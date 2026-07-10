Restavracija Bedanc Kranjska Gora – odlična izbira za kosilo in večerjo v Julijskih Alpah

Če iščete gostilno v Kranjski Gori za kosilo po smučanju ali poletnem sankanju/pohodništvu, romantično večerjo ali družinsko kosilo med obiskom Julijskih Alp, je izbira prave restavracije pomemben del celotnega doživetja. Med priljubljenimi kulinaričnimi točkami izstopa Bedanc Kranjska Gora, kjer se prepletajo domača kulinarika, prijeten ambient in odlična lokacija.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand

icon-expand

icon-expand 1 / 3





Bedanc Kranjska Gora je restavracija , kjer se srečajo pristni okusi, prijeten ambient in občutek domačnosti. Namenjena je vsem, ki si želijo več kot le hitrega obroka – gostom, ki cenijo kakovostno pripravljeno hrano, prijazno postrežbo in prostor, kjer se lahko za trenutek ustavijo ter uživajo.

Bedanc Kranjska Gora – okus tradicije v sodobni podobi

Najboljša restavracija v Kranjski Gori ni samo prostor, kjer se postreže hrana. Je prostor, kjer nastajajo spomini. To je še posebej pomembno v krajih, kot je Kranjska Gora, kjer obiskovalci iščejo pristna doživetja in stik z lokalnim okoljem. Bedanc svojo ponudbo gradi na ideji povezovanja tradicionalnih okusov in sodobnega pristopa. Kuhinja temelji na kakovostnih sestavinah, skrbno pripravljenih jedeh in spoštovanju kulinarične dediščine slovenskega alpskega prostora. Gostje lahko pričakujejo jedi, ki zadovoljijo različne okuse – od ljubiteljev klasične slovenske kuhinje do tistih, ki radi odkrivajo nove kombinacije okusov. Prav ta raznolikost je eden od razlogov, zakaj je Bedanc priljubljena izbira med domačimi in tujimi obiskovalci Kranjske Gore.

icon-expand Najlepši razgled v Kranjski Gori. FOTO: Arhiv naročnika

Kam na kosilo v Kranjski Gori po smučanju in poletnem sankanju? Restavracija Bedanc je odlična izbira

Vprašanje kam na kosilo v Kranjski Gori? si pogosto zastavijo obiskovalci po dopoldanskem raziskovanju okolice, pohodništvu, smučanju ali družinskem izletu. Pri izbiri gostišča gostje danes ne iščejo več samo dobre hrane. Pomembni so tudi:

- prijeten ambient,

- hitra in prijazna postrežba,

- kakovostne slovenske sestavine,

- primerna ponudba za družine,

- lokacija, ki omogoča prijeten postanek. Restavracija Bedanc združuje vse elemente, ki jih obiskovalci pričakujejo od dobre gostilne v Kranjski Gori. Je prostor, kjer lahko uživate v sproščenem kosilu, prijetni večerji ali kulinaričnem premoru med raziskovanjem ene najlepših slovenskih alpskih destinacij.

icon-expand Bedanc plošča za 2 osebi. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj vas čaka na krožniku v Restavraciji Bedanc?

Restavracija Kranjska Gora - Bedanc navdušuje z bogato kulinarično ponudbo, ki združuje najboljše iz slovenske in mednarodne kuhinje. Gostje lahko uživajo v domači goveji juhi z rezanci, bogatem govejem golažu, tradicionalni kranjski klobasi, hišnih BBQ rebrcih, 100 % govejih čevapčičih, XXL dunajskem zrezku, ocvrtih kalamarih ter drugih specialitetah z žara.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand 1 / 4







Ljubitelji italijanske kuhinje bodo navdušeni nad vrhunskimi picami, pripravljenimi iz pelatov San Marzano, mocarele fior di latte, burrate, pistacij, tartufov in pršuta San Daniele. Prav kakovost sestavin ustvarja okuse, zaradi katerih se številni gostje v Restavracijo Bedanc radi vračajo.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand

icon-expand

icon-expand 1 / 3





Od domačih slovenskih jedi do vrhunskih pic

Ne glede na to, ali si zaželite tradicionalnega slovenskega kosila, jedi z žara, sveže pripravljene solate ali vrhunske pice, Restavracija Bedanc ponuja nekaj za vsak okus. Posebnost ponudbe so hišne plošče za več oseb, domači skutini štruklji, pražen krompir ter sladice, kot so domači jabolčni zavitek, prekmurska gibanica in priljubljene sladke pice z Nutello ali pistacijo.

Zakaj je Restavracija Bedanc ena izmed restavracij v Kranjski Gori, ki jo velja obiskati?

Izbira restavracije je pogosto pomemben del potovanja. Gostje želijo kraj, kjer bodo dobro jedli, se počutili prijetno in odnesli lep spomin. Prednosti restavracije Bedanc Kranjska Gora:

- kakovostna kulinarična ponudba,

- prijeten alpski ambient,

- odlična izbira za kosilo ali večerjo,

- primerna za družine, pare in skupine,

- lokacija v eni najlepših slovenskih turističnih destinacij,

- povezovanje tradicionalnih okusov in sodobne kulinarike,

- najlepši razgled v Kranjski Gori s sončno teraso, ki sprejme 150 ljudi,

- brezplačno parkirišče za goste,

- odprto vso leto. Lokalne hišne specialitete:

- domača goveja juha z rezanci

- domači goveji golaž

- radicionalna kranjska klobasa s praženim krompirjem

- hišna BBQ rebrca

- 100 % goveji čevapčiči

- XXL dunajski zrezek

- vrhunske pice iz San Marzano pelatov in mocarele fior di latte

- domači skutini štruklji

- domači jabolčni zavitek in prekmurska gibanica

- sončna terasa s pogledom na Kranjsko Goro (do 150 gostov)

- brezplačno parkirišče za goste

- odprto vse leto

- odlična izbira za kosilo, večerjo ali družinsko praznovanje

icon-expand





Slovenska kulinarika Julijske Alpe – vedno pomembnejši del turistične izkušnje

Kranjska Gora ni več samo destinacija za smučanje in športne aktivnosti. Vedno več gostov jo obiskuje tudi zaradi kulinarike. Restavracije v Kranjski Gori danes predstavljajo pomemben del turistične ponudbe, saj obiskovalci želijo okusiti značaj kraja tudi skozi hrano. Alpska kulinarika ima posebno zgodbo. Povezana je z naravo, tradicijo in lokalnim okoljem. Prav zato imajo restavracije v gorskih krajih posebno vlogo – gostom omogočajo, da destinacijo spoznajo tudi skozi okuse.

Katera je najboljša restavracija v Kranjski Gori? Popolna izbira za večerjo v Kranjski Gori

Za mnoge obiskovalce velja Bedanc za eno izmed izbir, ko iščejo najboljšo ponudbo v Kranjski Gori, kjer se kakovostna hrana povezuje s prijetnim ambientom. Po aktivnem dnevu v naravi si mnogi obiskovalci želijo mirnega zaključka dneva ob dobri hrani. Večerja v Kranjski Gori ima poseben čar – predvsem v restavraciji, kjer lahko gostje uživajo v prijetnem alpskem ambientu in okusih, ki dopolnijo izkušnjo gorskega oddiha. Bedanc je primerna izbira za:

- romantično večerjo v Kranjski Gori,

- družinsko kosilo ali večerjo,

- srečanja s prijatelji,

- zaključene družbe,

- goste, ki želijo spoznati lokalno kulinariko.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika 1 / 4 Otroška igrala: poskrbljeno je tudi za najmlajše







Restavracija ob smučišču Kranjska Gora – priljubljen postanek pozimi in poleti

Kje najti restavracijo ob smučišču Kranjska Gora?

V zimskih mesecih se Kranjska Gora spremeni v eno najbolj priljubljenih slovenskih smučarskih destinacij. Po dnevu na snegu si obiskovalci želijo prostora, kjer se lahko ogrejejo, spočijejo in uživajo v okusnem obroku. Bedanc je zato odlična izbira za smučarje, družine in vse ljubitelje zimskih aktivnosti. Kombinacija gorskega okolja, dobre hrane in prijetnega vzdušja ustvari izkušnjo, zaradi katere se gostje radi vračajo.

icon-expand

Pogosta vprašanja o restavraciji Bedanc Kranjska Gora

Kje najti dobro restavracijo v Kranjski Gori?

Kranjska Gora ponuja številne možnosti za dobro kulinarično izkušnjo. Med priljubljenimi izbirami obiskovalcev je tudi Restavracija Bedanc na smučišču v Kranjski Gori, kjer gostje najdejo kombinacijo dobre hrane, prijetnega ambienta in alpskega vzdušja.

Ali je Restavracija Bedanc primerna za družine?

Da. Restavracija je primerna za družinska kosila, sproščena druženja in obiskovalce vseh generacij.

Kaj obiskati v Kranjski Gori poleg restavracije?

Kranjska Gora ponuja številne možnosti za izlete, športne aktivnosti in raziskovanje narave. Obisk Bedanca je lahko prijeten zaključek dneva po odkrivanju lepot Julijskih Alp.

Kam na dobro kosilo/večerjo v Kranjski Gori - zakaj izbrati restavracijo Bedanc?

Ker združuje tisto, kar obiskovalci najbolj cenijo: okusno hrano, prijetno okolje in pristno izkušnjo Kranjske Gore.

Gostilna Bedanc Kranjska Gora – okus, ki ostane v spominu

Najlepši izleti niso sestavljeni samo iz razgledov in fotografij. Pogosto jih ustvarijo tudi vonji, okusi in trenutki, ki jih delimo z ljudmi, ki so nam blizu. Restavracija Bedanc Kranjska Gora v bližini Vitranca predstavlja prostor, kjer se lepota alpskega okolja poveže z dobro kulinariko. Ljubitelji slovenske kulinarike v Julijskih Alpah bodo v Restavraciji Bedanc našli okuse, ki povezujejo tradicijo, lokalno okolje in sodoben pristop.

icon-expand Najlepši razgled FOTO: Arhiv naročnika

Iščete restavracijo v Kranjski Gori s parkiriščem, prostorno teraso in odlično kulinariko?

Restavracija Kranjska Gora - Bedanc združuje vse, kar obiskovalci pričakujejo od sodobne alpske restavracije – kakovostno hrano, prijetno vzdušje, enostaven dostop, brezplačno parkiranje za goste ter odprtost skozi vse leto. Zato je odlična izbira za kosilo, večerjo ali sproščen postanek med raziskovanjem Kranjske Gore in Julijskih Alp.

Zakaj se gostje vračajo k Bedancu?