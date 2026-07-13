Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?

Prav izbira hrane lahko pomembno vpliva na to, koliko energije bomo imeli čez dan. Med vročinskim valom so najboljša izbira lahki, uravnoteženi obroki, ki telesa ne obremenijo, obenem pa poskrbijo za dovolj tekočine, beljakovin in hranil.

Največja napaka? Da jemo premalo

Poleti marsikdo izgubi apetit. To je povsem normalno, saj telo porablja veliko energije za hlajenje, hkrati pa si ne želi dodatnega dela s prebavo težkih obrokov. Toda če čez dan pojemo le nekaj kosov sadja ali veliko skledo zelene solate, nas lahko hitro ujameta utrujenost in pomanjkanje energije. Zato je priporočeno jesti manjše, a hranljive obroke, razporejene čez ves dan.

Solata naj bo obrok, ne priloga

Poleti so solate nepogrešljive, a če želimo, da nas tudi nasitijo, jim moramo dodati še nekaj več. Odlična živila za popestritev solate so:

- piščanec na žaru,

- tuna,

- kuhana jajca,

- sir feta,

- čičerika ali fižol,

- kuskus, kvinoja ali testenine. Tako dobimo obrok, ki je osvežilen, a nas bo držal pokonci do večera.

icon-expand Poletna solata z beljakovinami in zdravimi ogljikovimi hidrati poskrbi, da smo siti, polni energije in lažje prenašamo vročino. FOTO:

Beljakovine da, a nekoliko lažje

V zadnjih dneh se veliko govori o tem, ali v vročini potrebujemo manj beljakovin. Kot je pojasnil Aisling Daly z univerze Oxford Brookes za BBC, večina ljudi poleti ne potrebuje več ali manj beljakovin kot običajno. Je pa res, da prebava beljakovin zahteva nekoliko več energije kot prebava ogljikovih hidratov. To ne pomeni, da se moramo mesu, ribam ali drugim virom beljakovin odpovedati. Smiselno pa je izbirati lažje vire:

- grški jogurt,

- skuta,

- jajca,

- tuna,

- losos,

- stročnice. Prav grški jogurt je lahko odlična osnova za zajtrk, malico ali celo osvežilno sladico.

Tudi tekočino lahko jemo

V vročini ni pomembno samo to, koliko pijemo. Del tekočine lahko dobimo tudi s hrano. Pravi poletni zavezniki so:

- lubenica,

- melona,

- kumare,

- paradižnik,

- breskve,

- jagodičevje. Ta živila vsebujejo veliko vode, obenem pa telesu pomagajo nadomeščati izgubljeno tekočino.

icon-expand Del tekočine dobimo tudi s hrano, zato ne pozabite na živila, ki vsebujejo veliko vode. FOTO: Dreamstime

Ideje za obroke, ko je prevroče za kuhanje

Če se vam v vročih dneh ne da stati ob štedilniku, poskusite: Mediteransko testeninsko solato Kuhane testenine, češnjevi paradižniki, olive, feta sir in sveža bazilika. Recept najdete TUKAJ. Skledo z grškim jogurtom Grški jogurt, sveže sadje, ovseni kosmiči in pest oreščkov. Tortilje s tuno Polnozrnata tortilja, tuna, zelena solata, avokado in jogurtov preliv. Solato s čičeriko Čičerika, kumare, paprika, paradižnik, limonin sok in olivno olje. Recept najdete TUKAJ. Hladen kuskus z zelenjavo Kuskus, pečena paprika, bučke, feta sir in sveža zelišča. Takšni obroki so pripravljeni hitro, ne obremenijo prebave in telesu zagotovijo dovolj energije.

Preprost recept za več energije

Pravilo je preprosto: v vsak obrok vključite nekaj sveže zelenjave ali sadja, lahek vir beljakovin in nekaj kakovostnih ogljikovih hidratov.

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