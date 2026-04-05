Preprosti recepti z uporabo kave: od sladic do marinad za žar

Rahla grenkoba, polnost in aroma kave se lepo povezujejo s sladkimi, slanimi in dimnimi okusi, zato jo kuharji vedno pogosteje uporabljajo kot nepričakovano začimbo, ki jedi doda globino. Pri tem ima pomembno vlogo tudi dostopnost sveže mlete kave doma.

Ko kavni aparat postane kuhinjski pripomoček

Današnji popolnoma samodejni kavni aparati omogočajo bistveno več kot le hitro pripravo espressa. Na voljo so številni topli in hladni napitki iz sveže mletih kavnih zrn, pripravljeni z enim dotikom, z mlečno peno ali brez nje. To pomeni, da imamo kakovostno kavno osnovo vedno pri roki, ne le za pitje, temveč tudi za uporabo v receptih. Pri aparatih, kot je Philips LatteGo serije 5500 , je poudarek na kombinaciji udobja in okusa. 100 odstotni keramični mlinček poskrbi za enakomerno mletje in polno aromo, sistem LatteGo omogoča hitro pripravo mlečne pene brez zapletenega čiščenja, tišje delovanje pa pomeni, da aparat brez težav uporabljamo kadarkoli čez dan, tudi pri kuhanju ali pripravi sladic. Dodaten navdih ponuja brezplačna aplikacija HomeID , kjer poleg receptov za kavne napitke najdemo tudi ideje, kako espresso ali celo kavno usedlino vključiti v sladice, slane jedi ali marinade. V nadaljevanju predstavljamo nekaj praktičnih idej, kako lahko kavo uporabite bolj ustvarjalno, brez zapletov in s sestavinami, ki jih imate verjetno že doma.

icon-expand Današnji popolnoma samodejni kavni aparati, kot je to Philips LatteGo 5500, omogočajo bistveno več kot le hitro pripravo espressa. FOTO: Arhiv naročnika

Kavni sladoled: klasičen, a vedno navduši

Kavni sladoled je klasika, ki dokazuje, da kava v sladicah ne potrebuje veliko dodatkov. Najbolje se obnese, če je pripravljen iz aromatičnega, nekoliko močnejšega espressa. Potrebujete:

- 2 dvojna espressa (ohlajena)

- 250 ml sladke smetane

- 200 ml sladkanega kondenziranega mleka

- ščepec vanilje Postopek: Pripravite dva dvojna espressa in ju pustite, da se ohladita na sobno temperaturo. Ohlajeno kavo zmešajte s kondenziranim mlekom in vaniljo. Sladko smetano posebej stepite in jo nežno vmešajte v kavno zmes. Maso vlijte v modelčke za ledene kocke in zamrznite. Ko so kocke popolnoma zamrznjene, jih z mešalnikom zmiksajte na visoki hitrosti, da dobite gladek in kremast sladoled. Sladoled je odličen samostojno ali kot spremljava čokoladnim sladicam.

icon-expand Kavni sladoled FOTO: Arhiv naročnika

Veganski proteinski kavni napitek

V brezplačni aplikaciji HomeID, ki spremlja kavne aparate Philips LatteGo , najdemo tudi recepte, v katerih kavo uporabimo kot osnovo za hranljive napitke, kot je ta veganski proteinski kavni shake. V kombinaciji z beljakovinami in zdravimi maščobami dobimo uravnotežen obrok, primeren za zajtrk ali po vadbi. Potrebujete:

- 1 dl ledene caffe cream (ohlajena daljša kava z rahlo peno)

- 1 jedilno žlico arašidovega masla

- 1 čajno žličko chia semen

- 1 dl sojinega napitka

- 10 ledenih kock

- 30 g veganskih beljakovin v prahu

- ščepec mletega cimeta

- 2 čajni žlički kakava v prahu Postopek: Pripravite ohlajeno caffe creamo. Vse sestavine dajte v mešalnik in mešajte približno minuto oziroma toliko časa, da dobite gladek napitek brez grudic.

icon-expand Veganski proteinski kavni napitek FOTO: Arhiv naročnika

Kava v slanih jedeh: majhen dodatek, velik učinek

Čeprav se morda zdi nenavadno, kava v slanih jedeh ne izstopa po okusu, temveč ga poveže in poglobi. Deluje podobno kot temna čokolada ali soja, zato jo pogosto uporabljajo v jedeh z daljšim časom kuhanja. Uporabite jo lahko:

- kot dodatek rjavim omakam,

- v enolončnicah, kot sta chili con carne ali golaž,

- v mesnih omakah za govedino ali divjačino. Dovolj je že nekaj žlic močnega espressa. Jed ne bo imela okusa po kavi, bo pa okus bolj poln in zaokrožen.

Recepte in ideje za uporabo kavne usedline so na voljo v aplikaciji HomeID, kjer kava dobi povsem novo vlogo v kuhinji.

Kavna usedlina kot marinada za žar specialitete

Po pripravi espressa ostane kavna usedlina, ki jo pogosto zavržemo. A prav ta je lahko odlična osnova za marinado ali mešanico suhih začimb, s katero meso ali zelenjavo natremo pred peko na žaru. Ideja za marinado:

- uporabljena kavna usedlina (1–2 žlici kavne usedline zadostujeta za 2 zrezka)

- rjavi sladkor

- dimljena paprika

- sol, poper

- po želji nekaj kapljic espressa ali olja Priprava: Z mešanico natrite goveje zrezke, rebra ali večje gobe pred peko na žaru. Kava poudari dimne arome, njena naravna kislina pa pomaga zmehčati meso in uravnotežiti okuse. Podobni recepti in ideje za uporabo kavne usedline so na voljo tudi v aplikaciji HomeID , kjer kava dobi povsem novo vlogo v kuhinji.

Več kot le pijača