2. trik: Kisova kopel proti plesni

To je preprost, a zelo učinkovit trik, ki lahko 'življenjsko' dobo jagod podaljša za več dni.

Kako to storite:

- zmešajte 1 del kisa in 3 dele vode;

- jagode v pripravljeni mešanici namakajte 1–2 minuti;

- nato jih temeljito sperite s hladno vodo;

- pred shranjevanjem jih popolnoma posušite.

Kis uniči bakterije in prepreči razvoj plesni – brez vpliva na okus.

Namakanje v mešanici kisa in vode pomaga odstraniti bakterije, pesticide in celo morebitne plesni ter tako podaljša svežino jagod.
Namakanje v mešanici kisa in vode pomaga odstraniti bakterije, pesticide in celo morebitne plesni ter tako podaljša svežino jagod. FOTO: Shutterstock

3. trik: Pravilno shranjevanje v hladilniku

Način, kako jagode shranite, je odločilen.

Najboljši pristop:

- v posodi jih razporedite v eno plast;

- jagode podložite s papirnato brisačo (vpija vlago);

- posodo pustite rahlo odprto;

- hranite jih v hladilniku pri 2–4 stopinjah Celzija.

Zaprte, vlažne posode so idealno okolje za razvoj plesni, zato se takemu načinu shranjevanja v primeru jagod izognite.

V stekleni posodi shranjene jagode z rahlo odprtim pokrovom ostanejo čvrste dlje časa, saj se vlaga ne zadržuje v tolikšni meri kot v plastiki.
V stekleni posodi shranjene jagode z rahlo odprtim pokrovom ostanejo čvrste dlje časa, saj se vlaga ne zadržuje v tolikšni meri kot v plastiki. FOTO: AdobeStock
Preberi še Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado

Majhne navade, velika razlika

- Redno pregledujte jagode in sproti odstranjujte poškodovane, plesnive ali nagnite plodove.

- Peclje pustite na jagodah, dokler jih ne uporabite.

- Kupujte manjše količine jagod, da jih porabite sproti.

Preberi še Preprost trik, s katerim boste v trgovini vedno kupili sveže jagode

Jagode so najboljše sveže – a s pravimi triki lahko njihovo sezono podaljšate tudi v svoji kuhinji. Z malo pozornosti boste uživali v njihovem okusu brez nepotrebnih izgub.

jagode shranjevanje jagod shranjevanje živil kuhinjski nasveti sveže sadje triki in nasveti
