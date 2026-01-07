To je najbolj iskani recept leta 2025

V letu 2025 je dominiral sladko-pekoči trend, kar dokazuje tudi vsesplošna priljubljenost vročega medu, katerega recept je postal tudi najbolj viralna tema preteklega leta. Poleg njega so se na seznamu Najbolj iskanih receptov leta 2025 (Google Year in Search) znašli še: - oženi me piščanec (orig. "marry me chicken"); - chimichurri (argentinska omaka iz peteršilja, česna in kisa); - čija puding; - bel piščančji čili in - bučkin kruh. Razlog priljubljenosti zgoraj omenjenih jedi tiči v dejstvu, da so recepti pogosto zelo preprosti za pripravo, a okusni in primerni za domače kuhanje.

icon-expand Na seznamu najbolj priljubljenih receptov se je znašla tudi kremna piščančja jed s parmezanom in sušenimi paradižniki, znana kot “recept, ki lahko sproži poročno vprašanje”. FOTO: Adobe Stock

Kaj je "vroči med" oziroma "hot honey"?

Hot honey je medena glazura, obogatena s pekočimi čiliji, ki združuje sladek okus medu in prijetno (ali izrazito) pikantnost. Gre za priljubljen kulinarični dodatek, ki izvira iz ZDA, v zadnjih letih pa je postal trend tudi drugod po svetu. Najpogosteje je pripravljen iz tekočega medu, v katerega so dodani sušeni ali sveži čiliji, čilijevi kosmiči ali čilijevo olje. Včasih tudi z dodatkom kisa ali česna, jakost pekočnosti pa se lahko razlikuje glede na vrsto in količino čilija.

icon-expand Ker obogati skoraj vsako jed, ni presenetljivo, da je bil »vroči med« najbolj iskan recept leta 2025. FOTO: Shutterstock

Kako se uporablja hot honey?

Vroči med je zelo vsestranski in se uporablja kot glazura, omaka, preliv ali dodatek različnim jedem. Uporablja se v najrazličnejših kombinacijah: - na pici (še posebej priljubljen na pici s salamo ali sirom), - dodatek jedem v voku, - pri pečenem ali ocvrtem piščancu, - dodatek sirovi plošči ali pri pečeni feti (recept TUKAJ), - pri pečeni zelenjavi, - preliv v solatnih skledah (recept TUKAJ), - kot dodatek marinadam in omakam, - celo pri nekaterih sladicah, kjer pikantnost lepo poudari sladkobo.

icon-expand Priprava vročega medu je hitra in enostavna. FOTO: Shutterstock

Zakaj je tako priljubljen?

Kombinacija sladkega in pekočega ustvari bogat, uravnotežen okus, ki jedi doda globino in karakter. Poleg tega je vroči med tudi zelo enostavno pripraviti doma. Med zgolj segrejemo in mu dodamo čili, nato pa pustimo, da se okusi povežejo. Če bi v njegovem edinstvenem okusu radi uživali tudi sami, sledite spodnjemu receptu.

Sestavine:

- 250 g tekočega medu - 1–2 žlici čilijevih kosmičev (ali 1 svež čili / 1 žlička čilija v prahu) - 1 žlica jabolčnega ali vinskega kisa (neobvezno, za ravnovesje okusa)

Postopek:

Med vlijte v manjši lonec in ga segrevajte na nizkem ognju. Pomembno je, da ne zavre. Dodajte čilijeve kosmiče (ali narezan svež čili) in nežno segrevajte približno 5–10 minut, da se okusi povežejo. Odstavite z ognja in po želji vmešajte kis, ki poudari sladko-pekoč okus. Pustite, da se med nekoliko ohladi, nato ga lahko precedite (če želite bolj gladko teksturo) ali pustite s čiliji vred. Prelijte v čist steklen kozarec in shranite pri sobni temperaturi ali v hladilniku. Nasvet: Okus postane še boljši po 24 urah, ko se čili popolnoma prepoji z medom.