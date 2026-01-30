Zmagovalni burgerji po navdihu iz domačih kuhinj

Prvi burger natečaj v Sloveniji: Mekathon
Mekathon je prvi slovenski burger natečaj, s katerim je McDonald's odprl vrata soustvarjanju menija skupaj z gosti. Ljubitelji burgerjev so v okviru projekta dobili priložnost, da svoje ideje iz domače kuhinje pripeljejo naravnost v McDonald'sove restavracije po vsej državi. Na spletni strani McDonald's Slovenija je tako v preteklih tednih nastalo več kot 24.500 kreativnih idej za burgerje.
Veliki finale v Ljubljani
Najboljše burger kreacije so se uvrstile v veliki finale Mekathona, kjer so jih njihovi avtorji predstavili v živo pred strokovno žirijo. Zaključni dogodek je potekal v četrtek, 29. januarja 2026, v McDonald'sovi restavraciji na Šmartinski cesti v Ljubljani. V finale se je uvrstilo deset tekmovalcev iz vse Slovenije.
Burgerji finalistov so navdušili s kreativnostjo in premišljenimi kombinacijami okusov, od nepričakovanih dodatkov do sodobnih interpretacij klasičnega burgerja. Prav zaradi visoke kakovosti vseh predstavljenih receptov je imela strokovna žirija zahtevno nalogo, saj je morala izbrati le štiri zmagovalce.
Spoznajte zmagovalne burgerje Mekathona
BBQ Bagel – Meta Marjeta Marko
Kot prva zmagovalka Mekathona je bila razglašena Meta Marjeta Marko, ki je žirijo prepričala z burgerjem BBQ Bagel. V mehko bagel bombetko je združila goveji polpet, čedar sir, zeljno solato, hrustljavo čebulo, popečeno slanino ter BBQ omako z medom, ki burgerju doda prijetno sladko-dimno noto.
Don Scalleta – Vid Pajer
Na meni se je uvrstil tudi burger Don Scalleta, za katerim stoji simpatičen Korošec Vid Pajer. O svojem receptu je povedal: 'Navdih sem črpal iz identitete McDonald'sa. Osnova sta sir gavda in goveji polpet, nato pa sem burger nadgradil s svežino zelenjave in dinamiko kontrasta različnih pikantnih omak.'
MekLovin Crunch – Kaja Gorše
Med zmagovalci je tudi Kaja Gorše s svojim burgerjem MekLovin Crunch. 'Inspiracijo za ime sem dobila iz reklame, ki sem jo nekoliko priredila. Izbrala sem sestavine, ki so meni osebno všeč, in ustvarila takšen burger, kot bi si ga sama želela videti na meniju,' je pojasnila. Prepričana je, da je žirijo prepričala predvsem hrustljavost, povezanost okusov, sočnost ter preprostost, ki nagovarja širok krog gostov.
Chalet Crispy Chicken – Klemen Bergant
McDonald'sova ponudba bo bogatejša tudi za Chalet Crispy Chicken burger, ki je nastal pod rokami Klemna Berganta. V krompirjevo bombetko je združil McCrispy piščančji file, gavdo, ementaler, dodatni ocvrti piščančji file, medeno-gorčično in kremno gorčično omako ter kisle kumarice, rezultat pa je bogat in okusen piščančji burger.
Kdaj bodo burgerji na voljo?
Zmagovalni burgerji bodo od 3. marca 2026 na voljo v vseh McDonald's restavracijah po Sloveniji, ko bodo zagotovljene vse sestavine za recepte, ki doslej še niso bili del menija. Na voljo bodo šest tednov, glede na odziv gostov pa v McDonald'su ne izključujejo možnosti podaljšanja ponudbe.
Mekathon kot prvi slovenski burger natečaj predstavlja pomemben mejnik na slovenski kulinarični sceni ter odraža sodoben pristop McDonald'sa k soustvarjanju ponudbe z gosti.