Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna

icon-expand Česen se zaradi svojega ostrega okusa v kulinariki uporablja kot začimba. FOTO: Profimedia

Različni kulinarični mojstri opozarjajo, da rezanje česna ni le pripravljalni korak, ampak odločitev o tem, kako boste začinili jed. Enako količino česna lahko uporabimo za blag, skoraj neopazen okus ali pa za izrazito aromo, ki bo prevladala v celotni jedi. Skrivnost namreč ni v količini česna, pač pa v tem, kako bomo pred uporabo obdelali česnov strok.

Zakaj rezanje česna sploh vpliva na okus?

V celem stroku česna, še preden bi zarezali vanj ali ga stisnili, sta ključni spojini ločeni. Ko česen prerežemo, nasekljamo, zdrobimo ali naribamo, se celične stene poškodujejo in sproži se kemična reakcija. Nastane alicin, spojina, ki je odgovorna za značilen oster vonj in pikanten okus svežega česna. Prav zato velja preprosto pravilo: bolj ko zarežemo oziroma spremenimo strok česna, močnejši in ostrejši bo njegov okus. Če česen nato dlje časa nežno kuhamo, se njegova ostrina postopoma umiri in razvijejo se bolj sladke, oreškaste in karamelne note.

Kako oziroma v kakšnih jedeh uporabljamo cel česnov strok?

Cel strok je namenjen za blag in nežen okus, saj tak strok odda najmanj arom. Ker notranjost ostane skoraj nedotaknjena, se v jed sprosti le del okusov. Rezultat je blag, rahlo sladkast in oreškast okus. Tak strok je najbolj primeren za juhe, enolončnice, omake z dolgim kuhanjem, pečenje mesa in česnov konfit. V takšnih jedeh česen jed prijetno odišavi, ne da bi prevzel glavno vlogo.

icon-expand Ko z nožem stremo strok česna, poskrbimo za reakcijo spojin in na nastanek alicina, ki daje jedem značilen oster vonj in pikanten okus svežega česna. FOTO: Adobe Stock

Strt strok za nekaj več arome

Če strok rahlo zdrobite s stranico noža, sprostite več aromatičnih spojin, vendar okus še vedno ostane nežen. To je ena najljubših tehnik številnih kuharskih mojstrov za aromatiziranje olivnega olja. Takšna obdelava česna je tako najprimernejša za pripravo olj, jušne osnove, dalj časa kuhane omake ter braizirane jedi.

Česen v tankih lističih

Na tanko narezan česen je idealen za testenine. Tanki lističi česna namreč ustvarijo lepo ravnovesje med aromo in nežnostjo. Česen je v jedi še vedno opazen, vendar ni agresiven. Najbolj primeren je tako za špagete aglio e olio, gambas al ajillo, sotirano zelenjavo in gobove jedi. Prednost takšnega rezanja je tudi prijetna tekstura, saj koščke česna dejansko vidimo in okušamo.

Grobo sesekljan česen je vsestranska izbira

Po intenzivnosti je zelo podoben narezanemu česnu, razlika je predvsem v tem, da je priprava hitrejša in manj natančna. Če videz ni ključnega pomena, je to pogosto najbolj praktična izbira. Najbolj primeren je za juhe, enolončnice, rižote, omake za testenine, mesne omake.

Najpogostejši je prav drobno sesekljan česen

Večina receptov zahteva prav to obliko česna. Drobno sesekljan česen namreč zagotavlja dovolj izrazit okus, da ga opazimo, vendar ne preglasi drugih sestavin. Gre za najbolj univerzalno različico uporabe česna. Najbolj primeren je za paradižnikove omake, pražene gobe, jedi iz voka, marinade in pečeno zelenjavo.

Česnova pasta za ljubitelje intenzivnih okusov

Če sesekljan česen dodatno zdrobimo v pasto, sprostimo še več aromatičnih spojin. Okus postane precej bolj izrazit in prodoren. Profesionalni kuharji pogosto dodajo tudi ščepec soli, ki pomaga ustvariti gladko pasto. Česnova pasta je najbolj primerna za česnov kruh, močnejše omake, solatne prelive in marinade.

Česen iz stiskalnika: hiter in močan

Če ne želite umazati deske za rezanje in noža, prav tako niste najbolj naklonjeni rezanju česna, verjetno uporabljate stiskalnik za česnove stroke. V bistvu gre za hitro rešitev, ki ustvari skoraj enak učinek kot česnova pasta. Priprava je torej hitrejša od klasične s seklanjem in stiskanjem, okus pa zelo intenziven. Najbolj primeren je takšen česen za jogurtove omake, tzatziki, marinade, pečeno zelenjavo in mesne jedi. Če želite močan okus brez veliko dela z nožem, je to ena najpreprostejših rešitev.

icon-expand Način obdelave česna vpliva na aromo, ostrino in končni okus jedi. FOTO: Shutterstock

Največ okusa iz najmanjše količine dobimo z ribanjem česna

Nariban česen je najmočnejša oblika med vsemi. Ker se struktura stroka skoraj popolnoma poruši, nastane največ aromatičnih spojin, ki dajejo značilno ostrino. Že majhna količina lahko ustvari zelo izrazit česnov okus, v nekaterih primerih pa lahko nariban česen celo preglasi druge okuse v jedi. Nariban česen je tako najbolj primeren za aioli, vinaigrette, pomake, azijske omake in hladne prelive.

icon-expand Preverite, zakaj je nariban česen veliko močnejši od narezanega. FOTO: Shutterstock

Nasvet vrhunskih kuharjev

Mnogi kuharski mojstri priporočajo, da česen po rezanju ali drobljenju pustite počivati približno deset minut, preden ga dodate v ponev. Tako se lahko razvije več aromatičnih spojin, okus pa postane bogatejši in izrazitejši.

icon-expand Zlato pravilo za uporabo česna: če želite blag okus, pustite česen čim bolj cel; če želite izrazit okus, ga čim bolj zdrobite. FOTO: Adobe Stock

Pozor, nikar ne zažgite česna!

Največja napaka pri pripravi česna je ta, da se zaradi visoke temperature česen hitro zažge in spremeni okus. Posebej drobno sesekljan, stisnjen ali nariban česen lahko postane grenak že po nekaj sekundah previsoke temperature. Zato velja preprosto pravilo: olje naj ne bo prevroče, česen dodajte tik pred drugimi sestavinami, pražite ga le kratek čas.

Česen ni le sestavina, ampak kuhinjsko orodje za uravnavanje okusa. Z istim strokom lahko ustvarimo nežno aromo za juho, uravnotežen okus za testenine ali eksplozijo arome v aioliju. Razlika ni v količini česna, temveč pogosto že v tem, kako ga narežemo.

Vir: Serious Eats