Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju

Pekoča hrana že dolgo ni le stvar okusa, temveč tudi predmet znanstvenega zanimanja. V zadnjih letih se je nabralo vse več raziskav, ki nakazujejo, da bi lahko redno uživanje čili paprik povezali z daljšim življenjem in manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Čeprav ne gre za čudežno zdravilo, raziskovalci poudarjajo, da lahko uživanje pekoče hrane že enkrat tedensko pomaga pri uravnavanju holesterola, podpira delovanje žil in zmanjšuje oksidativni stres, poroča Food & Wine.

Kaj naredi pekočo hrano koristno?

Glavni "krivec" za te učinke je kapsaicin, bioaktivna spojina, ki paprikam daje značilno ostrino. Raziskave kažejo, da ima protivnetne lastnosti, vpliva na krvne žile in lahko pomaga pri zmanjševanju dejavnikov tveganja za bolezni srca. Poleg tega so čili paprike tudi bogate z antioksidanti, ki pomagajo zaščititi celice pred poškodbami. Kot poroča Index.hr, je ena od obsežnejših študij iz leta 2025, objavljena v reviji Chinese Medical Journal, spremljala skoraj 486.000 odraslih na Kitajskem. Ugotovili so, da so imeli posamezniki, ki so pekočo hrano uživali vsaj enkrat na teden, manjše tveganje za žilne bolezni v primerjavi s tistimi, ki so jo jedli redko ali nikoli. Povezava je bila najmočnejša pri ishemični bolezni srca, torej stanju zmanjšanega pretoka krvi v srce. Učinek je bil najbolj izrazit pri mlajših udeležencih in prebivalcih podeželja.

Tudi analiza štirih študij z več kot 570.000 udeleženci iz ZDA, Italije, Kitajske in Irana, ki je bila leta 2020 predstavljena na znanstvenem srečanju Ameriškega združenja za srce, je pokazala, da so imeli redni uživalci čilija kar 26 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni in 25 odstotkov manjše tveganje za smrt iz kateregakoli vzroka. Dodatno potrditev prinaša metaanaliza iz leta 2021, objavljena v reviji Angiology. Z analizo štirih študij, ki so skoraj desetletje spremljale približno 565.000 odraslih, so raziskovalci ugotovili, da je uživanje pekoče hrane povezano z manjšim tveganjem za smrtnost zaradi vseh vzrokov ter bolezni srca. A zgodba ni tako enostavna. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za povezavo, ne neposreden vzrok. Pekoča hrana je pogosto del širšega prehranskega vzorca, ki vključuje uživanje veliko zelenjave, stročnic in zdravih maščob – prav ti dejavniki pa dokazano prispevajo k boljšemu zdravju.

Koliko pekočega je dovolj?

Vprašanje optimalne količine pekoče hrane za zdravstvene koristi ostaja odprto, saj so jo posamezne študije opredelile različno. Kljub temu raziskava iz Chinese Medical Journala nakazuje, da so bili učinki najbolj izraziti pri ljudeh, ki uživajo blago do zmerno pekočo hrano, še poroča Index.hr. To pomeni, da je lahko že srednje pekoča jed povsem dovolj.

Seveda to ne pomeni, da morate začeti pretiravati s pekočimi omakami, a zmerno uživanje pikantnih jedi lahko dejansko prispeva k boljšemu zdravju srca. Vsekakor pa imejte v mislih, da pekoča hrana ni primerna za vsakogar. Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči prebavne težave ali draženje želodca, zato je pomembno, da jo uživamo zmerno in poslušamo svoje telo.