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Škampi na buzaro
Novice

Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari

Priljubljena slovenska pevka je na družbenih omrežjih razkrila svoj recept za priljubljeno poletno klasiko – škampe na buzaro. A pozorni sledilci so hitro opazili, da je namesto škampov uporabila kozice, presenetila pa jih je tudi izbira vina. V komentarjih se je zato razvila živahna razprava o tem, kaj sploh je prava dalmatinska buzara.

M.J.
10. 08. 2026 19.00

Natalija Verboten uživa na zasluženem počitku na morju. Svoje sledilce na družbenih omrežjih je pred kratkim razveselila z receptom za eno najbolj priljubljenih poletnih jedi z jadranske obale. V videoposnetku je pevka pokazala, kako sama pripravlja škampe na buzaro, ki jih poleti rada postreže s svežim kruhom. A njen recept je med sledilci sprožil burno razpravo. Hitro jim je namreč padlo v oči, da v loncu pravzaprav niso škampi, temveč kozice, še bolj pa jih je presenetila uporaba rdečega vina.

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Recept, ki ga je pevka dobila v družini

Natalija je v videu pojasnila, da jo je priprave jedi pred leti naučila sestrična njenega moža.

Za pripravo najprej uporabi približno štiri velike čebule, ki jih popraži na olju. Ko čebula postekleni, doda pelate oziroma približno osem velikih, na koščke narezanih svežih paradižnikov. Sledi začinjanje s soljo, poprom in nekoliko sladkorja, nato pa vse skupaj duši toliko časa, da se paradižnik skoraj povsem razkuha.

Nato pride na vrsto sestavina, ki je pri pripravi še posebej pritegnila pozornost – rdeče vino. Pevka ga doda precej in omako kuha, dokler alkohol ne povre. Nato doda še nasekljan česen in peteršilj ter vse skupaj še nekaj časa kuha.

Na koncu v omako doda približno 1,5 kilograma repkov, ki jih po njenem receptu kuha približno 15 do 20 minut. Tik pred koncem doda še drobtine, s katerimi omako zgosti.

Kot pevka pojasni na koncu videa, jed najraje postreže s svežim kruhom, ki ga lahko pomakamo v bogato paradižnikovo omako.

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Sledilci so hitro opazili: to niso škampi

Čeprav je pevka svojo jed poimenovala škampi na buzaro, v videu za pripravo ni uporabila celih škampov, temveč kozice.

To so nekateri sledilci hitro opazili in jo na razliko opozorili tudi v komentarjih. Pravzaprav je bil to eden prvih očitkov, ki so se pojavili pod objavo. Toda pri tem se razprava ni končala.

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Veliko prahu je dvignilo tudi rdeče vino

Še več komentarjev je sprožila pevkina uporaba rdečega vina. Pri klasični dalmatinski pripravi buzare se namreč praviloma uporablja suho belo vino, zato so nekateri sledilci menili, da recept precej odstopa od tradicionalne različice.

Eden od komentarjev se je glasil: "To niso ne škampi, ne klasična buzara na dalmatinski način." Drug uporabnik je bil še bolj neposreden: "Nikoli rdeče vino, toliko o tem!!!! Vedno belo!!!!"

Pojavili so se tudi komentarji, da recept sicer morda zveni okusno, vendar ne gre za pripravo na tradicionalen dalmatinski način.

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Kljub kritikam so jo mnogi pohvalili

V komentarjih pa niso prevladovali samo očitki. Številni sledilci so se pevki zahvalili, ker je z njimi delila svoj recept, nekateri pa so pohvalili tudi njeno kuhanje.

Navsezadnje je prav to ena od zanimivosti družbenih omrežij – recept, ki ga nekdo doma pripravlja že leta in ga dojema kot nekaj povsem običajnega, lahko med ljubitelji tradicionalne kuhinje hitro sproži burno razpravo.

In čeprav se bodo ljubitelji dalmatinske kuhinje verjetno strinjali, da rdeče vino in kozice niso najbolj klasična izbira za dalmatinsko buzaro, je povsem mogoče, da je prav ta različica pevki in njeni družini tako všeč, da je postala njihov priljubljen poletni recept. Kot je Natalija tudi pojasnila v videu, gre za recept, ki ga je dobila od sorodnice in ga sama pripravlja že leta. Zato ga je bolj smiselno razumeti kot njeno oziroma družinsko različico priljubljene jedi kot pa kot strogo zapisan recept tradicionalne dalmatinske kuhinje.

Na koncu je namreč najpomembneje, da je jed okusna – še posebej, če jo postrežemo z veliko svežega kruha in dobro družbo.

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