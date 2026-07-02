Osvojite hladilno torbo iz priljubljene serije Ja, Chef!

Na profilih Okusno.je na Instagramu in TikToku podarjamo hladilno torbo in nalepke z motivi priljubljene serije Ja, Chef!. Za sodelovanje sledite profilu, všečkajte objavo nagradne igre in v komentarju zapišite, kdo je vaš najljubši lik iz vseh sezon serije Ja, Chef!. Nagradna igra poteka do 9. julija 2026, zmagovalca pa bomo razglasili dan kasneje v komentarjih pod objavo. Celotna pravila in pogoje sodelovanja najdete v opisu profila.
V vročih poletnih dneh bo hladilna torba še kako prav prišla! Sodelujte v nagradni igri Okusno.je na Instagramu in TikToku ter se potegujte za hladilno torbo in nalepke z motivi priljubljene serije Ja, Chef!.
02. 07. 2026 13.06
Okusne e-novice
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Intervju
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Poletje