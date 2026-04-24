Najprej porabite, kar imate doma: hranozavestni triki za manj odpadne hrane

Skoraj polovica vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih. To pomeni, da lahko prav vsak izmed nas pomembno prispeva k zmanjšanju količin hrane, ki pristane v smeteh. Slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga obeležujemo 24. aprila, in je nastal na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev, je odlična priložnost za pregled domačih zalog, bolj premišljeno načrtovanje obrokov in uvajanje trajnostnih praks v vsakdan. Kako lahko s preprostimi triki začnemo živeti bolj hranozavestno?

Najprej porabite hrano, ki jo že imate doma

Korak k hranozavestnejšim odločitvam se začne doma: pred odhodom v trgovino si vzemite nekaj minut in preverite, kaj že imate v hladilniku, zamrzovalniku, shrambi ali na vrtu. Pogosto spregledamo živila, ki so še vedno uporabna. Tudi v zamrzovalniku se včasih skrivajo pozabljene sestavine, iz katerih lahko pripravite okusne obroke. Ko pregledate zaloge in roke uporabnosti, sestavite jedilnik in nakupovalni seznam – nanj vključite le tisto, kar resnično potrebujete.

Poskrbite za ustrezno vzdrževanje hladilnika

Svežina živil je odvisna tudi od njihovega pravilnega razporejanja v hladilniku. Priporočena temperatura v njem je okoli 4 stopinj Celzija, zato jo redno preverjajte in prilagajajte – še posebej poleti ali ob pogostem odpiranju vrat. Pomembno je tudi, da ga redno čistite, da ni prenatrpan (da zrak lahko kroži) in da vrata dobro tesnijo. V hladilnik ne shranjujte toplih jedi, saj to zviša temperaturo in spodbuja razvoj mikroorganizmo Splača se biti hranozavesten Hranozavesten je tisti, ki s hrano ravna premišljeno, si prizadeva čim manjši zavržek hrane, načrtuje nakupe, pri pripravi hrane pa je pozoren na njen izvor, hranilne vrednosti in vpliv na okolje. Z nekaj ustvarjalnosti lahko iz ostankov hrane nastanejo zelo okusne jedi. Od juh, enolončnic, različnih prilog do smutijev ali sladic. Poiščite navdih v knjižicah receptov Reciklirana kuharija , ki nastajajo v okviru projekta Lidla Slovenija in Ekošole Hrana ni za tjavendan.

Preverite in načrtujte zaloge

Da bi kar najbolje izkoristili svoj obisk trgovine, pred odhodom preverite domače zaloge in si pripravite seznam dobrot, ki vam jihprimanjkuje. Načrtovanje obrokov vam omogoča, da v svojo košarico položite natančno tisto, kar potrebujete za popolno kosilo. Pri izbiri pa ne spreglejte tudi kosov sadja in zelenjave bolj odstopajočihoblik, ki so kljub videzu še vedno kakovostni in hranljivi.

V Lidlu znižujejo cene izdelkom z bližajočim se rokom trajanja in donirajo presežno hrane iz trgovin v dobrodelne namene.

Skupaj za manj odpadne hrane inhranozavestnejšo prihodnost