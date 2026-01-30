Zmagovalni burgerji po navdihu iz domačih kuhinj

Prvi burger natečaj v Sloveniji: Mekathon

Mekathon je prvi slovenski burger natečaj, s katerim je McDonald's odprl vrata soustvarjanju menija skupaj z gosti. Ljubitelji burgerjev so v okviru projekta dobili priložnost, da svoje ideje iz domače kuhinje pripeljejo naravnost v McDonald'sove restavracije po vsej državi. Na spletni strani McDonald's Slovenija je tako v preteklih tednih nastalo več kot 24.500 kreativnih idej za burgerje.

'Z Mekathonom smo želeli prisluhniti našim gostom in jim dati konkretno možnost, da so del naše zgodbe. Odziv je presegel pričakovanja in pokazal, da si ljudje želijo sodelovati, soustvarjati in deliti svoje ideje,' je ob zaključku dogodka povedal Denis Potočnik, vodja marketinga v družbi Alpe-Panon, ki upravlja frašizo McDonald's v Sloveniji.

icon-expand Denis Potočnik, vodja marketinga v družbi Alpe-Panon. FOTO: Moj Fokus

Veliki finale v Ljubljani

Najboljše burger kreacije so se uvrstile v veliki finale Mekathona, kjer so jih njihovi avtorji predstavili v živo pred strokovno žirijo. Zaključni dogodek je potekal v četrtek, 29. januarja 2026, v McDonald'sovi restavraciji na Šmartinski cesti v Ljubljani. V finale se je uvrstilo deset tekmovalcev iz vse Slovenije. Burgerji finalistov so navdušili s kreativnostjo in premišljenimi kombinacijami okusov, od nepričakovanih dodatkov do sodobnih interpretacij klasičnega burgerja. Prav zaradi visoke kakovosti vseh predstavljenih receptov je imela strokovna žirija zahtevno nalogo, saj je morala izbrati le štiri zmagovalce.

icon-expand Ekipa 10 finalistov FOTO: Moj Fokus

Spoznajte zmagovalne burgerje Mekathona

BBQ Bagel – Meta Marjeta Marko

Kot prva zmagovalka Mekathona je bila razglašena Meta Marjeta Marko, ki je žirijo prepričala z burgerjem BBQ Bagel. V mehko bagel bombetko je združila goveji polpet, čedar sir, zeljno solato, hrustljavo čebulo, popečeno slanino ter BBQ omako z medom, ki burgerju doda prijetno sladko-dimno noto.

icon-expand Don Scaletta, Vid Pajer FOTO: Moj Fokus

Don Scalleta – Vid Pajer

Na meni se je uvrstil tudi burger Don Scalleta, za katerim stoji simpatičen Korošec Vid Pajer. O svojem receptu je povedal: 'Navdih sem črpal iz identitete McDonald'sa. Osnova sta sir gavda in goveji polpet, nato pa sem burger nadgradil s svežino zelenjave in dinamiko kontrasta različnih pikantnih omak.'

MekLovin Crunch – Kaja Gorše

Med zmagovalci je tudi Kaja Gorše s svojim burgerjem MekLovin Crunch. 'Inspiracijo za ime sem dobila iz reklame, ki sem jo nekoliko priredila. Izbrala sem sestavine, ki so meni osebno všeč, in ustvarila takšen burger, kot bi si ga sama želela videti na meniju,' je pojasnila. Prepričana je, da je žirijo prepričala predvsem hrustljavost, povezanost okusov, sočnost ter preprostost, ki nagovarja širok krog gostov.

Chalet Crispy Chicken – Klemen Bergant

McDonald'sova ponudba bo bogatejša tudi za Chalet Crispy Chicken burger, ki je nastal pod rokami Klemna Berganta. V krompirjevo bombetko je združil McCrispy piščančji file, gavdo, ementaler, dodatni ocvrti piščančji file, medeno-gorčično in kremno gorčično omako ter kisle kumarice, rezultat pa je bogat in okusen piščančji burger.

icon-expand Klemen Bergant, Kaja Gorše, Vid Pajer, Meta Marjeta Marko - zmagovalci natečaja FOTO: Moj Fokus

Kdaj bodo burgerji na voljo?