Božansko dobro pecivo z zanimivim postopkom priprave

Natalija z vrhunskim wrapom zasenčila konkurenco
Tehnike barvanja pirhov, ki vas bodo navdušile
Izkoristite moč začimb: Kako ustvarjalno obogatiti okus jedi?
Zdrave pomladne juhe za hujšanje in dobro počutje
Rahel in puhast 'šmorn', ki navduši vse po vrsti
Ko vam nekdo omeni 'šmorn', najverjetneje takoj veste, o čem je govora. Cesarski praženec je klasična domača sladica, ki tako kot palačinke pogosto bogati naše tedenske jedilnike.
Kdo je Ištvan, ki je zaslužen za ikonično slovensko sladico?
Ste vedeli, da je za znamenito blejsko rezino zaslužen pek in slaščičar iz Vojvodine?
Kultni sendvič, ki ga preprosto morate poskusiti
Francozi so pregovorno veliki gurmani, ki znajo tudi iz navadnega sendviča narediti pravo poslastico. Že samo ob misli na croque monsieur ali croque madame se nam namreč pocedijo sline. Pa čeprav gre v osnovi za topel sendvič s šunko in sirom, v primeru "damske" različice pa z dodanim jajcem.
Odlična jed na žlico, za katero obstaja le en pravi recept
Pohorski lonec je jed na žlico, ki je sestavljena iz treh vrst mesa, ješprenove kaše, krompirja, lisičk, jurčkov in slanine. V pravem pohorskem loncu ni fižola in prekajenega mesa. Šli smo po poti te znane jedi in za vas izbrskali originalni recept, ki je pred skoraj tremi desetletji nastal na Rogli. Preverili smo tudi, ali sta pohorski lonec in pohorski pisker ista jed ali ne.
Smešno preprosta, a božansko dobra sladica
Če vam je všeč Pavlova torta, a se vam zdi njena priprava preveč zapletena in zamudna, potem je priljubljena britanska sladica Etonska zmešnjava kot nalašč za vas. Njena priprava bo toliko bolj enostavna, če ste beljake od cvrtja krofov že predhodno porabili za pripravo španskih vetrcev.
Za najboljšo carbonaro se izognite tem napakam
Testenine z omako carbonara veljajo za enega najbolj znanih in enostavnih receptov italijanske kuhinje. Pa vendarle se Italijani pogosto držijo za glavo, saj je tisto, kar mnogi pripravljajo kot carbonaro, nekaj povsem drugega. Preverite, ali tudi vi počnete te napake in kako pravzaprav pripraviti popolno carbonaro.
Odlična ideja, ko ostanejo beljaki: snežne kepe
Pravijo, da so najboljše stvari preproste. To zagotovo drži tudi pri sladicah, kot so snežne kepe. Za njihovo pripravo potrebujete le nekaj jajc, mleka in sladkorja. So tudi ena tistih sladic, ki jih lahko pripravite, ko vam ostanejo beljaki od priprave potice ali krofov.
Sarmo lahko pripravite tudi v pečici
Ena najbolj priljubljenih pred- in predvsem ponovoletnih jedi je nedvomno sarma. V mnogih domovih je tradicionalno na mizi prvi dan novega leta, saj naj bi preganjala alkoholnega mačka in pomagala prebavi po vseh dobrotah, ki jih zaužijemo ob koncu leta.
Priljubljeno jesensko pecivo, ki so ga pekle že naše babice
Že ob omembi jabolčne pite nekje globoko iz spomina na plan privre vonj cimeta in jabolk. Ta na videz zapletena, a v resnici zelo preprosta sladica mnoge spomni na otroštvo in babičino kuhinjo. Jesen je idealen čas za pripravo tega omamno dišečega peciva.
Flosarski golaž – odlična jed na žlico
Ste že slišali za flosarski golaž? Gre za jed na žlico, poimenovano po flosarjih oziroma splavarjih, ki so nekoč pluli po rekah v severovzhodni Sloveniji. Izvirna jed naj bi bila pripravljena iz rib, a danes flosarski golaž običajno pripravljajo kar iz govejega mesa.
Odlična sladica, ki je kot kombinacija pudinga in kolača
Konec maja in začetek junija se najbolj veselimo sladkih, rdečih češenj. Te so zelo vsestransko sadje, ki je odlično tako sveže kot tudi predelano v sok in marmelado ali pa kot dodatek v domačem pecivu. Ena najenostavnejših, a zelo prefinjenih češnjevih sladic je clafoutis, francoska sladica, za katero ne potrebujemo veliko časa in sestavin.
Tradicionalna slovenska enolončnica, ki je nekoč veljala za beraško jed
Poznate tisti občutek, ko pogledate v hladilnik in shrambo, a sta na pol prazna. Vseeno naberete nekaj sestavin in se odločite, da jih boste vrgli v lonec ter uporabili še ščepec domišljije. In kar bo, pač bo. Na koncu pa dobite jed, ki je za prste polizat? No, tako nekako se zdi, da je nastala tudi loška mešanica. Gre za nasitno jed, njen izvor pa je povezan z beračenjem.