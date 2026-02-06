Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma

Shio pan, kar v prevodu pomeni 'slani kruh', je japonska kulinarična poslastica, ki je v zadnjih letih obnorela TikTok in Instagram. Očitno pa se je jed tako zelo 'prijela', da je osvojila tudi Evropo.

Kaj je shio pan?

To so mehki, puhasti rogljički, polnjeni s hladnim maslom, ki se med peko stopi in ustvari hrustljavo, skoraj 'ocvrto' dno ter omamno masleno sredico. Čeprav na prvi pogled spominjajo na mini rogljičke, gre za nekoliko drugačno vrsto peciva. Ključno pa je, da so rogljički slani in na vrhu posuti z grobo soljo, kar poskrbi za popolno ravnotežje med nežno sladkostjo testa in polnim okusom masla. Ključna sestavina, ki vpliva na njihov okus, je kos hladnega slanega masla, ki ga zvijemo v notranjost testa. Med peko se maslo stopi, napoji notranjost z aromo ter ustvari slastno hrustljavo dno.

icon-expand Rogljički shio pan navdušujejo s svojo hrustljavo skorjico in masleno sredico. FOTO: Shutterstock

Zakaj so tako priljubljeni?

Shio pan je v zadnjih letih postal svetovna senzacija zaradi kombinacije izjemno mehke, puhaste sredice, hrustljave in zlato zapečene skorjice ter razkošne maslene sredice. Ne smemo pa pozabiti še na enostavno pripravo, nekaj več časa vam bo vzelo le vzhajanje testa in nato še peka pripravljenih rogljičkov. So odlični za zajtrk ali malico, lahko jih jeste samostojne ali jih namažete z marmelado oziroma medom. Lahko pa ostanete na slani strani in si zraven privoščite npr. sirni namaz, česnovo ali zeliščno maslo ali kakšen drug slani nadev.

icon-expand Tako velika je luknja, ki jo pusti maslo v rogljičku. FOTO: Shutterstock

Kako jih pripravimo doma?

Sestavine (za približno 8 rogljičkov): - 14 g moke - 60 ml vode - 155 ml mleka - 8 g drobne soli - 310 g krušne moke - 40 g sladkorja - 7 g suhega instant kvasa - 30 g masla, zmehčanega in narezanega na kocke - 200 g hladnega slanega masla, narezanega na 8 kosov po 25 g - groba morska sol ali solni kosmiči za posip

Priprava

Prvi korak: Najprej pripravimo starter oziroma testeno osnovo za mlečni kruh - tangzhong. To je v resnici preprost podmet iz moke, mleka in vode, zaradi katerega lahko kruh vsebuje večjo količino vode. V majhni kozici z metlico zmešajte moko (14 g) in vodo. Na nizki temperaturi segrevajte, dokler masa ne doseže 65 stopinj Celzija. Nato postopoma, v tankem curku, vmešajte mleko in na koncu še sol. Drugi korak: V veliki skledi zmešajte krušno moko, sladkor in kvas. Dodajte pripravljen tangzhong in premešajte s spatulo, da nastane rahlo neenotna, malce lepljiva masa. Nato z nastavkom za gnetenje na nizki hitrosti gnetite približno eno minuto, dokler se testo ne začne povezovati. Tretji korak: Med gnetenjem postopoma dodajajte zmehčane koščke masla. Nato povečajte hitrost na srednjo in gnetite 14 do 17 minut, da se v testu dobro razvije gluten. Občasno prekinite gnetenje in preoblikujte testo, da bo enakomerno pregneteno z vseh strani. Četrti korak: Testo je pripravljeno, ko ga lahko raztegnete med prsti, ne da bi se pretrgalo, saj je to pokazatelj, da so glutenske vezi dobro razvite. Iz testa oblikujte kroglo in jo vrnite v rahlo naoljeno skledo. Pustite vzhajati na toplem mestu do uro in pol oziroma dokler se volumen ne podvoji. Peti korak: Vzemite kos hladnega masla in ga razrežite na 8 enakih delov. Maslo dajte v zamrzovalnik do trenutka, ko ga boste potrebovali. Šesti korak: Testo razdelite na 8 kosov po približno 75 g (celotna masa testa je okoli 600 g). Iz vsakega kosa oblikujte kroglico, vse kroglice pokrijte s folijo za živila in pustite počivati 20 minut. Nato vsako kroglico razvaljajte v obliko 'korenčka', pri čemer ožji konec razvaljajte, da bo tanjši in ožji. Ko končate, jih spet pokrijte s folijo in pustite vzhajati še 20 minut. Sedmi korak: Z valjarjem razvaljajte širši del testa stran od sebe. Nato primite ožji konec, ga nežno povlecite proti sebi in razvaljajte v dolžino. Testo naj bo na najširšem delu široko približno 10 cm in dolgo okoli 40 cm. Po želji lahko z nožem poravnate robove (odrežite le minimalno).

icon-expand Japonske zvitke pred peko poškropite z vodo in posujte z grobo soljo. FOTO: Shutterstock

Osmi korak: Pekač obložite s papirjem za peko. Na širši konec razvaljanega testa položite kos hladnega masla in testo zvijte okoli masla ter dobro stisnite robove, da maslo med peko ne bo steklo ven. Nato zvijajte v smeri proti sebi. Zvitek položite na pekač in postopek ponovite s preostalimi kosi testa in masla. Pustite jih vzhajati slabo uro na toplem mestu. Deveti korak: Pečemo jih na 200 stopinjah Celzija, pred peko pa rogljičke po vrhu poškropimo z vodo in posujemo z grobo soljo. Pekač lahko postavite v hladno pečico, vanjo pa položite kozico z vročo vodo, da ustvarite prijetno toplo in vlažno okolje. Para bo preprečila sušenje skorje, hkrati pa bo spodnji del rogljička še bolj hrustljavo zapečen. Pečemo jih od 13 do 15 minut, rogljički pa so pripravljeni, ko vidno zrastejo in se obarvajo. Če bi radi nekoliko bolj poenostavljen recept, pri katerem priprava starterja oziroma tangzhonga ni potrebna, sledite navodilom za maslene rogljičke na tej povezavi ali si poglejte spodnji video.

Shio pan je najboljši svež, še topel, ko je maslo v sredici še deloma tekoče. Odličen pa bo tudi ohlajen, poskrbite le, da ga primerno shranite, da se ne izsuši.