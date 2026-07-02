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Ja, Chef!
Novice

Osvojite hladilno torbo iz priljubljene serije Ja, Chef!

V vročih poletnih dneh bo hladilna torba še kako prav prišla! Sodelujte v nagradni igri Okusno.je na Instagramu in TikToku ter se potegujte za hladilno torbo in nalepke z motivi priljubljene serije Ja, Chef!.

M.S.
02. 07. 2026 13.06

Na profilih Okusno.je na Instagramu in TikToku podarjamo hladilno torbo in nalepke z motivi priljubljene serije Ja, Chef!. Za sodelovanje sledite profilu, všečkajte objavo nagradne igre in v komentarju zapišite, kdo je vaš najljubši lik iz vseh sezon serije Ja, Chef!. Nagradna igra poteka do 9. julija 2026, zmagovalca pa bomo razglasili dan kasneje v komentarjih pod objavo. Celotna pravila in pogoje sodelovanja najdete v opisu profila.

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Ste pravi oboževalec serije Ja, Chef!? Potem ne zamudite novih epizod 12. sezone, ki prihajajo vsak četrtek na VOYO. Če bi radi obudili najljubše trenutke ali nadoknadili zamujeno, pa vas tam že čaka tudi vseh preostalih 11 sezon.

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Ja Chef nagradna igra okusno.je hladilna torba VOYO
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