Naj kuhinja znova postane prostor užitka

Kuhinja kot prostor nove izkušnje
Dogodek je izpostavil širši trend sprememb v načinu, kako dojemamo kuhinjo. Ta danes ni več zgolj prostor rutine, temveč postaja prostor izkušnje, ustvarjalnosti in povezovanja.
Strokovnjakinja za generacije Enik Bereczki je poudarila, da se je vloga kuhinje skozi čas spremenila. Medtem ko je bila nekoč povezana predvsem z dolžnostjo in skrbjo, danes postaja prostor, kjer se prepletajo praktičnost, udobje in osebni izraz .
Kuhinja tako ponovno postaja skupna točka različnih generacij, kjer se tradicija sreča s sodobnimi navadami.
Tehnologija, ki dela za uporabnika
Ključna vloga sodobne kuhinje je v tehnologiji, ki mora delovati intuitivno in brez zapletov.
Uporabniki danes pričakujejo predvsem:
- prihranek časa
- enostavnejše procese
- več nadzora brez dodatnega napora
Tehnologija tako ne sme izstopati, temveč mora delovati v ozadju in podpirati uporabnika.
Več časa, manj stresa
Na predstavitvi je LG prikazal, kako lahko pametne funkcije neposredno vplivajo na vsakodnevno izkušnjo kuhanja.
Med izpostavljenimi rešitvami so bile:
funkcija Air Sous-Vide za natančno in enostavno pripravo jedi
dodatni načini priprave, kot so Air Fry, parno kuhanje in program za pico
enostavno čiščenje z uporabo pare
povezljivost z aplikacijo LG ThinQ za nadzor na daljavo
Če tehnologija prevzame del procesa, pridobimo čas za tisto, kar je res pomembno, je dodal Tóth .
Povezan kuhinjski ekosistem
LG-jeva nova linija temelji na konceptu povezanega sistema, kjer vsi elementi kuhinje delujejo usklajeno.
Indukcijska plošča, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj in napa so zasnovani kot celota, ki omogoča enostavno uporabo, boljšo organizacijo prostora in estetsko dovršen videz.
Prihod na slovenski trg
LG napoveduje prihod nove generacije vgradnih kuhinjskih aparatov na slovenski trg v drugem kvartalu 2026.
Naročnik oglasne vsebine je LG