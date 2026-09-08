Krompir, riž, testenine, štruklji ... Katera je tvoja najljubša priloga?

Ko razmišljamo o kosilu, navadno najprej izberemo glavno jed. Bo danes na mizi pečenka, zrezek, riba ali zelenjavna jed? Šele nato pride na vrsto vprašanje, kaj bomo postregli zraven. Toda v resnici je pogosto prav priloga tisti del obroka, ki ga pojemo največ, ki nas najbolj nasiti in zaradi katerega si jed tudi zapomnimo. Pomislite na hrustljavo zapečen krompir, kremast pire, domače njoke ali pražen krompir z obilico čebule. Bi bili res pripravljeni trditi, da imajo na krožniku samo stransko vlogo?

icon-expand Testenine so lahko zelo praktična priloga, saj so hitro skuhane in zelo dobro nasitijo. FOTO: Shutterstock

Kaj sploh je priloga?

Priloga je jed oziroma sestavina, ki jo postrežemo ob glavni jedi. Njena naloga pa ni zgolj zapolniti praznega prostora na krožniku. Dobra priloga dopolni okus glavne jedi, poskrbi za drugačno teksturo, uravnoteži obrok in pogosto ublaži izrazite, mastne, slane ali pikantne okuse. K bogati mesni omaki se tako dobro poda nekaj, kar jo lahko vpije. To so lahko pire krompir, polenta, njoki, testenine ali kruh. K mastnejšemu kosu mesa pa pogosto ponudimo bolj svežo ali kislo prilogo, kot so solata, kislo zelje ali repa.

Vse je v kombinaciji okusov

Pri sestavljanju obroka je pomembno ravnovesje med okusi, saj sladko, slano, kislo, grenko in umami skupaj oblikujejo naše doživljanje jedi. Prav priloga lahko doda element, ki glavni jedi manjka, in tako poveže ves krožnik v okusno celoto. Pomemben je tudi kontrast tekstur: mehka jed lahko potrebuje nekaj hrustljavega, sočna jed nekaj čvrstejšega, suha pa prilogo, ki bo zadržala omako.

Je priloga res vedno samo priloga?

Zanimivo je, da živil ne moremo vedno označiti za glavno jed ali prilogo, saj je njihova vloga odvisna predvsem od tega, kako in ob čem jih postrežemo.

icon-expand Štruklji so lahko postreženi kot priloga ali pa tudi kot samostojna jed. FOTO: Adobe Stock

Krompirjev pire je ob pečenki priloga, z dodatkom zelenjave, sira ali jajca pa lahko postane samostojen obrok. Polento lahko ponudimo ob golažu, gobovi omaki ali ribah, lahko pa jo obogatimo in postavimo v središče krožnika. Podobno velja za testenine, riž, njoke in celo solato. Meja med glavno jedjo in prilogo je zato precej bolj zabrisana, kot se zdi. Za prilogo nekaj pogosto označimo preprosto zato, ker na določenem krožniku spremlja sestavino, ki smo ji namenili osrednjo vlogo.

Zakaj imamo nekatere priloge tako radi?

Pri izbiri priljubljene priloge ne odločata samo okus in lakota. Veliko vlogo imajo tudi navade, spomini in jedi, ob katerih smo odraščali. Pražen krompir marsikoga spomni na nedeljsko kosilo pri babici, pire na otroštvo, pomfrit pa na brezskrbne izlete, praznovanja ali prve obiske restavracij. Okus hrane je tesno povezan z doživetji, zato priljubljene priloge pogosto niso najbolj nenavadne ali sodobne, temveč tiste, ki jih dobro poznamo.

Pomemben je tudi občutek v ustih. Hrustljava skorjica pečenega krompirja, puhasta notranjost njokov in svilnata tekstura pireja ustvarjajo zelo različna doživetja. Prav hrustljavost je lastnost, ki je za številne ljudi še posebej privlačna, kar verjetno pomaga pojasniti priljubljenost pomfrita in dobro zapečenega krompirja.

Krompir, krompir in še enkrat krompir

Če bi morali napovedati zmagovalca izbora najljubših prilog, bi imel krompir nedvomno dobre možnosti. Njegova velika prednost je vsestranskost: lahko ga skuhamo, spečemo, ocvremo, pretlačimo ali uporabimo za pripravo svaljkov, cmokov in njokov. Toda krompir nima lahke konkurence. Riž odlično vpija omake in se poda k najrazličnejšim jedem, testenine so hitro pripravljene, polenta je nepogrešljiva ob golažih in gobovih jedeh, kruh pa pogosto reši še zadnje kapljice dobre omake.

icon-expand Krompirjevi svaljki na drobtinah so za mnoge ena najljubših prilog, še posebej ob dušenih zrezkih v omaki. FOTO: Sanja Sirk

Ne smemo pozabiti niti na ajdovo kašo, mlince, kruhove cmoke in pa seveda ene in edine štruklje, ki so pomemben del slovenske kulinarične tradicije. Nekatere od teh jedi danes pripravljamo redkeje, vendar ob pravem golažu, pečenki, gobah ali kislem zelju skoraj nimajo primerne zamenjave.

Kako bi vi razvrstili priloge glede na priljubljenost?

Ali pri vas zmaga pražen krompir ali prisegate na pomfrit? So njoki najboljša izbira za bogato omako? Bi pred vse našteto postavili riž, testenine, polento ali preprosto kos svežega kruha? Pripravili smo seznam priljubljenih prilog, vi pa jih razvrstite po svojem okusu. Na prvo mesto postavite tisto, ki bi jo najraje videli na svojem krožniku, na zadnje pa prilogo, ki bi se ji najlažje odpovedali. Ko boste oddali svoj vrstni red, boste lahko preverili še, kako so glasovali drugi bralci. Bo zmagala katera od krompirjevih klasik ali nas čaka veliko presenečenje?