Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku

V svetu visoke kulinarike obstajajo jedi, ki presegajo meje običajne gastronomije. Njihove cene niso posledica zgolj okusa, temveč redkosti sestavin, načina priprave in prestiža. Nekatere jedi stanejo več kot mesečna plača povprečnega človeka, celo več tisoč evrov na porcijo.

icon-expand Vanilijev sladoled na kornetu s tankim lističem zlata je znan predvsem v mestu Kanagawa na Japonskem. FOTO: Adobe Stock

Najdražje sladice na svetu

Ena najbolj znanih kategorij luksuzne hrane so prav sladice. Med najbolj ekstremnimi primeri je čokoladni puding, ki lahko stane tudi več tisoč evrov. Gre za ekskluzivno sladico, ki vključuje vrhunske belgijske čokolade, zlato in celo diamantne dodatke. Podobno ekstravagantni so tudi sladoledi z 24-karatnim zlatom, sladice z redkimi čokoladami ter serviranje v kristalnih in zlatih posodah.

icon-expand Taco iz mehiške restavracije predstavlja kombinacijo najdražjih sestavin na svetu v eni jedi. FOTO: Shutterstock

Najdražja jed na svetu: taco za 23.250 evrov

Najdražji taco na svetu strežejo v luksuznem hotelu ob mehiškem polotoku Baja. Za ta prestižni kulinarični užitek je treba odšteti kar 25.000 ameriških dolarjev (približno 23.700 evrov). Taco, namenjen dvema osebama, je pripravljen iz mehke koruzne tortilje, obogatene z zlatimi lističi, polnjena pa je z govedino kobe, jastogom, sirom brie s črnim tartufom in kaviarjem almas beluga, ki velja za enega najdražjih na svetu. Posebnost jedi je tudi salsa, pripravljena iz sušenih čilijev morita, tekile in kave kopi luwak, ene najredkejših in najdražjih vrst kave, pridobljene iz delno prebavljenih kavnih zrn.

Kaviar: "črno zlato"

Kaviar velja za eno najdražjih živil na svetu. Najbolj prestižen je almas kaviar, ki prihaja iz beluga jesetra in lahko dosega cene več deset tisoč dolarjev za kilogram. Razlogi za visoko ceno so v tem, da gre za izjemno redke ribe, dolgo življenjsko dobo jesetrov in omejeno proizvodnjo.

Tartufi in gobe, luksuz iz narave

Med najdražja živila sodijo tudi beli tartufi in matsutake gobe. Beli tartufi iz Italije so izjemno redki, saj jih ni mogoče gojiti umetno in jih je treba iskati v naravi s pomočjo psov. Njihova cena lahko doseže več tisoč evrov na kilogram.

Wagyu in kobe govedina

Japonska govedina wagyu in kobe sta znani po ekstremni marmoriranosti mesa, mehki teksturi in posebni reji živali, saj jih pogosto hranijo s posebno prehrano, kar močno vpliva na okus in ceno mesa.

icon-expand Wagyu govedina je ena najdražjih na svetu. FOTO: Adobe Stock

Zakaj so te jedi tako drage?

Najdražje jedi na svetu niso drage naključno. Razlogi so ekstremna redkost sestavin, ročno in zahtevno pridobivanje sestavin ter luksuzna predstavitev (zlato, kristal, diamantni detajli). Ravno tako na ceno vplivajo prestiž in status ter omejena količina proizvodnje. Najdražje jedi na svetu niso namenjene vsakodnevnemu uživanju, temveč predstavljajo vrhunec gastronomskega prestiža. Gre za kombinacijo redkosti, umetnosti in luksuza, ki hrano dvigne na povsem drugo raven. Za večino ljudi ostajajo predvsem fascinanten vpogled v svet, kjer lahko en sam krožnik stane več kot avtomobil.

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