Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo

Preprosta sladica zgolj iz dveh sestavin

Kot je razvidno iz posnetkov, ki te dni množično krožijo po družbenih omrežjih, je priprava t. i. "japonskega cheesecaka" neverjetno preprosta. Za posladek, o katerem trenutno govorijo skoraj vsi, potrebujete zgolj lonček grškega jogurta (ali skyra) in nekaj piškotov. Originalno se pogosto uporabljajo Lotus piškoti, ki jih lahko brez težav nadomestimo s poljubnimi maslenimi, čokoladnimi ali tudi bolj zdravimi polnozrnatimi piškoti. Po želji lahko piškote pred uporabo na hitro namočimo v kavo. Namočene ali nenamočene piškote v celoti potisnemo v jogurt, lonček pokrijemo in čez noč shranimo v hladilnik, da se piškoti zmehčajo ter se okusi povežejo. Naslednji dan nas po besedah navdušenih uporabnikov pričaka zelo kremasta sladica, katere okus naj bi spominjal na pravi cheesecake. Predvsem pa je ta različica lažja in manj mastna kot klasičen cheesecake, grški jogurt pa poskrbi za prijeten, rahlo kiselkast kontrast sladkobi piškotov.

Kako je recept postal viralni hit

Kljub temu da se sladica imenuje "japonski cheesecake", je v resnici precej daleč od sladice, ki jo poznamo pod tem imenom. Gre bolj za trendovski recept z zvenečim poimenovanjem, ki se je zaradi svoje preprostosti bliskovito razširil po družbenih omrežjih. Takšni in drugačni "kulinarični fenomeni" so zelo značilni predvsem za TikTok, kjer se uporabniki pogosto navdušujejo nad recepti, ki zahtevajo le nekaj osnovnih sestavin in minimalno priprave. Zato pravzaprav ni presenetljivo, da je tudi ta recept postal uspešnica, čeprav ima le malo skupnega s klasičnimi sladicami, ki jih povezujemo z izrazom cheesecake. Priprava je hitra, sestavine so dostopne, rezultat pa je okusna in lahka sladica, ki se zaradi uporabe grškega jogurta uvršča med nekoliko bolj lahkotne posladke.

icon-expand Originalni japonski cheesecake je rahla in puhasta tortica, ki se kar topi v ustih. FOTO: POP TV

Priprava originalne sladice je precej zahtevnejša

Razlog za priljubljenost viralnega recepta je zagotovo njegova hitra in enostavna priprava, ki ne zahteva ne kuhanja ne peke. Pravi tradicionalni japonski cheesecake pa je povsem druga zgodba. Njegova značilna rahla in zračna tekstura je rezultat dolgotrajnega stepanja jajc ter pravilnega postopka peke v vodni kopeli.

Če je sladica pravilno pripravljena, je izjemno lahka, zračna in mehka, skorajda se topi v ustih. Gre za prefinjeno sladico z značilno "tresočo" oziroma soufflé teksturo, ki nima veliko skupnega s preprostim posladkom iz grškega jogurta in piškotov, ki trenutno kroži po TikToku. Kljub temu pa je za mnoge ta različica odličen kompromis, ko si zaželijo nekaj lahkega, kremnega in sladkega brez dolgotrajne priprave.

icon-expand Enostavna priprava, odličen okus in lahkotna tekstura obljubljajo popolno zadovoljstvo. FOTO: Shutterstock