Tekmovalec MasterChefa navdušuje z rožnatimi testeninami: hitra poletna brezmesna jed

Po sladkih roladah, s katerimi razvaja goste v svojem lokalu v Ljubljani, se je Matic Maček, tekmovalec 11. sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija, tokrat predstavil z receptom, ki dokazuje, da mu odlično uspevajo tudi slane jedi. Zaupal nam je recept za čudovite rožnate testenine, ki bodo zagotovo popestrile poletni jedilnik.

icon-expand Matic se nam je s svojimi kuharskimi stvaritvami predstavil v 11. sezoni priljubljenega šova MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV

Gre za jed, ki navduši že na prvi pogled. Živahna rožnata barva poskrbi za pravi vizualni učinek, obenem pa recept temelji na preprostih sestavinah in ne zahteva veliko časa za pripravo. Prav zato je odlična izbira za hitro kosilo ali lahko večerjo v toplih dneh. Skrivnost rožnate omake je kuhana rdeča pesa, ki jo Matic združi z maskarponejem, feta sirom, česnom, limoninim sokom in kančkom oljčnega olja. Nastane svilnato gladka in kremasta omaka prijetno uravnoteženega okusa, ki se odlično poda k testeninam. Posebnost jedi je tudi v tem, da ne vsebuje mesa, zato je primerna za vse, ki si želijo nekoliko lažji obrok ali pa preprosto radi posegajo po zelenjavnih receptih. Kljub preprostosti je rezultat zelo eleganten krožnik, ki navduši tako z videzom kot tudi z okusom.

Recept Matica Mačka: Rožnate testenine z rdečo peso in feta sirom

Sestavine (za 4 osebe): - 400 g testenin (rigatoni, fusilli ali penne) - 2 manjši kuhani rdeči pesi - 150 g feta sira - 2 žlici maskarponeja ali kremnega sira - 1 strok česna - 2 žlici oljčnega olja - sok polovice limone - sol in sveže mlet poper - pest rukole ali bazilike - sesekljane pistacije ali orehi za posip Priprava: Testenine skuhamo al dente v osoljeni vodi. Medtem v blenderju zmešamo kuhano rdečo peso, feta sir, maskarpone, česen, limonin sok in oljčno olje. Mešamo, dokler ne dobimo gladke in kremaste omake. Omako segrejemo v večji ponvi. Po potrebi dodamo nekaj žlic vode od kuhanja testenin, da postane svilnata. Dodamo kuhane testenine in dobro premešamo, da se omaka dobro oprime vseh testenin. Pripravljene testenine serviramo na krožnike ter postrežemo z rukolo (ali baziliko), dodatno nadrobljeno feto in sesekljanimi pistacijami (ali orehi).

icon-expand Maticove rožnate testenine, ki dokazujejo, da so lahko tudi najpreprostejše sestavine osnova za jed, ki navduši tako z videzom kot okusom. FOTO: Shutterstock

Rožnate testenine so lep primer, kako lahko z nekaj sestavinami ustvarimo jed, ki je hkrati privlačna na pogled, okusna in hitro pripravljena. Poleg tega je rdeča pesa sestavina, ki jo pogosto premalo uporabljamo v vsakdanji kuhinji, čeprav lahko iz nje nastanejo presenetljivo kremaste in aromatične omake.

icon-expand Viva la pasta je zagotovo eden tistih kulinaričnih dogodkov, ki jih letos ne gre zamuditi. FOTO: Jakob Bužan

Prepustite se vrhunskim okusom nekdanjih MasterChefovcev

Če vas je recept navdušil, boste njegovega ustvarjalca lahko spoznali tudi v živo. Ljubitelji testenin bodo namreč imeli kmalu priložnost, da kulinarične mojstrovine nekdanjih MasterChefovcev poskusijo tudi v živo. V četrtek, 12. junija 2026, bo v Kopru potekal priljubljeni festival Viva la pasta, ki bo letos zaživel na novi, še večji in privlačnejši lokaciji – Muzejskem trgu. Obiskovalce bodo med 11. in 22. uro čakale testenine na nešteto načinov, dobra glasba, sproščeno poletno vzdušje in številni kuharski ustvarjalci. Svoje jedi bodo predstavljali nekdanji tekmovalci MasterChefa, med njimi tudi Matic Maček, pa Natalija Sebanc, Barbara Poljanec, Žan Milosavljevič, Kaja Balentič, Kimi Zupančič in številni drugi. Poskrbljeno bo tudi za pijačo in sladki program, zato bo dogodek odlična izbira za vse, ki radi odkrivajo nove okuse, spremljajo kuharske ustvarjalce ali preprosto obožujejo dobro pašto. Če ste med njimi, je Viva la pasta zagotovo eden tistih kulinaričnih dogodkov, ki jih letos ne gre zamuditi.