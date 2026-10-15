94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet

94-letna Stanka Koželj je trenutno ena najbolj priljubljenih babic, ki kuhajo na družbenih omrežjih. Čeprav že več kot 70 let živi v Kanadi, slovenska kulinarična tradicija ostaja pomemben del njenega družinskega življenja. Skupaj z vnukinjo Kaitlin pripravljata slovenske jedi, njuni videi, ki jih objavljata na Instagramu in TikToku, pa navdušujejo sledilce po vsem svetu. A njuni videi niso le prikaz priprave domačih jedi. V njih je mogoče videti tudi veliko smeha, hudomušnih pripomb in prisrčne povezanosti med babico in vnukinjo. Prav ta sproščenost je očitno osvojila spletno občinstvo.

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Pravita, da se je njuna zgodba na družbenih omrežjih začela precej spontano. Kaitlin je pred leti med skupno peko pred babico postavila telefon in začela snemati. Sprva je posnetke delila le z družino in prijatelji, nato pa so okoli velike noči leta 2024 pritegnili veliko več zanimanja, kot sta pričakovali. Sledilci so želeli še več njunih skupnih kuharskih dogodivščin, zato sta nadaljevali z objavami.

Slovenske praznične dobrote tudi čez lužo

V družini Koželj imata posebno mesto predvsem velika noč in božič. Takrat Stanka in Kaitlin skupaj pripravljata praznično pecivo, med drugim potico, flancate in vanilijeve kifeljčke. Prav takšni recepti so dragocen način ohranjanja kulinarične dediščine, saj se znanje o pripravi tradicionalnih jedi prenaša iz ene generacije v drugo.

Stanka pa ne ostaja le pri sladkih dobrotah. Rada kuha tudi druge slovenske jedi, ki jih pripravlja za svojo družino. Kot je povedala za 24UR, se s sorodniki radi zberejo v koči ob jezeru, kjer skupaj kuhajo in preživljajo čas. Na jedilniku se večkrat znajdejo tudi slovenske jedi, med priljubljenimi je golaž. 94-letnica se ob tem pošali, da jim žgancev še ni pripravila. Kuhanje je v družini Koželj tako veliko več kot vsakodnevno opravilo. Je priložnost za druženje, obujanje spominov in ohranjanje vezi s Slovenijo, čeprav družina živi na drugi strani Atlantika.

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Babico na spletu obožujejo tudi zaradi njenega humorja

V posnetkih, ki jih objavljata na družbenih omrežjih, je Stanka znana pod vzdevkom "Mama", njena vnukinja pa jo pogosto spremlja pri kuhanju, peki in vsakdanjih pogovorih. Njunemu profilu sledi že skoraj 40.000 ljudi. Kaitlin je sicer učiteljica in country pevka ter živi v Torontu, kjer je od vseh vnukov najbližje babici. Stanko obiskuje vsak teden, zato imata veliko priložnosti za skupno kuhanje, peko in ustvarjanje novih spominov. Sami pravita, da si nista predstavljali, da bodo njuni posnetki dosegli toliko ljudi. Veseli ju predvsem, če lahko s kratkimi videi komu polepšata dan. In prav to je eden od razlogov, da njuna zgodba presega zgolj kulinariko: ob domačih receptih gledalci spremljajo tudi toplino družinskega odnosa.

icon-expand Babica in Kaitlin Koželj FOTO: Aljoša Kravanja

Po 20 letih se je Stanka vrnila v Slovenijo

Čeprav Stanka že več kot sedem desetletij živi v Torontu, na Slovenijo ni pozabila. Rodila se je v Krašnji v občini Lukovica, otroštvo pa je preživela na majhni kmetiji. Še danes se spominja okusa mlačnega mleka, ki ga je kot deklica pila po molži krav. Ko je bila stara deset let, je njena družina pred vojno odšla v Avstrijo, pozneje pa se je preselila v Kanado, kjer so že živeli njeni bratje in sestre. V novi domovini je Stanka svoje otroke učila slovenščine in v družini ohranjala slovenske praznične navade. Letos se je po približno 20 letih znova vrnila v Slovenijo, tokrat v družbi vnukinje Kaitlin, vnukov Jeremyja in Michaela ter njihovega očeta. Stanka je ob vrnitvi poudarila, kako zelo jo domovina še vedno gane. Njena zgodba pa kaže, da se lahko ljubezen do domačih jedi, praznikov in družinskih običajev ohranja tudi daleč od Slovenije – včasih celo tako, da z babičinimi recepti in iskrenim smehom osvoji še tisoče ljudi na spletu.