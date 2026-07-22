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kuhinjska gobica
Novice

To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji

Mnogi mislijo, da je največ bakterij na straniščni školjki ali kopalniškem umivalniku. V resnici se eden največjih "rezervoarjev" mikrobov pogosto skriva kar ob kuhinjskem koritu. Gre za kuhinjsko gobico, ki jo uporabljamo vsak dan, pogosto pa jo zamenjamo šele takrat, ko začne razpadati ali neprijetno dišati.

L.G.
22. 07. 2026 04.00

Zakaj je kuhinjska gobica tako problematična?

Kuhinjska gobica je skoraj idealno okolje za razmnoževanje bakterij. Je vlažna, porozna, pogosto vsebuje ostanke hrane in je redno v stiku z različnimi površinami. Raziskava organizacije NSF International je pokazala, da so bile gobice in kuhinjske krpe najbolj kontaminirani predmeti v gospodinjstvu. Koliformne bakterije, med katere sodijo tudi bakterije iz skupin E. coli in salmonela, so odkrili pri več kot 75 odstotkih pregledanih gobic in krp.

Prav tako je raziskava, objavljena v reviji Scientific Reports, pokazala, da lahko uporabljene kuhinjske gobice vsebujejo velike količine bakterij. Znanstveniki so jih opisali kot prave mikrobiološke vroče točke v gospodinjstvu.

Gobice in kuhinjske krpe so najbolj kontaminirani predmeti v gospodinjstvu.
Gobice in kuhinjske krpe so najbolj kontaminirani predmeti v gospodinjstvu. FOTO: Adobe Stock

Zakaj ni dovolj, da gobico samo speremo?

Po uporabi večina gobico preprosto splakne pod tekočo vodo. Žal to ni dovolj. Bakterije se lahko naselijo globoko v njeni strukturi, kjer jih z običajnim izpiranjem ne odstranimo. Nekateri ljudje gobice razkužujejo z vrelo vodo ali v mikrovalovni pečici, vendar ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA) opozarja, da takšne metode zmanjšajo količino bakterij, ne morejo pa popolnoma preprečiti navzkrižnega onesnaževanja hrane in površin.

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Kako pogosto bi morali zamenjati gobico?

Natančnega pravila ni, strokovnjaki pa si večinoma delijo podobno mnenje: gobico je treba menjati pogosto.

NSF priporoča, da gobice zamenjamo približno na dva tedna oziroma prej, če se obrabijo ali začnejo neprijetno dišati.

Nekateri strokovnjaki za varnost hrane priporočajo celo tedensko menjavo, predvsem v gospodinjstvih, kjer veliko kuhajo ali pogosto pripravljajo surovo meso.

NSF priporoča, da gobice zamenjamo približno na dva tedna oziroma prej.
NSF priporoča, da gobice zamenjamo približno na dva tedna oziroma prej. FOTO: Adobe Stock

Znaki, da je gobica za v smeti

Gobico zamenjajte takoj, če:

- ima neprijeten ali kisel vonj,

- se drobi oziroma razpada,

- je trajno obarvana,

- ostaja sluzasta tudi po izpiranju,

- ste z njo čistili površine po stiku s surovim mesom.

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Kako zmanjšati količino bakterij?

Če želite, da bo gobica med menjavami čim bolj higienična, upoštevajte nekaj preprostih pravil:

Po uporabi jo dobro ožemite

Manj vlage pomeni manj ugodne pogoje za razmnoževanje bakterij.

Ne uporabljajte iste gobice za vse

Gobica za pomivanje posode naj ne bo ista kot tista za brisanje pulta ali čiščenje kuhinjskega korita. Tako zmanjšate možnost prenosa bakterij z ene površine na drugo.

Razmislite o alternativah

Nekateri strokovnjaki priporočajo pralne kuhinjske krpe ali silikonske čistilne pripomočke, ki se hitreje posušijo in zadržujejo manj bakterij. Tkanine lahko operete na visokih temperaturah, kar prispeva k boljši higieni.

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Viri: NSF International, USDA Food Safety and Inspection Service, Scientific Reports

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