Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa

Zakaj jagode ne "zdržijo" dolgo?
Jagode so izjemno občutljive – vsebujejo veliko vode, njihova kožica pa je tanka in hitro podleže vlagi ter plesni. Že ena sama slaba jagoda lahko povzroči verižno reakcijo kvarjenja.
Zato je pravilno shranjevanje ključnega pomena.
1. trik: Ne perite jih takoj (razen v posebnem primeru)
Najpogostejša napaka je, da jagode operemo takoj, ko jih prinesemo domov. S tem jim dodamo vlago, ki pospeši gnitje.
Jagode zato vedno operite šele tik pred uporabo. Pomembno je, da so jagode povsem suhe, preden jih damo v hladilnik.
Izjema: če želite podaljšati njihovo obstojnost, uporabite kisovo kopel (glej naslednji trik).
2. trik: Kisova kopel proti plesni
To je preprost, a zelo učinkovit trik, ki lahko 'življenjsko' dobo jagod podaljša za več dni.
Kako to storite:
- zmešajte 1 del kisa in 3 dele vode;
- jagode v pripravljeni mešanici namakajte 1–2 minuti;
- nato jih temeljito sperite s hladno vodo;
- pred shranjevanjem jih popolnoma posušite.
Kis uniči bakterije in prepreči razvoj plesni – brez vpliva na okus.
3. trik: Pravilno shranjevanje v hladilniku
Način, kako jagode shranite, je odločilen.
Najboljši pristop:
- v posodi jih razporedite v eno plast;
- jagode podložite s papirnato brisačo (vpija vlago);
- posodo pustite rahlo odprto;
- hranite jih v hladilniku pri 2–4 stopinjah Celzija.
Zaprte, vlažne posode so idealno okolje za razvoj plesni, zato se takemu načinu shranjevanja v primeru jagod izognite.
Majhne navade, velika razlika
- Redno pregledujte jagode in sproti odstranjujte poškodovane, plesnive ali nagnite plodove.
- Peclje pustite na jagodah, dokler jih ne uporabite.
- Kupujte manjše količine jagod, da jih porabite sproti.
Jagode so najboljše sveže – a s pravimi triki lahko njihovo sezono podaljšate tudi v svoji kuhinji. Z malo pozornosti boste uživali v njihovem okusu brez nepotrebnih izgub.